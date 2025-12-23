Mới nhất
Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng

Thứ ba, 09:30 23/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người nhận ra mỡ bụng ngày càng “cứng đầu” dù vẫn duy trì thói quen tập luyện. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chìa khóa không chỉ nằm ở phòng tập mà còn bắt đầu ngay từ bữa sáng. Những thực đơn giàu protein, nếu lựa chọn đúng cách, có thể giúp no lâu, hỗ trợ duy trì cơ bắp và thúc đẩy quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn theo thời gian.

Vì sao sau tuổi 40 mỡ bụng khó giảm hơn?

Bước sang tuổi 40, nhiều người nhận ra rằng mỡ bụng ngày càng "cứng đầu", dù vẫn duy trì thói quen chạy bộ hay tập cardio đều đặn. Nguyên nhân không chỉ nằm ở việc vận động ít hay nhiều, mà còn đến từ những thay đổi tự nhiên trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một trong những yếu tố then chốt giúp kiểm soát mỡ bụng lại bắt đầu ngay từ bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bữa sáng giàu protein không chỉ giúp cơ thể no lâu, hạn chế ăn vặt mà còn kích hoạt quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn, đặc biệt ở độ tuổi trung niên.

Khi khối cơ dần suy giảm theo thời gian, việc bổ sung đủ protein chất lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Protein giúp duy trì cơ bắp – yếu tố tiêu hao năng lượng nhiều nhất của cơ thể – từ đó hỗ trợ giảm mỡ bền vững, kể cả khi không vận động cường độ cao. Video trong bài viết này sẽ chỉ ra 5 gợi ý bữa sáng giàu protein được chuyên gia dinh dưỡng Tara Collingwood khuyến nghị, mang lại hiệu quả kiểm soát mỡ bụng rõ rệt sau tuổi 40.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Gợi ý 5 bữa sáng giàu protein được chuyên gia khuyên dùng cho người sau tuổi 40 - Ảnh 1.7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

GĐXH - Bước qua tuổi 50, vòng eo dễ tích mỡ hơn, cơ thể cũng bắt đầu chậm nhịp. Nhưng đừng lo, chỉ với 7 món ăn tối thông minh, bạn có thể vừa thưởng thức bữa ngon, vừa đánh bay mỡ bụng, nâng cao sức khỏe và tận hưởng giấc ngủ sâu. Cùng khám phá thực đơn dễ thực hiện, giúp eo thon, cơ thể nhẹ nhàng, và giữ trọn hạnh phúc tuổi 50 nhé!

Gợi ý 5 bữa sáng giàu protein được chuyên gia khuyên dùng cho người sau tuổi 40 - Ảnh 2.7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

GĐXH - Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng vóc dáng mà còn cảnh báo sức khỏe. Tin vui là bạn không cần ép cân cực đoan hay tập gym quá sức: chỉ cần 7 thói quen hàng ngày đơn giản nhưng kiên trì, cơ thể sẽ tự nhiên đốt mỡ bụng, vóc dáng thon gọn hơn và năng lượng tràn đầy mỗi ngày.

