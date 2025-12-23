Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng

Vì sao sau tuổi 40 mỡ bụng khó giảm hơn?

Bước sang tuổi 40, nhiều người nhận ra rằng mỡ bụng ngày càng "cứng đầu", dù vẫn duy trì thói quen chạy bộ hay tập cardio đều đặn. Nguyên nhân không chỉ nằm ở việc vận động ít hay nhiều, mà còn đến từ những thay đổi tự nhiên trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một trong những yếu tố then chốt giúp kiểm soát mỡ bụng lại bắt đầu ngay từ bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bữa sáng giàu protein không chỉ giúp cơ thể no lâu, hạn chế ăn vặt mà còn kích hoạt quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn, đặc biệt ở độ tuổi trung niên.

Khi khối cơ dần suy giảm theo thời gian, việc bổ sung đủ protein chất lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Protein giúp duy trì cơ bắp – yếu tố tiêu hao năng lượng nhiều nhất của cơ thể – từ đó hỗ trợ giảm mỡ bền vững, kể cả khi không vận động cường độ cao. Video trong bài viết này sẽ chỉ ra 5 gợi ý bữa sáng giàu protein được chuyên gia dinh dưỡng Tara Collingwood khuyến nghị, mang lại hiệu quả kiểm soát mỡ bụng rõ rệt sau tuổi 40.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

