Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng
GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người nhận ra mỡ bụng ngày càng “cứng đầu” dù vẫn duy trì thói quen tập luyện. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chìa khóa không chỉ nằm ở phòng tập mà còn bắt đầu ngay từ bữa sáng. Những thực đơn giàu protein, nếu lựa chọn đúng cách, có thể giúp no lâu, hỗ trợ duy trì cơ bắp và thúc đẩy quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn theo thời gian.
Vì sao sau tuổi 40 mỡ bụng khó giảm hơn?
Bước sang tuổi 40, nhiều người nhận ra rằng mỡ bụng ngày càng "cứng đầu", dù vẫn duy trì thói quen chạy bộ hay tập cardio đều đặn. Nguyên nhân không chỉ nằm ở việc vận động ít hay nhiều, mà còn đến từ những thay đổi tự nhiên trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một trong những yếu tố then chốt giúp kiểm soát mỡ bụng lại bắt đầu ngay từ bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bữa sáng giàu protein không chỉ giúp cơ thể no lâu, hạn chế ăn vặt mà còn kích hoạt quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn, đặc biệt ở độ tuổi trung niên.
Khi khối cơ dần suy giảm theo thời gian, việc bổ sung đủ protein chất lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Protein giúp duy trì cơ bắp – yếu tố tiêu hao năng lượng nhiều nhất của cơ thể – từ đó hỗ trợ giảm mỡ bền vững, kể cả khi không vận động cường độ cao. Video trong bài viết này sẽ chỉ ra 5 gợi ý bữa sáng giàu protein được chuyên gia dinh dưỡng Tara Collingwood khuyến nghị, mang lại hiệu quả kiểm soát mỡ bụng rõ rệt sau tuổi 40.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
GĐXH - Tế bào ung thư có thể phát triển nhanh, hình thành khối u và trong một số trường hợp lan sang các cơ quan khác trong cơ thể.
Rôm sảy là tình trạng da liễu rất phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Dù không nguy hiểm, nhưng rôm sảy khiến bé ngứa ngáy, khó chịu, quấy khóc và thậm chí mất ngủ.
GĐXH - Chế độ ăn nhiều đường không trực tiếp khiến tế bào ung thư phát triển, nhưng có thể dẫn đến thừa cân, béo phì, đái tháo đường – yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
GĐXH - Gan là cơ quan âm thầm làm việc suốt ngày đêm để lọc độc tố và duy trì hoạt động sống của cơ thể. Theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng từ Đại học Harvard, chỉ cần lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ tổn thương lâu dài. Vậy đâu là những thực phẩm được khuyến nghị?
GĐXH - Cô gái nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do đột quỵ xuất huyết não. Đáng chú ý, trước đó cô phát hiện mắc dị dạng mạch máu não nhưng chưa điều trị.
GĐXH - Kiểm tra sức khỏe định kỳ, người phụ nữ tình cờ phát hiện u thần kinh nội tiết đại tràng, dù trước đó không có bất kỳ triệu chứng bất thường.
GĐXH - Tế bào ung thư trong cơ thể sẽ tiến triển rất nhanh khi gặp điều kiện thuận lợi.
Đôi khi, những gì chúng ta ăn có thể ảnh hưởng khó chịu đến đường ruột. Tìm hiểu sáu loại thực phẩm dễ gây đầy hơi hoặc chướng bụng.
GĐXH - Không chỉ là thức uống giải nhiệt quen thuộc, nước ép nha đam còn được nhiều người lựa chọn nhờ những tác động tích cực với làn da, hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Khi dùng đúng cách, nha đam có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn uống hàng ngày. Vậy nước ép nha đam mang lại những lợi ích gì và nên sử dụng thế nào để phát huy hiệu quả?
GĐXH - Trước khi phát hiện đột quỵ, người phụ nữ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm toát mồ hôi, tay chân bủn rủn sau khi đi vệ sinh tại công ty.
