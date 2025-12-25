6 món thực phẩm nên ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả hơn

Vì sao không nên bỏ bữa tối nếu muốn giảm cân?

Bữa tối không phải là "thủ phạm" gây tăng cân nếu được xây dựng hợp lý. Việc lựa chọn các thực phẩm giàu protein, ít tinh bột xấu và dễ tiêu hóa có thể giúp cơ thể giảm mỡ, duy trì và phát triển khối cơ hiệu quả. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn tối đúng cách còn hỗ trợ phục hồi cơ bắp và ổn định chuyển hóa. 6 món ăn buổi tối dưới đây được khuyến nghị cho những người muốn cải thiện vóc dáng mà không lo tích mỡ.