6 món thực phẩm nên ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả hơn

Thứ năm, 09:24 25/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Bữa tối không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm mỡ và phát triển cơ bắp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lựa chọn đúng thực phẩm vào buổi tối có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, hạn chế tích mỡ và hỗ trợ tăng cơ hiệu quả. Dưới đây là 6 món ăn buổi tối vừa lành mạnh vừa phù hợp cho người muốn cải thiện vóc dáng.

Vì sao không nên bỏ bữa tối nếu muốn giảm cân?

Bữa tối không phải là "thủ phạm" gây tăng cân nếu được xây dựng hợp lý. Việc lựa chọn các thực phẩm giàu protein, ít tinh bột xấu và dễ tiêu hóa có thể giúp cơ thể giảm mỡ, duy trì và phát triển khối cơ hiệu quả. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn tối đúng cách còn hỗ trợ phục hồi cơ bắp và ổn định chuyển hóa. 6 món ăn buổi tối dưới đây được khuyến nghị cho những người muốn cải thiện vóc dáng mà không lo tích mỡ.

Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùngSau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng

GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người nhận ra mỡ bụng ngày càng “cứng đầu” dù vẫn duy trì thói quen tập luyện. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chìa khóa không chỉ nằm ở phòng tập mà còn bắt đầu ngay từ bữa sáng. Những thực đơn giàu protein, nếu lựa chọn đúng cách, có thể giúp no lâu, hỗ trợ duy trì cơ bắp và thúc đẩy quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn theo thời gian.

