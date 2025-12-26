Mới nhất
6 lý do khiến hạt chia trở thành thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Thứ sáu, 06:46 26/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhỏ bé nhưng giàu dưỡng chất, hạt chia đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong chế độ ăn lành mạnh của nhiều người. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần bổ sung hạt chia đúng cách mỗi ngày cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch và kiểm soát cân nặng. Vậy hạt chia có gì đặc biệt và vì sao bạn nên bắt đầu ăn từ hôm nay?

Hạt chia là gì và vì sao được xem là siêu thực phẩm

Hạt chia là thực phẩm giàu chất xơ, omega-3, protein thực vật và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng đúng cách. Việc bổ sung hạt chia vào chế độ ăn hằng ngày có thể hỗ trợ tiêu hóa, giúp no lâu, ổn định đường huyết và góp phần bảo vệ tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên dùng với lượng lớn, đặc biệt là người có vấn đề về tiêu hóa hoặc đang sử dụng một số loại thuốc. Hiểu rõ công dụng và cách ăn hạt chia đúng sẽ giúp tận dụng tối đa lợi ích của loại thực phẩm này.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

