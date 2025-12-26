6 lý do khiến hạt chia trở thành thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Hạt chia là gì và vì sao được xem là siêu thực phẩm

Hạt chia là thực phẩm giàu chất xơ, omega-3, protein thực vật và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng đúng cách. Việc bổ sung hạt chia vào chế độ ăn hằng ngày có thể hỗ trợ tiêu hóa, giúp no lâu, ổn định đường huyết và góp phần bảo vệ tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên dùng với lượng lớn, đặc biệt là người có vấn đề về tiêu hóa hoặc đang sử dụng một số loại thuốc. Hiểu rõ công dụng và cách ăn hạt chia đúng sẽ giúp tận dụng tối đa lợi ích của loại thực phẩm này.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

GĐXH - Đầy bụng, chướng hơi không chỉ do ăn uống quá nhiều mà còn đến từ thói quen chọn đồ uống hằng ngày. Một số loại đồ uống tưởng vô hại nhưng lại có thể khiến tình trạng khó tiêu nặng hơn. Video trong bài này sẽ chỉ ra 4 loại đồ uống bạn nên tránh khi bị đầy bụng để hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn.