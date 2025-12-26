Người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do sử dụng hóa chất thông bồn cầu phát nổ
GĐXH - Người phụ nữ đã đổ hóa chất trên trực tiếp vào bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo cột nước bắn lên vào vùng mặt (khóe miệng) và cánh tay của chị gây nóng rát và đau đớn phải đi cấp cứu.
Khoa Cấp cứu Bệnh viện E cho biết, khoảng 22 giờ ngày 25/12/2025, Khoa tiếp nhận một người phụ nữ (47 tuổi, ở Hà Nội) bị bỏng nặng do sử dụng hóa chất thông bồn cầu phát nổ.
Được biết, người bệnh đã mua hóa chất thông bồn cầu dạng bột. Sản phầm này được quảng cáo trên mạng có thành phần là hỗn hợp các chất hóa học có tính ăn mòn cao, phân hủy mạnh khi tác dụng với nước như: Natrihydroixit, Sodimhydroxite, Potassium Hydroxite… Hỗn hợp trên có khả năng đánh tan được những cặn đóng lâu ngày trên đường ống. Đặc biệt là mỡ thừa bám lâu ngày. Do đó, có khả năng làm sạch đường ống, gián tiếp xử lý mùi hôi triệt để phát sinh trong đường ống. Đặc biệt trong trường hợp nghẹt bồn cầu, bột thông cống này có khả năng phân hủy các chất khó phân hủy, nổi trên bề mặt của hầm cầu. Mà các chất nầy chính là nguyên nhân gây nên đầy hầm cầu. Quá trình phân hủy tạo thành nước và nhanh chóng khắc phục tình trạng đầy hầm cầu nhanh chóng nhất. Giá thành của sản phẩm này tương đối rẻ khoảng 20.000 – 40.000 đồng/gói (tùy trọng lượng).
Đọc và thực hiện theo phần hướng dẫn in rất nhỏ trên bao bì sản phẩm, người bệnh đã đổ hóa chất trên trực tiếp vào bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo cột nước bắn lên vào vùng mặt (khóe miệng) và cánh tay của người bệnh gây nóng rát và đau đớn phải đi cấp cứu. Người bệnh đã tự ngâm tay vào nước lạnh tại nhà và có bôi một loại dầu không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng với vết bỏng phồng rộp, đau rát nhiều, người bệnh đã nhập viện Bệnh viện E ngay trong đêm ngày 25/12/2025.
Ngay lập tức các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành rửa sạch các vết thương, tiêm thuốc kháng sinh cho người bệnh. Các bác sĩ đánh giá, người bệnh này rất may mắn khi các hóa chất chỉ bắn vài vùng tay, một ít lên khóe miệng nên tiên lương phục hồi tốt hơn. Sau đó, người bệnh được chuyển vào Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.
BSCKII Đinh Thị Lê Thành – Phó Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu, Bệnh viện E qua thăm khám thấy, ở nửa mu bàn tay trái và bàn tay phải của người bệnh có nhiều mụn nước trên da, đỏ, đau rát nhiều và may mắn chưa có hiện tượng hoại tử vì nhập viện điều trị sớm nên các bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp cho người bệnh. Người bệnh được xử trí làm sạch tổn thương, bôi thuốc đặc trị bỏng, sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau và băng bó bằng gạc ẩm…
BS Lê Thành cho hay, đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị bỏng do hóa chất từ các loại bột thông cống, chất tẩy rửa công nghiệp… đến cấp cứu và điều trị tại Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu Bệnh viện, trong thời gian qua. Mức độ nguy hiểm của loại bột đều chứa hóa chất nguy hiểm có tính ăn mòn mạnh tiếp xúc với da, mắt, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa trong thời gian dài hoặc với nồng độ cao.
Do vậy, BS Lê Thành khuyến cáo, người bệnh ngay khi bị bỏng do hóa chất từ các loại bột thông cống, bồn cầu phải nhanh chóng thực hiện các bước sau: Cần phải loại bỏ hóa chất trên da và làm mát vùng da bị bỏng ngay lập tức bằng nước, rửa vết thương với nước trong khoảng từ 10-20 phút. Đặc biệt là khi hóa chất tiếp xúc với vùng mắt, hãy rửa mắt liên tục bằng nước mát tối thiểu 20 phút trước khi đến bệnh viện. Lưu ý không dùng khăn ướt hoặc bông gạc để lau hóa chất khỏi da, vì có thể làm lan hóa chất sang vùng da khác. Đặc biệt, không tự ý bôi đắp các loại thuốc, kem đánh răng… tránh làm nặng bệnh thêm.
Người thực hiện sơ cứu cần nhanh chóng tháo bỏ quần áo dính hóa chất, lưu ý không nên dùng tay trần để loại bỏ quần áo mà phải đeo găng tay chuyên dụng. Việc cởi quần áo của người bị bỏng hóa chất dễ khiến người bệnh bị lột da, tốt nhất là nên xé bỏ phần quần áo dính hóa chất. đắp một miếng băng khô hoặc vải sạch lên vùng da bị bỏng hóa chất đã được khử trùng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được cấp cứu, tránh việc dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng vì không được điều trị kịp thời.
Ngoài ra, các bác sĩ cũng cảnh báo, người dân không nên tự ý sử dụng các loại hóa chất này bởi rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong trường hợp bồn cầu hay đường ống nước bị tắc hoặc xảy ra sự cố, cần tìm các thợ sửa chữa chuyên nghiệp để khắc phục một cách an toàn và hiệu quả bởi thành phần có trong các hóa chất xử lý thông cống, bồn cầu đều chứa các loại hóa chất cực mạnh. Nếu không may các loại hóa chất này tiếp xúc với cơ thể người, nhẹ thì gây bỏng sâu, nặng thì phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ... gây hoại tử cơ thể. Dù được điều trị nhưng những tổn thương trên cơ thể do hóa chất này gây nên sẽ để lại di chứng nặng nề.
GĐXH - Nhỏ bé nhưng giàu dưỡng chất, hạt chia đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong chế độ ăn lành mạnh của nhiều người. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần bổ sung hạt chia đúng cách mỗi ngày cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch và kiểm soát cân nặng. Vậy hạt chia có gì đặc biệt và vì sao bạn nên bắt đầu ăn từ hôm nay?
GĐXH - Bữa tối không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm mỡ và phát triển cơ bắp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lựa chọn đúng thực phẩm vào buổi tối có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, hạn chế tích mỡ và hỗ trợ tăng cơ hiệu quả. Dưới đây là 6 món ăn buổi tối vừa lành mạnh vừa phù hợp cho người muốn cải thiện vóc dáng.
GĐXH - Khi tuổi tác tăng lên, khả năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể cũng dần suy giảm, khiến việc ăn uống không còn đơn giản như trước. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại thực phẩm quen thuộc có thể tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người cao tuổi nếu sử dụng thường xuyên hoặc không đúng cách. Nhận diện sớm những nhóm thực phẩm nên hạn chế sẽ giúp người lớn tuổi phòng bệnh và sống khỏe hơn.
GĐXH - Cải bó xôi là loại rau quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp trong bữa ăn hằng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại rau xanh này chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, mang lại lợi ích cho tim mạch, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì khiến cải bó xôi được xếp vào nhóm rau "nên ăn thường xuyên"?
GĐXH - Không ít người vẫn quen chỉ ăn phần ngon nhất của loại rau này mà không biết rằng phần thường bị cắt bỏ lại chứa nhiều hoạt chất quý cho sức khỏe. Theo chuyên gia dinh dưỡng, đây là loại rau giàu chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư nếu được sử dụng và chế biến đúng cách.
GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người nhận ra mỡ bụng ngày càng "cứng đầu" dù vẫn duy trì thói quen tập luyện. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chìa khóa không chỉ nằm ở phòng tập mà còn bắt đầu ngay từ bữa sáng. Những thực đơn giàu protein, nếu lựa chọn đúng cách, có thể giúp no lâu, hỗ trợ duy trì cơ bắp và thúc đẩy quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn theo thời gian.
GĐXH - Gan là cơ quan âm thầm làm việc suốt ngày đêm để lọc độc tố và duy trì hoạt động sống của cơ thể. Theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng từ Đại học Harvard, chỉ cần lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ tổn thương lâu dài. Vậy đâu là những thực phẩm được khuyến nghị?
GĐXH - Không chỉ là thức uống giải nhiệt quen thuộc, nước ép nha đam còn được nhiều người lựa chọn nhờ những tác động tích cực với làn da, hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Khi dùng đúng cách, nha đam có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn uống hàng ngày. Vậy nước ép nha đam mang lại những lợi ích gì và nên sử dụng thế nào để phát huy hiệu quả?
GĐXH - Những ngày trời lạnh, tiết hầm ngải cứu ăn cùng trứng vịt lộn lại trở thành món khoái khẩu của nhiều người vì cảm giác ấm bụng, no lâu. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, món ăn quen thuộc này tiềm ẩn không ít rủi ro và có một số nhóm đối tượng được khuyến cáo nên tránh hoặc hạn chế.
GĐXH - Trà gừng thường được sử dụng như một biện pháp tự nhiên giúp làm ấm cơ thể và hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm lạnh. Tuy nhiên, không ít người uống trà gừng theo thói quen mà không biết rằng một số sai lầm trong cách pha và thời điểm sử dụng có thể khiến hiệu quả giảm đi, thậm chí gây khó chịu cho cơ thể. Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến cần tránh khi uống trà gừng giải cảm để bảo vệ sức khỏe.
