Người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do sử dụng hóa chất thông bồn cầu phát nổ

Khoa Cấp cứu Bệnh viện E cho biết, khoảng 22 giờ ngày 25/12/2025, Khoa tiếp nhận một người phụ nữ (47 tuổi, ở Hà Nội) bị bỏng nặng do sử dụng hóa chất thông bồn cầu phát nổ.



Bệnh nhân bị bỏng nặng được cấp cứu tại bệnh viện E. Ảnh BVCC

Được biết, người bệnh đã mua hóa chất thông bồn cầu dạng bột. Sản phầm này được quảng cáo trên mạng có thành phần là hỗn hợp các chất hóa học có tính ăn mòn cao, phân hủy mạnh khi tác dụng với nước như: Natrihydroixit, Sodimhydroxite, Potassium Hydroxite… Hỗn hợp trên có khả năng đánh tan được những cặn đóng lâu ngày trên đường ống. Đặc biệt là mỡ thừa bám lâu ngày. Do đó, có khả năng làm sạch đường ống, gián tiếp xử lý mùi hôi triệt để phát sinh trong đường ống. Đặc biệt trong trường hợp nghẹt bồn cầu, bột thông cống này có khả năng phân hủy các chất khó phân hủy, nổi trên bề mặt của hầm cầu. Mà các chất nầy chính là nguyên nhân gây nên đầy hầm cầu. Quá trình phân hủy tạo thành nước và nhanh chóng khắc phục tình trạng đầy hầm cầu nhanh chóng nhất. Giá thành của sản phẩm này tương đối rẻ khoảng 20.000 – 40.000 đồng/gói (tùy trọng lượng).

Đọc và thực hiện theo phần hướng dẫn in rất nhỏ trên bao bì sản phẩm, người bệnh đã đổ hóa chất trên trực tiếp vào bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo cột nước bắn lên vào vùng mặt (khóe miệng) và cánh tay của người bệnh gây nóng rát và đau đớn phải đi cấp cứu. Người bệnh đã tự ngâm tay vào nước lạnh tại nhà và có bôi một loại dầu không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng với vết bỏng phồng rộp, đau rát nhiều, người bệnh đã nhập viện Bệnh viện E ngay trong đêm ngày 25/12/2025.

Ngay lập tức các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành rửa sạch các vết thương, tiêm thuốc kháng sinh cho người bệnh. Các bác sĩ đánh giá, người bệnh này rất may mắn khi các hóa chất chỉ bắn vài vùng tay, một ít lên khóe miệng nên tiên lương phục hồi tốt hơn. Sau đó, người bệnh được chuyển vào Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

BSCKII Đinh Thị Lê Thành thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

BSCKII Đinh Thị Lê Thành – Phó Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu, Bệnh viện E qua thăm khám thấy, ở nửa mu bàn tay trái và bàn tay phải của người bệnh có nhiều mụn nước trên da, đỏ, đau rát nhiều và may mắn chưa có hiện tượng hoại tử vì nhập viện điều trị sớm nên các bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp cho người bệnh. Người bệnh được xử trí làm sạch tổn thương, bôi thuốc đặc trị bỏng, sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau và băng bó bằng gạc ẩm…

BS Lê Thành cho hay, đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị bỏng do hóa chất từ các loại bột thông cống, chất tẩy rửa công nghiệp… đến cấp cứu và điều trị tại Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu Bệnh viện, trong thời gian qua. Mức độ nguy hiểm của loại bột đều chứa hóa chất nguy hiểm có tính ăn mòn mạnh tiếp xúc với da, mắt, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa trong thời gian dài hoặc với nồng độ cao.

Do vậy, BS Lê Thành khuyến cáo, người bệnh ngay khi bị bỏng do hóa chất từ các loại bột thông cống, bồn cầu phải nhanh chóng thực hiện các bước sau: Cần phải loại bỏ hóa chất trên da và làm mát vùng da bị bỏng ngay lập tức bằng nước, rửa vết thương với nước trong khoảng từ 10-20 phút. Đặc biệt là khi hóa chất tiếp xúc với vùng mắt, hãy rửa mắt liên tục bằng nước mát tối thiểu 20 phút trước khi đến bệnh viện. Lưu ý không dùng khăn ướt hoặc bông gạc để lau hóa chất khỏi da, vì có thể làm lan hóa chất sang vùng da khác. Đặc biệt, không tự ý bôi đắp các loại thuốc, kem đánh răng… tránh làm nặng bệnh thêm.

Người thực hiện sơ cứu cần nhanh chóng tháo bỏ quần áo dính hóa chất, lưu ý không nên dùng tay trần để loại bỏ quần áo mà phải đeo găng tay chuyên dụng. Việc cởi quần áo của người bị bỏng hóa chất dễ khiến người bệnh bị lột da, tốt nhất là nên xé bỏ phần quần áo dính hóa chất. đắp một miếng băng khô hoặc vải sạch lên vùng da bị bỏng hóa chất đã được khử trùng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được cấp cứu, tránh việc dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng vì không được điều trị kịp thời.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng cảnh báo, người dân không nên tự ý sử dụng các loại hóa chất này bởi rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong trường hợp bồn cầu hay đường ống nước bị tắc hoặc xảy ra sự cố, cần tìm các thợ sửa chữa chuyên nghiệp để khắc phục một cách an toàn và hiệu quả bởi thành phần có trong các hóa chất xử lý thông cống, bồn cầu đều chứa các loại hóa chất cực mạnh. Nếu không may các loại hóa chất này tiếp xúc với cơ thể người, nhẹ thì gây bỏng sâu, nặng thì phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ... gây hoại tử cơ thể. Dù được điều trị nhưng những tổn thương trên cơ thể do hóa chất này gây nên sẽ để lại di chứng nặng nề.