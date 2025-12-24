Người cao tuổi nên tránh 8 nhóm thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày
GĐXH - Khi tuổi tác tăng lên, khả năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể cũng dần suy giảm, khiến việc ăn uống không còn đơn giản như trước. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại thực phẩm quen thuộc có thể tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người cao tuổi nếu sử dụng thường xuyên hoặc không đúng cách. Nhận diện sớm những nhóm thực phẩm nên hạn chế sẽ giúp người lớn tuổi phòng bệnh và sống khỏe hơn.
Vì sao người cao tuổi cần cẩn trọng với chế độ ăn?
Ở người cao tuổi, chức năng tiêu hóa, chuyển hóa và miễn dịch đều suy giảm theo thời gian, khiến cơ thể nhạy cảm hơn với chế độ ăn uống. Một số nhóm thực phẩm quen thuộc nếu dùng thường xuyên hoặc không kiểm soát có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường và các vấn đề tiêu hóa. Vì vậy, việc nhận diện những thực phẩm nên hạn chế, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và phù hợp thể trạng là yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Người đàn ông 31 tuổi mắc cùng lúc 4 bệnh mạn tính nguy hiểm sau thời gian bị áp lực làm quản lý kinh doanhSống khỏe - 26 phút trước
GĐXH - Anh Trường phát hiện mắc 4 bệnh mạn tính nguy hiểm sau thời gian ăn uống không điều độ, thức khuya... do áp lực quản lý kinh doanh.
Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Câu trả lời nằm ngay trên mâm cơm nhà bạnSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Một số món ăn tiện lợi, phổ biến trong bữa cơm hằng ngày được cho là có liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư nếu tiêu thụ quá thường xuyên.
Ăn tôm cùng 6 loại quả này coi chừng ngộ độc, gây hại cho sức khỏe, những người thích ăn tôm nên lưu ý!Sống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Nhiều người không biết rằng việc kết hợp tôm với các loại quả (trái cây) không phù hợp có thể gây hại cho sức khỏe.
Thực phẩm 'vàng' giúp ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Tế bào ung thư có thể chịu tác động tích cực từ chế độ ăn khoa học, trong đó cà chua giàu lycopene được ghi nhận giúp giảm nguy cơ hình thành khối u.
7 hoạt động thường ngày giúp đốt cháy calo mà không cần tập thể dụcSống khỏe - 6 giờ trước
Tập thể dục và ăn uống lành mạnh là những cách hiệu quả giúp cơ thể giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tuy nhiên, có những biện pháp tăng cường đốt cháy calo suốt cả ngày mà không cần đến phòng tập.
Vì sao cải bó xôi được xem là một trong những loại rau xanh tốt nhất cho sức khỏe?Sống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Cải bó xôi là loại rau quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp trong bữa ăn hằng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại rau xanh này chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, mang lại lợi ích cho tim mạch, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì khiến cải bó xôi được xếp vào nhóm rau “nên ăn thường xuyên”?
Người đàn ông 39 tuổi đột ngột phát hiện nhiễm sán não trong lần đi khám vì đau đầuBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân bị nhiễm sán não nhập viện trong tình trạng co giật, đau đầu... những biểu hiện này dễ khiến nhiều người nghĩ đến u não.
Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: Loại rau giúp phòng ngừa ung thư nhưng phần bổ dưỡng nhất lại hay bị bỏ điSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít người vẫn quen chỉ ăn phần ngon nhất của loại rau này mà không biết rằng phần thường bị cắt bỏ lại chứa nhiều hoạt chất quý cho sức khỏe. Theo chuyên gia dinh dưỡng, đây là loại rau giàu chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư nếu được sử dụng và chế biến đúng cách.
Người phụ nữ phát hiện ung thư da từ nốt đen dưới mắt, tồn tại nhiều năm mà không biếtBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư da của người bệnh được phát hiện từ nốt đen nhỏ dưới mi, tồn tại suốt nhiều năm, không đau, không chảy máu, chỉ sậm màu hơn theo thời gian.
Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể? Hiểu đúng để giảm nguy cơ mắc bệnhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tế bào ung thư có thể phát triển nhanh, hình thành khối u và trong một số trường hợp lan sang các cơ quan khác trong cơ thể.
Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể? Hiểu đúng để giảm nguy cơ mắc bệnhSống khỏe
GĐXH - Tế bào ung thư có thể phát triển nhanh, hình thành khối u và trong một số trường hợp lan sang các cơ quan khác trong cơ thể.