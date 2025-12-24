Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người cao tuổi nên tránh 8 nhóm thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày

Thứ tư, 14:00 24/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi tuổi tác tăng lên, khả năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể cũng dần suy giảm, khiến việc ăn uống không còn đơn giản như trước. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại thực phẩm quen thuộc có thể tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người cao tuổi nếu sử dụng thường xuyên hoặc không đúng cách. Nhận diện sớm những nhóm thực phẩm nên hạn chế sẽ giúp người lớn tuổi phòng bệnh và sống khỏe hơn.

Vì sao người cao tuổi cần cẩn trọng với chế độ ăn?

Ở người cao tuổi, chức năng tiêu hóa, chuyển hóa và miễn dịch đều suy giảm theo thời gian, khiến cơ thể nhạy cảm hơn với chế độ ăn uống. Một số nhóm thực phẩm quen thuộc nếu dùng thường xuyên hoặc không kiểm soát có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường và các vấn đề tiêu hóa. Vì vậy, việc nhận diện những thực phẩm nên hạn chế, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và phù hợp thể trạng là yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Người cao tuổi nên tránh 8 nhóm thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày - Ảnh 1.Vì sao cải bó xôi được xem là một trong những loại rau xanh tốt nhất cho sức khỏe?

GĐXH - Cải bó xôi là loại rau quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp trong bữa ăn hằng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại rau xanh này chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, mang lại lợi ích cho tim mạch, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì khiến cải bó xôi được xếp vào nhóm rau “nên ăn thường xuyên”?



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: Loại rau giúp phòng ngừa ung thư nhưng phần bổ dưỡng nhất lại hay bị bỏ đi

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: Loại rau giúp phòng ngừa ung thư nhưng phần bổ dưỡng nhất lại hay bị bỏ đi

Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng

Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng

3 thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ gan, theo lời khuyên của bác sĩ Harvard

3 thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ gan, theo lời khuyên của bác sĩ Harvard

Chuyên gia chỉ rõ món ăn 'đắt khách' khi thời tiết chuyển lạnh không phải ai cũng nên ăn

Chuyên gia chỉ rõ món ăn 'đắt khách' khi thời tiết chuyển lạnh không phải ai cũng nên ăn

Uống trà gừng giải cảm: 4 sai lầm nhiều người mắc phải cần tránh

Uống trà gừng giải cảm: 4 sai lầm nhiều người mắc phải cần tránh

Cùng chuyên mục

Người đàn ông 31 tuổi mắc cùng lúc 4 bệnh mạn tính nguy hiểm sau thời gian bị áp lực làm quản lý kinh doanh

Người đàn ông 31 tuổi mắc cùng lúc 4 bệnh mạn tính nguy hiểm sau thời gian bị áp lực làm quản lý kinh doanh

Sống khỏe - 26 phút trước

GĐXH - Anh Trường phát hiện mắc 4 bệnh mạn tính nguy hiểm sau thời gian ăn uống không điều độ, thức khuya... do áp lực quản lý kinh doanh.

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Câu trả lời nằm ngay trên mâm cơm nhà bạn

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Câu trả lời nằm ngay trên mâm cơm nhà bạn

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Một số món ăn tiện lợi, phổ biến trong bữa cơm hằng ngày được cho là có liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư nếu tiêu thụ quá thường xuyên.

Ăn tôm cùng 6 loại quả này coi chừng ngộ độc, gây hại cho sức khỏe, những người thích ăn tôm nên lưu ý!

Ăn tôm cùng 6 loại quả này coi chừng ngộ độc, gây hại cho sức khỏe, những người thích ăn tôm nên lưu ý!

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều người không biết rằng việc kết hợp tôm với các loại quả (trái cây) không phù hợp có thể gây hại cho sức khỏe.

Thực phẩm 'vàng' giúp ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Thực phẩm 'vàng' giúp ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Tế bào ung thư có thể chịu tác động tích cực từ chế độ ăn khoa học, trong đó cà chua giàu lycopene được ghi nhận giúp giảm nguy cơ hình thành khối u.

7 hoạt động thường ngày giúp đốt cháy calo mà không cần tập thể dục

7 hoạt động thường ngày giúp đốt cháy calo mà không cần tập thể dục

Sống khỏe - 6 giờ trước

Tập thể dục và ăn uống lành mạnh là những cách hiệu quả giúp cơ thể giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tuy nhiên, có những biện pháp tăng cường đốt cháy calo suốt cả ngày mà không cần đến phòng tập.

Vì sao cải bó xôi được xem là một trong những loại rau xanh tốt nhất cho sức khỏe?

Vì sao cải bó xôi được xem là một trong những loại rau xanh tốt nhất cho sức khỏe?

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Cải bó xôi là loại rau quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp trong bữa ăn hằng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại rau xanh này chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, mang lại lợi ích cho tim mạch, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì khiến cải bó xôi được xếp vào nhóm rau “nên ăn thường xuyên”?

Người đàn ông 39 tuổi đột ngột phát hiện nhiễm sán não trong lần đi khám vì đau đầu

Người đàn ông 39 tuổi đột ngột phát hiện nhiễm sán não trong lần đi khám vì đau đầu

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân bị nhiễm sán não nhập viện trong tình trạng co giật, đau đầu... những biểu hiện này dễ khiến nhiều người nghĩ đến u não.

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: Loại rau giúp phòng ngừa ung thư nhưng phần bổ dưỡng nhất lại hay bị bỏ đi

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: Loại rau giúp phòng ngừa ung thư nhưng phần bổ dưỡng nhất lại hay bị bỏ đi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người vẫn quen chỉ ăn phần ngon nhất của loại rau này mà không biết rằng phần thường bị cắt bỏ lại chứa nhiều hoạt chất quý cho sức khỏe. Theo chuyên gia dinh dưỡng, đây là loại rau giàu chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư nếu được sử dụng và chế biến đúng cách.

Người phụ nữ phát hiện ung thư da từ nốt đen dưới mắt, tồn tại nhiều năm mà không biết

Người phụ nữ phát hiện ung thư da từ nốt đen dưới mắt, tồn tại nhiều năm mà không biết

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư da của người bệnh được phát hiện từ nốt đen nhỏ dưới mi, tồn tại suốt nhiều năm, không đau, không chảy máu, chỉ sậm màu hơn theo thời gian.

Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể? Hiểu đúng để giảm nguy cơ mắc bệnh

Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể? Hiểu đúng để giảm nguy cơ mắc bệnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tế bào ung thư có thể phát triển nhanh, hình thành khối u và trong một số trường hợp lan sang các cơ quan khác trong cơ thể.

Xem nhiều

Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể? Hiểu đúng để giảm nguy cơ mắc bệnh

Tế bào ung thư phát triển thế nào trong cơ thể? Hiểu đúng để giảm nguy cơ mắc bệnh

Sống khỏe

GĐXH - Tế bào ung thư có thể phát triển nhanh, hình thành khối u và trong một số trường hợp lan sang các cơ quan khác trong cơ thể.

Bệnh gì khiến người phụ nữ 27 tuổi cao 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg bị "teo dạ dày" và qua đời: BS khuyến cáo loại vi khuẩn có liên quan

Bệnh gì khiến người phụ nữ 27 tuổi cao 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg bị "teo dạ dày" và qua đời: BS khuyến cáo loại vi khuẩn có liên quan

Bệnh thường gặp
Chuyên gia chỉ rõ món ăn 'đắt khách' khi thời tiết chuyển lạnh không phải ai cũng nên ăn

Chuyên gia chỉ rõ món ăn 'đắt khách' khi thời tiết chuyển lạnh không phải ai cũng nên ăn

Sống khỏe
Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng

Sau tuổi 40, ăn sáng thế nào để giảm mỡ bụng? Gợi ý 5 thực phẩm giàu protein được chuyên gia khuyên dùng

Sống khỏe
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện đột quỵ từ dấu hiệu cảnh báo sớm nhiều người Việt thường bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện đột quỵ từ dấu hiệu cảnh báo sớm nhiều người Việt thường bỏ qua

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top