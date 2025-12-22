3 thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ gan, theo lời khuyên của bác sĩ Harvard
GĐXH - Gan là cơ quan âm thầm làm việc suốt ngày đêm để lọc độc tố và duy trì hoạt động sống của cơ thể. Theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng từ Đại học Harvard, chỉ cần lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ tổn thương lâu dài. Vậy đâu là những thực phẩm được khuyến nghị?
Vì sao gan cần được bảo vệ từ chế độ ăn uống?
Gan đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, nhưng lại dễ bị tổn thương bởi chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng từ Đại học Harvard, việc lựa chọn đúng thực phẩm hằng ngày có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ tổn thương. Một số thực phẩm quen thuộc, khi sử dụng hợp lý, không chỉ hỗ trợ chức năng gan mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, duy trì thói quen sinh hoạt khoa học cũng là yếu tố then chốt để giữ gan khỏe mạnh lâu dài.
Video trong bài này sẽ giới thiệu 3 loại thực phẩm giúp bảo vệ lá gan của bạn được khoẻ mạnh.
