3 thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ gan, theo lời khuyên của bác sĩ Harvard

Thứ hai, 21:05 22/12/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Gan là cơ quan âm thầm làm việc suốt ngày đêm để lọc độc tố và duy trì hoạt động sống của cơ thể. Theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng từ Đại học Harvard, chỉ cần lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ tổn thương lâu dài. Vậy đâu là những thực phẩm được khuyến nghị?

Vì sao gan cần được bảo vệ từ chế độ ăn uống?

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, nhưng lại dễ bị tổn thương bởi chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng từ Đại học Harvard, việc lựa chọn đúng thực phẩm hằng ngày có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ tổn thương. Một số thực phẩm quen thuộc, khi sử dụng hợp lý, không chỉ hỗ trợ chức năng gan mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, duy trì thói quen sinh hoạt khoa học cũng là yếu tố then chốt để giữ gan khỏe mạnh lâu dài.

Video trong bài này sẽ giới thiệu 3 loại thực phẩm giúp bảo vệ lá gan của bạn được khoẻ mạnh.

Loại củ rẻ tiền đang bán đầy chợ, uống vào mùa Đông để làm ấm cơ thể, giải độc gan và giảm cân hiệu quảLoại củ rẻ tiền đang bán đầy chợ, uống vào mùa Đông để làm ấm cơ thể, giải độc gan và giảm cân hiệu quả

GĐXH - Nước củ sả không chỉ là một thức uống thơm ngon, hấp dẫn mà còn là một loại "thuốc" tự nhiên, tốt cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

Loại quả bắt đầu vào mùa, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao, lại vừa bảo vệ gan, chế biến thành nhiều món ngonLoại quả bắt đầu vào mùa, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao, lại vừa bảo vệ gan, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Dinh dưỡng trong loại quả này rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi và hỗ trợ tối đa cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em đang tuổi lớn.

Cô gái 22 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não, từng xuất hiện dấu hiệu này nhưng đã bỏ qua

Cô gái 22 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não, từng xuất hiện dấu hiệu này nhưng đã bỏ qua

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Cô gái nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do đột quỵ xuất huyết não. Đáng chú ý, trước đó cô phát hiện mắc dị dạng mạch máu não nhưng chưa điều trị.

Người phụ nữ 32 tuổi bất ngờ phát hiện u thần kinh nội tiết từ một việc nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 32 tuổi bất ngờ phát hiện u thần kinh nội tiết từ một việc nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra sức khỏe định kỳ, người phụ nữ tình cờ phát hiện u thần kinh nội tiết đại tràng, dù trước đó không có bất kỳ triệu chứng bất thường.

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm được nghiên cứu có lợi trong việc giảm nguy cơ ung thư

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm được nghiên cứu có lợi trong việc giảm nguy cơ ung thư

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Tế bào ung thư trong cơ thể sẽ tiến triển rất nhanh khi gặp điều kiện thuận lợi.

6 loại thực phẩm phổ biến gây đầy hơi và chướng bụng

6 loại thực phẩm phổ biến gây đầy hơi và chướng bụng

Sống khỏe - 9 giờ trước

Đôi khi, những gì chúng ta ăn có thể ảnh hưởng khó chịu đến đường ruột. Tìm hiểu sáu loại thực phẩm dễ gây đầy hơi hoặc chướng bụng.

Nước ép nha đam: Tưởng lành tính nhưng không phải ai cũng dùng được

Nước ép nha đam: Tưởng lành tính nhưng không phải ai cũng dùng được

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là thức uống giải nhiệt quen thuộc, nước ép nha đam còn được nhiều người lựa chọn nhờ những tác động tích cực với làn da, hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Khi dùng đúng cách, nha đam có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn uống hàng ngày. Vậy nước ép nha đam mang lại những lợi ích gì và nên sử dụng thế nào để phát huy hiệu quả?

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện đột quỵ từ dấu hiệu cảnh báo sớm nhiều người Việt thường bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện đột quỵ từ dấu hiệu cảnh báo sớm nhiều người Việt thường bỏ qua

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Trước khi phát hiện đột quỵ, người phụ nữ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm toát mồ hôi, tay chân bủn rủn sau khi đi vệ sinh tại công ty.

5 món ăn giúp cơ thể ‘đốt cháy calo’ nhanh hơn để giảm cân

5 món ăn giúp cơ thể ‘đốt cháy calo’ nhanh hơn để giảm cân

Sống khỏe - 15 giờ trước

Những người có quá trình trao đổi chất chậm có thể gặp khó khăn hơn trong việc giảm cân vì họ đốt cháy ít calo hơn những người có quá trình trao đổi chất nhanh. Vậy có món ăn nào giúp cơ thể đốt cháy calo nhanh hơn không?

Tế bào ung thư hình thành như thế nào? Cơ thể cần gì để chống lại sự phát triển của chúng?

Tế bào ung thư hình thành như thế nào? Cơ thể cần gì để chống lại sự phát triển của chúng?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thay vì chết đi khi đã không còn hữu ích như các tế bào bình thường, tế bào ung thư lại tiếp tục phát triển và phân chia vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bệnh gì khiến người phụ nữ 27 tuổi cao 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg bị "teo dạ dày" và qua đời: BS khuyến cáo loại vi khuẩn có liên quan

Bệnh gì khiến người phụ nữ 27 tuổi cao 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg bị "teo dạ dày" và qua đời: BS khuyến cáo loại vi khuẩn có liên quan

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Đối với nhiều cô gái, giảm cân là một bước thiết yếu để trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, giảm cân quá mức có thể gây hại cho sức khỏe.

Loại thực phẩm rẻ tiền ngăn ngừa tế bào ung thư hiệu quả, tiếc là nhiều người Việt ăn chưa đủ

Loại thực phẩm rẻ tiền ngăn ngừa tế bào ung thư hiệu quả, tiếc là nhiều người Việt ăn chưa đủ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bổ sung đủ chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn góp phần kìm hãm sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư.

Tế bào ung thư hình thành như thế nào? Cơ thể cần gì để chống lại sự phát triển của chúng?

Tế bào ung thư hình thành như thế nào? Cơ thể cần gì để chống lại sự phát triển của chúng?

Sống khỏe

GĐXH - Thay vì chết đi khi đã không còn hữu ích như các tế bào bình thường, tế bào ung thư lại tiếp tục phát triển và phân chia vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nam kỹ sư 26 tuổi đột ngột phát hiện suy thận giai đoạn 4 sau lần đi khám đau ngón chân

Sống khỏe

Nam kỹ sư 26 tuổi đột ngột phát hiện suy thận giai đoạn 4 sau lần đi khám đau ngón chân

Sống khỏe
Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm được nghiên cứu có lợi trong việc giảm nguy cơ ung thư

Sống khỏe

Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm được nghiên cứu có lợi trong việc giảm nguy cơ ung thư

Sống khỏe
Loại thực phẩm rẻ tiền ngăn ngừa tế bào ung thư hiệu quả, tiếc là nhiều người Việt ăn chưa đủ

Sống khỏe

Loại thực phẩm rẻ tiền ngăn ngừa tế bào ung thư hiệu quả, tiếc là nhiều người Việt ăn chưa đủ

Sống khỏe
Chuyên gia chỉ rõ những thực phẩm nên ăn vào bữa sáng để tốt nhất cho sức khoẻ

Sống khỏe

Chuyên gia chỉ rõ những thực phẩm nên ăn vào bữa sáng để tốt nhất cho sức khoẻ

Sống khỏe

