Nước ép nha đam: Tưởng lành tính nhưng không phải ai cũng dùng được

Thứ hai, 11:26 22/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ là thức uống giải nhiệt quen thuộc, nước ép nha đam còn được nhiều người lựa chọn nhờ những tác động tích cực với làn da, hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Khi dùng đúng cách, nha đam có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn uống hàng ngày. Vậy nước ép nha đam mang lại những lợi ích gì và nên sử dụng thế nào để phát huy hiệu quả?

8 công dụng nổi bật của nước ép nha đam đối với sức khỏe

Nước ép nha đam là thức uống quen thuộc, được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng giải nhiệt và hỗ trợ sức khỏe. Loại nước này cung cấp vitamin, khoáng chất và các hợp chất sinh học có lợi cho tiêu hóa, làn da và hệ miễn dịch. Tuy nhiên, nha đam không phù hợp với tất cả mọi người. Việc sử dụng không đúng cách hoặc dùng cho những đối tượng nhạy cảm có thể gây ra tác dụng phụ. Do đó, hiểu rõ công dụng, rủi ro và những nhóm người nên tránh là điều cần thiết để sử dụng nước ép nha đam an toàn và hiệu quả.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

7 lý do nha đam trở thành “thần dược” trong làm đẹp7 lý do nha đam trở thành “thần dược” trong làm đẹp

Nha đam (lô hội) là loại cây quen thuộc, dễ trồng nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da và cơ thể. Nhờ đặc tính dịu nhẹ, giàu vitamin và enzyme, nha đam từ lâu đã được phụ nữ sử dụng như một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên.

Cây nha đam, "báu vật" mang đến nhiều lợi ích phong thủy nhà cửa, thẩm mỹ và cả sức khỏeCây nha đam, 'báu vật' mang đến nhiều lợi ích phong thủy nhà cửa, thẩm mỹ và cả sức khỏe

GĐXH - Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ khám phá về ý nghĩa phong thủy và cách chăm sóc cây nha đam để tận dụng tối đa lợi ích năng lượng từ loài cây này.

