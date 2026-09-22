Lý do giá xe Hyundai giảm sốc tới 220 triệu đồng, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ chưa từng có

Lý do giá lăn bánh Kia Carens giảm sốc, rẻ hơn cả Honda City, Hyundai Accent dù bán chạy GĐXH - Giá lăn bánh Kia Carens đang vô cùng lợi thế do hãng có ưu đãi tới 20 triệu đồng, tức rẻ hơn sedan hạng B - Honda City tại thị trường Việt Nam.

Giá xe Hyundai mới nhất giảm sốc

Hyundai Grand i10 giảm tới 50 triệu đồng

Trong tháng 9, hãng xe Hyundai đã triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 220 triệu đồng khi mua xe Hyundai.

Theo đó, với chính sách này, mức giảm giá sau quy đổi cao nhất lên tới 220 triệu đồng, với các hình thức như giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt và ưu đãi hội viên. Các mẫu xe nằm trong diện giảm giá đều là những sản phẩm có doanh số tốt nhất của liên doanh ô tô Hàn Quốc.

Cụ thể, mẫu SUV cỡ C là Hyundai Tucson ghi nhận mức giảm kỷ lục lên tới 101 triệu đồng, đẩy giá bán thực tế lao dốc xuống ngưỡng từ 668 đến 888 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Trong khi đó, dòng SUV cỡ B là Hyundai Creta cũng không kém cạnh khi nhận mức hỗ trợ 91 triệu đồng. Khoản ưu đãi này kéo giá thực tế của Creta xuống còn 508 đến 624 triệu đồng, chính thức rẻ ngang ngửa các dòng xe đô thị hạng A như Toyota Raize hay Kia Sonet.

Không dừng lại ở đó, bức tranh ưu đãi còn ghi nhận những con số gây choáng ngợp ở các phân khúc cao hơn. Dòng xe Hyundai Santa Fe tiếp tục giữ vững ngôi vương về giá trị hỗ trợ với tổng mức giảm lên tới 220 triệu đồng, đưa giá bán thực tế lùi về khoảng 849 triệu đến 1,149 tỷ đồng. Các mẫu xe khác như Hyundai Grand i10, Hyundai Accent hay Hyundai Stargazer cũng duy trì mức giảm đáng kể từ 50 đến 117 triệu đồng để kích thích sức mua từ thị trường.

Theo Tạp chí Người quan sát, đằng sau chiến dịch giảm giá dồn dập này không đơn thuần là chiêu trò kích cầu mùa thấp điểm. Giới phân tích nhận định đây là bước đi mang tính toán kỹ lưỡng của hệ thống đại lý nhằm dọn sạch kho báu cũ, chuẩn bị không gian để đón chào dải sản phẩm hoàn toàn mới.

Theo các thông tin từ mạng lưới phân phối, hãng xe Hàn Quốc đang chuẩn bị đưa các phiên bản động cơ lai điện thế hệ mới gia nhập thị trường Việt Nam. Trong tháng bảy vừa qua, hai cái tên đáng chú ý là Hyundai Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid đã chính thức xuất hiện tại sự kiện trưng bày ở trung tâm thủ đô. Dự kiến, Tucson Hybrid sẽ chính thức bàn giao từ tháng 9 với mức giá kỳ vọng dưới 999 triệu đồng, trong khi đàn anh Palisade Hybrid sẽ ra mắt vào tháng 10 với khoảng giá từ 1,5 đến 1,7 tỷ đồng.

Hyundai Tucson 2026





Việc dọn kho đang diễn ra vô cùng quyết liệt tại các cơ sở kinh doanh trên toàn quốc. Tại một số đại lý khu vực miền Trung, mức giảm thực tế dành cho Hyundai Tucson thậm chí còn chạm ngưỡng 163 triệu đồng đối với các phiên bản cao cấp. Nhờ đó, giá bán của Tucson Turbo hay Tucson N Line đã lùi sâu xuống mức 816 và 826 triệu đồng, rẻ hơn đáng kể so với mặt bằng chung của phân khúc.

Bảng giá xe Hyundai ưu đãi

STT Người mẫu (*) Giá trị khuyến mãi tối đa (đồng) Chi tiết ưu đãi 1 Hyundai Grand i10 50.000.000 Giá trị bao gồm ưu đãi giảm giá từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ thành viên Hyundai hạng bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước). 2 Hyundai Accent 89.000.000 3 Hyundai Stargazer 117.000.000 4 Hyundai Santa Fe 220.000.000 5 Hyundai Creta 79.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá của HTV & Đại lý, cùng quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng bạch kim.

Giá xe Hyundai giảm sâu, cơ hội hiếm có cho người dùng

Đối với dòng xe đầu bảng Hyundai Palisade, các đại lý cũng đang áp dụng mức giảm khoảng 200 triệu đồng để giải phóng nốt số lượng xe tồn kho cuối cùng. Tuy nhiên, nguồn cung hiện tại không còn dồi dào khi các cơ sở chỉ ghi nhận vài phiên bản Exclusive và Prestige cấu hình 6 chỗ ngồi.

Sự kết hợp giữa chính sách giảm giá sâu từ nhà sản xuất và các đặc quyền đi kèm như thẻ hội viên hạng Bạch kim hay gói gia hạn bảo hành lên đến 8 năm đang tạo ra sức hút khó cưỡng. Khách hàng khi xuống tiền trong giai đoạn này không chỉ tiết kiệm được một khoản tài chính lớn mà còn sở hữu những mẫu xe có hàm lượng công nghệ phong phú hàng đầu phân khúc.

Giữa lúc bức tranh kinh tế còn nhiều biến động, việc các hãng xe chấp nhận hy sinh biên lợi nhuận để hỗ trợ người tiêu dùng là một tín hiệu tích cực. Đây chính là thời điểm lý tưởng để những ai đang có nhu cầu thực tế hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô với mức chi phí tối ưu nhất.

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.



