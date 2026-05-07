Cô dâu có bầu trước cưới, nhà chồng trở mặt luôn sau ngày đón dâu
GĐXH - Tưởng rằng mang thai sẽ khiến cuộc hôn nhân thêm gắn kết, cô gái trẻ không ngờ đó lại là lý do khiến nhà chồng đối xử lạnh nhạt.
Tiền thách cưới 350 triệu và cái gật đầu đầy hào hứng từ nhà chồng
Xuất thân từ một vùng quê nghèo, Xiaohong rời quê lên thành phố sau khi tốt nghiệp cấp 3 để làm công nhân trong một nhà máy điện tử. Tại đây, cô tình cờ gặp lại Xiaokai, mối tình đầu hơn mình một tuổi.
Sau thời gian ngắn yêu nhau, cả hai chuyển đến sống chung trong một căn nhà thuê ở ngoại ô.
Gần 2 năm bên nhau, Xiaohong được bạn trai đưa về quê ra mắt gia đình. Bố mẹ Xiaokai tỏ ra rất hài lòng với cô con dâu tương lai và liên tục thúc giục hai người tổ chức đám cưới.
Trong buổi bàn chuyện cưới xin, gia đình Xiaohong đưa ra khoản tiền thách cưới 100.000 tệ (hơn 386 triệu đồng). Phía nhà trai khi ấy không phản đối vì Xiaokai cũng có khoản tiết kiệm riêng sau nhiều năm đi làm.
Có bầu trước ngày cưới, nhà chồng đổi thái độ
Biến cố xảy ra khi Xiaohong phát hiện mình mang thai trước ngày cưới. Từ đây, mọi kế hoạch về một hôn lễ chỉn chu gần như tan biến.
Ngày đón dâu diễn ra đơn giản, không tiệc cưới, không nghi thức tử tế và đặc biệt, phía nhà trai hoàn toàn không nhắc đến khoản tiền thách cưới đã thỏa thuận trước đó.
Sau kết hôn, Xiaokai vẫn chăm sóc vợ khá chu đáo trong vài tháng đầu. Nhưng mỗi lần Xiaohong nhắc đến tiền thách cưới hoặc chuyện chu cấp sinh hoạt, anh đều tìm cách né tránh.
Dần dần, Xiaokai không còn đưa tiền cho vợ, mặc kệ cô phải lo toan khi bụng bầu ngày một lớn. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cuộc hôn nhân nhanh chóng rơi vào bế tắc.
Mang thai 6 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình
Khi Xiaohong mang thai được 6 tháng, chồng cô thường xuyên lấy lý do tăng ca để về muộn. Có hôm, cô phải ở nhà một mình suốt đêm.
Một ngày nọ, Xiaohong bất ngờ thấy chồng về sớm, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm tử tế. Cô từng nghĩ anh đã thay đổi.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi cô phát hiện một chiếc bông tai lạ trong phòng tắm.
Biết chồng ngoại tình, Xiaohong đau đớn đối chất. Cuộc cãi vã dữ dội khiến cô bị động thai và phải nhập viện.
Sau biến cố này, Xiaohong quyết định ly hôn. Tuy nhiên, Xiaokai vẫn phủ nhận chuyện phản bội và tuyên bố sẽ không bao giờ đưa khoản tiền thách cưới như đã hứa.
Câu nói của mẹ chồng hé lộ sự thật gây phẫn nộ
Điều khiến Xiaohong đau lòng nhất lại đến từ chính mẹ chồng.
Trong một lần tình cờ, cô nghe được cuộc trò chuyện giữa Xiaokai và mẹ. Người mẹ cười nói: "Nó có thai rồi thì không phải lo. Nó không thể chạy đi đâu được đâu. Một khi người phụ nữ đã mang con của con trong bụng thì tất nhiên thuộc về con rồi".
Nghe những lời ấy, Xiaohong gần như chết lặng. Cô nhận ra việc mình mang thai đã bị nhà chồng xem như "tấm vé ràng buộc", từ đó họ không còn coi trọng lời hứa hay sự tôn trọng dành cho cô nữa.
Quá thất vọng trước cách đối xử của chồng và gia đình chồng, Xiaohong quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân đầy tổn thương này.
Theo Sohu
