Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Tại sao nhiều người thà ở nhà giữ cháu chứ không đi du lịch?
GĐXH - Trước khi nghỉ hưu, nhiều người vẽ ra viễn cảnh về những chuyến đi xa để bù đắp cho một đời vất vả. Thế nhưng khi thời gian đã thong thả, thực tế lại thường là chuỗi ngày quẩn quanh trong góc bếp hay chăm bẵm cháu con.
Vì sao nhiều người già ngại đi du lịch?
Hóa ra, rào cản lớn nhất ngăn bước chân bạn sau khi nghỉ hưu không phải là tiền bạc hay sức khỏe, mà chính là những "sợi dây" vô hình trong tâm tưởng. Từ góc nhìn thực tế, việc đa số người cao tuổi sau khi nghỉ hưu lại lựa chọn "thu mình" thay vì xách ba lô lên và đi không phải vì họ không muốn, mà bởi có quá nhiều nỗi lo toan bủa vây.
Đầu tiên phải kể đến tâm lý chưa thể buông bỏ việc gia đình. Nhiều người vừa nhận cuốn sổ hưu đã lập tức trở thành "bảo mẫu không lương" cho con cái, bận rộn với cơm nước, bế bồng cháu nhỏ khiến thời gian riêng tư trở thành điều xa xỉ.
Bên cạnh đó, thói quen tiết kiệm cả đời đã ăn sâu vào máu thịt khiến họ cảm thấy việc chi vài triệu đồng cho một chuyến đi là "xa xỉ", là phí phạm. Cùng với tâm lý ngại thay đổi, sợ sự lạ lẫm nơi đất khách quê người, nhiều bậc cao niên chọn cách "ở nhà cho lành". Những chuyến đi du lịch, vì thế, cứ mãi là giấc mơ dang dở đứng sau những ưu tiên dành cho con cháu.
Nghỉ hưu mới thấu: Những người thực sự "đi khắp thế gian" hóa ra thuộc về hai nhóm này
Nhóm người thứ nhất: Biết buông bỏ để sống cuộc đời của chính mình
Những người già có thể thực sự tận hưởng những chuyến đi khắp nẻo đường thường là những người đã thấu triệt đạo lý về sự buông bỏ. Họ hiểu rằng con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng và cần không gian để tự lập.
Thay vì can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cháu hay tự trói buộc mình vào trách nhiệm vô tận, họ chọn cách lùi lại phía sau và dành thời gian để hoàn thành tâm nguyện của bản thân.
Có nhiều người chọn đi du lịch định kỳ mỗi năm hai lần. Họ không đợi con cái sắp xếp mà tự chủ động tìm kiếm niềm vui.
Khi đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý "phải lo cho con cả đời", tâm hồn họ trở nên nhẹ nhõm, đôi chân cũng vì thế mà trở nên thanh thoát hơn trên những hành trình mới. Họ sống cuộc đời của chính mình mà không cảm thấy tội lỗi hay nuối tiếc.
Nhóm người thứ hai: Tâm hồn trẻ trung và tư duy "đầu tư" cho hạnh phúc
Nhóm người còn lại thường xuất hiện ở những điểm du lịch danh tiếng chính là những bậc lão niên có tâm thế trẻ trung và cực kỳ thông tuệ trong cách chi tiêu. Họ không bị những quan niệm cũ kỹ về việc "tích cốc phòng cơ" làm xơ cứng niềm vui sống.
Với họ, tiền bạc vất vả cả đời làm ra nếu không dùng để bồi đắp cho sức khỏe tinh thần và vốn sống thì cũng chẳng còn ý nghĩa.
Những người này không ngại thử thách bản thân ở những vùng đất mới, sẵn sàng kết giao với người trẻ và học hỏi những điều mới mẻ.
Họ coi những rắc rối nhỏ dọc đường là trải nghiệm quý giá thay vì là nỗi phiền hà. Chính sự phóng khoáng trong tư duy và lòng yêu đời nồng nhiệt đã tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua rào cản tuổi tác, biến mỗi chuyến đi thành một liều thuốc đại bổ cho tâm hồn.
Sau nghỉ hưu, đi hay không đi du lịch, cuối cùng vẫn là một lựa chọn
Sau khi nghỉ hưu, không phải ai cũng cần đi du lịch để có một cuộc sống hạnh phúc. Có người chọn ở nhà, tận hưởng sự bình yên. Có người chọn lên đường, tìm kiếm những trải nghiệm mới. Không có đúng – sai, chỉ có phù hợp hay không.
Nhưng điều quan trọng là đừng để những ràng buộc vô hình hay những nỗi sợ không cần thiết khiến bạn bỏ lỡ cơ hội sống cho chính mình.
Tuổi già không phải là thời điểm thu mình lại, mà là lúc bạn có quyền lựa chọn cách sống mà mình mong muốn. Mong rằng các bậc cao niên hãy một lần thử nhìn nhận lại, bớt đi một chút lo toan, thêm một phần thấu suốt để yêu thương chính mình.
Dù là ở nhà hay đi xa, chỉ cần bạn cảm thấy tự do và nhẹ lòng, đó đã là một tuổi già đáng sống.
Dù không thể đi khắp thế gian, hãy cứ để tâm hồn được rộng mở, sống một tuổi già rực rỡ và trọn vẹn, để không phụ lòng bao năm tháng gian khổ đã qua.
