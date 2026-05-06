Tưởng phim nhưng có thật: Cô dâu ngoại tình dàn cảnh bắt cóc để trốn theo người yêu
GĐXH - Đám cưới tưởng chừng trọn vẹn bỗng hóa bi kịch khi cô dâu bất ngờ biến mất. Câu chuyện nhanh chóng bị phanh phui là một vụ ngoại tình.
Một tình huống gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, khi một cô dâu bất ngờ biến mất ngay trước giờ đãi tiệc cưới. Điều đáng nói, sự việc ban đầu bị nhầm tưởng là bắt cóc, nhưng sau đó lại được xác định là một vụ "ngoại tình" dẫn đến bỏ trốn.
Nghi vấn bắt cóc hóa ra là cú sốc ngoại tình
Chú rể Ashish Rajak, sống tại Bhopal, cùng cô dâu Roshni Solanki – cư dân Ganjbasoda – đã hoàn tất các nghi lễ cưới truyền thống trước đó một ngày. Tiệc cưới được chuẩn bị kỹ lưỡng để đón tiếp người thân, bạn bè.
Tuy nhiên, ngay khi vừa đến địa điểm tổ chức sau buổi làm đẹp, một sự cố bất ngờ xảy ra.
Một người đàn ông xuất hiện, đẩy em gái chú rể sang một bên rồi kéo cô dâu lên xe rời đi. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh khiến tất cả hoảng loạn, tin rằng đây là một vụ bắt cóc.
Gia đình chú rể ngay lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Nhưng chỉ sau quá trình xác minh ban đầu, sự thật phía sau khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng: đây không phải là bắt cóc, mà là một vụ "ngoại tình" được lên kế hoạch từ trước.
Mối quan hệ 5 năm và cái kết bỏ trốn vì ngoại tình
Theo thông tin từ India Today, người đàn ông xuất hiện tại hiện trường là Ankit, tình nhân lâu năm của cô dâu. Hai người đã có quan hệ tình cảm kéo dài suốt 5 năm nhưng bị gia đình ngăn cản.
Trong khi đó, cuộc hôn nhân giữa Roshni và Ashish lại là do gia đình sắp đặt.
Không chấp nhận cuộc sống hôn nhân không có tình yêu, cô dâu đã lựa chọn cách gây sốc nhất: bỏ trốn cùng người tình ngay trước giờ tổ chức tiệc.
Ngoại tình trước hôn nhân và những hệ lụy khó lường
Dù chưa chính thức chung sống, việc cô dâu duy trì mối quan hệ tình cảm với người khác trong khi đã tổ chức lễ cưới vẫn bị nhiều người xem là một dạng "ngoại tình" về mặt đạo đức.
Hành động này không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng cho chú rể và gia đình hai bên, mà còn để lại hậu quả về danh dự, tâm lý và các vấn đề pháp lý có thể phát sinh.
Một đám cưới vốn là ngày vui bỗng trở thành câu chuyện gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và truy tìm tung tích của cặp đôi bỏ trốn để làm rõ các tình tiết liên quan.
Vì sao nhiều người thích ngoại tình? Góc nhìn tâm lý học
"Ngoại tình" không phải là hiện tượng hiếm trong xã hội hiện đại, nhưng nguyên nhân phía sau hành vi này vẫn luôn khiến nhiều người tò mò.
Thời gian gần đây, truyền thông phương Tây còn sử dụng cụm từ "serial cheater" để chỉ những người liên tục phản bội bạn đời, một dạng hành vi lặp lại có hệ thống.
Không chỉ người bình thường, nhiều nhân vật nổi tiếng như Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Brad Pitt hay Chris Rock cũng từng vướng nghi vấn không chung thủy, khiến chủ đề "ngoại tình" càng thu hút sự chú ý.
Ngoại tình và dấu hiệu của rối loạn nhân cách ái kỷ
Theo hai nhà tâm lý học Ainhoa Plata và Inés Bárcenas tại Barcelona (Tây Ban Nha), dù tâm lý học không có định nghĩa chính thức về "serial cheater", nhưng có những kiểu tính cách dễ dẫn đến hành vi ngoại tình lặp đi lặp lại.
Một trong số đó là rối loạn nhân cách ái kỷ. Những người mang đặc điểm này thường có xu hướng yêu bản thân thái quá, luôn khao khát được ngưỡng mộ và công nhận.
Họ không tìm kiếm sự gắn bó lâu dài mà bị hấp dẫn bởi cảm giác chinh phục. Việc ngoại tình giúp họ liên tục nhận được sự chú ý, từ đó thỏa mãn cái tôi cá nhân.
Ngoại tình như cách thỏa mãn nhu cầu được chú ý
Những người có xu hướng ái kỷ thường khó duy trì một mối quan hệ bền vững. Khi mối quan hệ trở nên ổn định, họ cảm thấy đối phương không còn "tôn sùng" mình như trước, từ đó nảy sinh nhu cầu tìm kiếm cảm xúc mới.
Ngoại tình trong trường hợp này không hẳn vì tình yêu, mà vì cảm giác được theo đuổi, được khao khát. Họ thích sự mới mẻ, những mối quan hệ thoáng qua hơn là sự gắn bó lâu dài.
Đáng chú ý, họ cũng thường đánh giá cao yếu tố ngoại hình, sự hấp dẫn về thể chất và dễ bị cuốn vào các mối quan hệ mang tính bốc đồng.
Lòng tự trọng thấp cũng là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình
Không phải ai ngoại tình cũng xuất phát từ sự tự tin quá mức. Ngược lại, nhiều trường hợp lại bắt nguồn từ lòng tự trọng thấp.
Những người này luôn cần sự xác nhận từ bên ngoài để cảm thấy mình có giá trị. Họ tìm kiếm sự chú ý, lời khen, sự hấp dẫn từ người khác như một cách bù đắp khoảng trống tâm lý.
Dù có thể thành đạt, cuốn hút hoặc giao tiếp tốt, nhưng sâu bên trong, họ vẫn thiếu sự ổn định về cảm xúc – điều khiến hành vi ngoại tình dễ xảy ra hơn.
Ngoại tình có phải là "bản năng con người"?
Theo Bárcenas, không phải mọi hành vi ngoại tình đều liên quan đến rối loạn tâm lý. Ở một góc nhìn khác, con người vốn có xu hướng không hoàn toàn chung thủy, nhưng xã hội và chuẩn mực đạo đức buộc chúng ta phải kiểm soát điều đó.
Chính vì vậy, nhiều người lựa chọn che giấu hành vi ngoại tình để tránh làm tổn thương bạn đời hoặc phá vỡ gia đình. Điều này khiến vấn đề trở nên phức tạp và khó nhận diện hơn.
Mạng xã hội khiến ngoại tình dễ dàng hơn bao giờ hết
Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò, đã làm thay đổi hoàn toàn cách con người tiếp cận các mối quan hệ.
Một nghiên cứu tại Anh năm 2014 cho thấy khoảng 1/3 các vụ ly hôn có liên quan đến mạng xã hội, và con số này vẫn tiếp tục gia tăng.
Nhờ công nghệ, việc kết nối, tạo danh tính giả hay che giấu mối quan hệ ngoài luồng trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí, nhiều người còn có xu hướng "tiêu dùng cảm xúc", coi việc hẹn hò như lựa chọn sản phẩm – nếu không hợp, có thể nhanh chóng tìm người khác.
Có thể chấm dứt xu hướng ngoại tình không?
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, dù nguyên nhân là gì, hành vi ngoại tình vẫn có thể thay đổi nếu người trong cuộc thực sự mong muốn.
Trong trị liệu tâm lý, yếu tố quan trọng nhất không phải là tìm ra vấn đề, mà là sự sẵn sàng đối diện và thay đổi của chính bản thân người đó.
Khi con người hiểu rõ động cơ bên trong là nhu cầu được yêu, sự thiếu hụt cảm xúc hay vấn đề tâm lý, họ mới có cơ hội xây dựng một mối quan hệ lành mạnh và bền vững hơn.
Tháng 5 mở khóa vận may: 4 cung hoàng đạo đón tin vui dồn dậpGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Tháng 5 mở ra một giai đoạn đầy hứa hẹn đối với một số cung hoàng đạo khi vận trình dần khởi sắc, cơ hội liên tiếp xuất hiện.
Tuổi 70 mới thấm: Chia hết tài sản cho con hay giữ chặt, ai khổ hơn?Gia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Đứng trước ngưỡng cửa già yếu, nhiều người vẫn loay hoay với bài toán tài sản: Nên chia sớm để đổi lấy sự hiếu thuận, hay giữ khăng khăng để làm lá chắn cho bản thân?
Khôn lanh vẫn 'dậm chân tại chỗ'? 3 lý do khiến bạn mãi không thăng tiếnNuôi dạy con - 3 giờ trước
GĐXH - Không phải cứ thông minh và lanh lợi là sẽ thăng tiến. Trên thực tế, nhiều người rất giỏi nhưng vẫn “dậm chân tại chỗ” vì mắc những sai lầm tưởng nhỏ nhưng lại âm thầm cản trở sự nghiệp mà chính họ không nhận ra.
Nghỉ hưu lên ở cùng con trai: Một câu nói của cháu nội khiến cụ ông lập tức rời điGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Ông chợt hiểu rằng, trong giai đoạn nghỉ hưu, nếu còn đủ sức khỏe, việc phụ thuộc quá nhiều vào con cái có thể trở thành gánh nặng vô hình.
Lương hưu cao đến mấy mà thiếu 2 điều này, tuổi già vẫn sống khổGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần có tiền là có thể yên tâm vui hưởng tuổi già. Thế nhưng thực tế lại cho thấy, có những người nhận lương hưu hàng chục triệu vẫn sống trong cô độc và muộn phiền; trong khi có người chỉ đủ ăn tiêu lại luôn rạng rỡ, an nhiên.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Tại sao nhiều người thà ở nhà giữ cháu chứ không đi du lịch?Gia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Trước khi nghỉ hưu, nhiều người vẽ ra viễn cảnh về những chuyến đi xa để bù đắp cho một đời vất vả. Thế nhưng khi thời gian đã thong thả, thực tế lại thường là chuỗi ngày quẩn quanh trong góc bếp hay chăm bẵm cháu con.
Nhà có 2 con giáp này: Giữ tiền chắc tay, giữ gia đạo luôn bình yênGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Trong góc nhìn phong thủy kết hợp với tư duy tài chính hiện đại, có những con giáp không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn đặc biệt thận trọng trong việc giữ tiền.
30 năm không hỏi han, ngày cha mất đến đòi thừa kế: Tòa chia tài sản theo cách ít ai ngờGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Câu chuyện tranh chấp thừa kế không chỉ gây chú ý vì con số 7 tỷ đồng, mà còn khiến nhiều người phải suy nghĩ về ranh giới giữa "quyền" và "nghĩa vụ" trong gia đình.
Về già mới thấm: Dù nghèo đến đâu, cha mẹ cũng đừng xin con 2 điều nàyGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng nuôi con là để dựa vào con lúc tuổi già. Nhưng khi bước qua tuổi 60, không ít người mới nhận ra: càng trông chờ, càng dễ tổn thương.
Càng lớn tuổi càng 'lên hương': 3 tính cách này giúp nhiều người hậu vận giàu lên thấy rõGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ai khởi đầu tốt cũng thành công, nhưng những người sở hữu một số nét tính cách nhất định lại thường “bật lên” mạnh mẽ theo thời gian. Càng trưởng thành, sự khác biệt này càng rõ rệt và quyết định hậu vận của mỗi người.
Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh taChuyện vợ chồng
GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.