Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tuổi 70 mới thấm: Chia hết tài sản cho con hay giữ khư khư, ai khổ hơn?

Thứ tư, 10:28 06/05/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đứng trước ngưỡng cửa già yếu, nhiều người vẫn loay hoay với bài toán tài sản: Nên chia sớm để đổi lấy sự hiếu thuận, hay giữ khăng khăng để làm lá chắn cho bản thân?

Bước sang tuổi thất thập, đi qua gần hết đời người với đủ thăng trầm, người ta mới cay đắng nhận ra một sự thật: Ở tuổi xế chiều, tiền bạc là chỗ dựa, nhưng cũng là sợi dây ràng buộc; con cái là niềm an ủi, nhưng cũng chính là phép thử nghiệt ngã nhất. Đứng trước ngưỡng cửa già yếu, nhiều người vẫn loay hoay với bài toán tài sản: Nên chia sớm để đổi lấy sự hiếu thuận, hay giữ khăng khăng để làm lá chắn cho bản thân? Hóa ra, cả hai lựa chọn cực đoan này đều dẫn đến những cái kết đầy xót xa.

Tuổi 70 mới thấm: Chia hết tài sản cho con hay giữ khư khư, ai khổ hơn? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2 lựa chọn phân chia tài sản và cái kết đắng

1. Sai lầm khi chia tài sản quá sớm: Bi kịch "người đi, tiền mất"

Từ tâm lý thương con, nhiều bậc cha mẹ vừa chớm tuổi già đã vội vã sang tên nhà cửa, chia hết tiền tiết kiệm cho con cái với hy vọng đổi lấy sự chăm sóc lúc xế chiều. Thế nhưng, lòng người vốn dĩ khó lường, nhất là trước sức hút của vật chất. Khi quyền lợi đã nằm gọn trong tay, sự hiếu thuận đôi khi cũng lung lay theo "giá trị sử dụng" của cha mẹ.

Câu chuyện về những người mẹ góa bụa, dồn hết vốn liếng cả đời cho con rồi nhận lại sự ghẻ lạnh, đùn đẩy trách nhiệm khi ốm đau không phải là hiếm. Khi không còn tài sản làm chỗ dựa, tiếng nói của người già trong gia đình cũng mất đi trọng lượng. 

Bi kịch "người đi, tiền mất", phải nằm trên giường bệnh nhìn con cái tị nạnh nhau từng đồng viện phí chính là cái kết đắng ngắt cho lòng tin đặt sai chỗ.

2. Giữ tiền quá chặt: Cái giá của sự cô độc đến tận cuối đời

Trái ngược với những người "dốc hết túi", lại có những người coi tiền bạc là lẽ sống duy nhất. Họ phòng thủ đến mức cực đoan, dù con cái gặp khó khăn cũng nhất quyết không giúp một xu, thậm chí với chính bản thân mình cũng không dám ăn, không dám mặc. Họ tin rằng giữ được tiền là giữ được cái gốc của sự an toàn, nhưng lại vô tình chặt đứt sợi dây tình cảm với những người thân yêu nhất.

Một cuộc sống dư dả về vật chất nhưng lại nghèo nàn về tình người cũng là một dạng bi kịch. Khi cha mẹ quá khắt khe và ích kỷ, con cái dần dần cũng nản lòng mà xa lánh. 

Kết quả là những năm tháng cuối đời, họ phải sống trong cảnh "giàu sang mà cô quạnh", hằng ngày lủi thủi một mình giữa những khối tài sản vô hồn. Ra đi trong sự cô độc, thiếu vắng hơi ấm của tình thân chính là cái giá quá đắt cho sự bảo thủ và lòng hoài nghi quá lớn.

Nghệ thuật sống tuổi 70: Biết giữ cho mình, biết dành cho con

Sự thấu suốt ở tuổi 70 cho chúng ta thấy rằng, hạnh phúc tuổi già không nằm ở việc chọn "chia hết" hay "giữ tất". Người thông tuệ sẽ biết cách sống "có chừng có mực" và luôn giữ lại cho mình một khoảng lùi. Đó là việc giữ vững quyền kiểm soát với những tài sản cốt yếu nhất để bảo đảm quyền tự quyết, đồng thời vẫn sẵn lòng hỗ trợ con cái một cách hợp lý để nuôi dưỡng tình thân.

Tiền bạc là sự tự tin, nhưng tình cảm mới là hơi ấm. Việc giữ lại một phần tài sản để dự phòng đau ốm không chỉ là tự cứu mình, mà còn là giảm bớt gánh nặng cho con cái. Đồng thời, biết cách dùng tài sản để động viên, khích lệ sự hiếu thuận của con cháu một cách khéo léo sẽ giúp tuổi già vừa giữ được sự tôn nghiêm, vừa có được sự chăm sóc chân thành.

Chia tài sản và giữ lại "đường lui" để sống đời thanh thản

Sau cùng, chúng ta cần hiểu rằng tiền bạc hay con cái đều không phải là tất cả sự bảo đảm cho hạnh phúc. Lối thoát duy nhất cho một tuổi già an yên chính là sự tỉnh táo và biết giữ cho mình một "đường lui" về tài chính lẫn tình cảm.

Đừng vì quá thương con mà đánh mất vị thế của mình, cũng đừng vì quá yêu tiền mà trở nên lạnh lùng, xa cách. Chỉ khi biết dung hòa giữa quyền lợi và tình người, bạn mới có thể đi nốt quãng đời còn lại một cách ung dung, tự tại và tràn đầy phẩm giá.

Bạn sẽ chọn cách nào khi về già: Chia tài sản sớm cho con? Giữ lại toàn bộ cho bản thân? Hay cân bằng giữa hai lựa chọn?

Tuổi 70 mới thấm: Chia hết tài sản cho con hay giữ khư khư đều có thể dẫn đến cái kết đắng - Ảnh 1.Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái

GĐXH - Khi về già, nhiều bậc cha mẹ thường thích ngồi trò chuyện, chuyện qua chuyện lại rồi câu chuyện lại xoay quanh con cái. Có người khoe con thành đạt, có người kể chuyện riêng tư của con để giãi bày nỗi lòng, cũng có người vô tình đem chuyện gia đình làm đề tài xã giao.

Tuổi 70 mới thấm: Chia hết tài sản cho con hay giữ khư khư đều có thể dẫn đến cái kết đắng - Ảnh 2.9 bài học cuộc sống khi trưởng thành mới thấu, biết càng sớm đời càng an yên

GĐXH - Trở thành một phiên bản trưởng thành và thông thái hơn chưa bao giờ là việc một sớm một chiều. Trí tuệ không tự nhiên đến cùng tuổi tác, nó cần trải nghiệm, phản tỉnh và thấu hiểu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lương hưu cao đến mấy mà thiếu 2 điều này, tuổi già vẫn sống khổ

Lương hưu cao đến mấy mà thiếu 2 điều này, tuổi già vẫn sống khổ

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Tại sao nhiều người thà ở nhà giữ cháu chứ không đi du lịch?

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Tại sao nhiều người thà ở nhà giữ cháu chứ không đi du lịch?

Về già mới thấm: Dù nghèo đến đâu, cha mẹ cũng đừng xin con 2 điều này

Về già mới thấm: Dù nghèo đến đâu, cha mẹ cũng đừng xin con 2 điều này

Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhân

Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhân

Người có nhân cách xấu thường nói 4 điều này: Tốt nhất nên tránh xa

Người có nhân cách xấu thường nói 4 điều này: Tốt nhất nên tránh xa

Cùng chuyên mục

Tưởng phim nhưng có thật: Cô dâu ngoại tình dàn cảnh bắt cóc để trốn theo người yêu

Tưởng phim nhưng có thật: Cô dâu ngoại tình dàn cảnh bắt cóc để trốn theo người yêu

Gia đình - 1 phút trước

GĐXH - Đám cưới tưởng chừng trọn vẹn bỗng hóa bi kịch khi cô dâu bất ngờ biến mất. Câu chuyện nhanh chóng bị phanh phui là một vụ ngoại tình.

Tháng 5 mở khóa vận may: 4 cung hoàng đạo đón tin vui dồn dập

Tháng 5 mở khóa vận may: 4 cung hoàng đạo đón tin vui dồn dập

Gia đình - 29 phút trước

GĐXH - Tháng 5 mở ra một giai đoạn đầy hứa hẹn đối với một số cung hoàng đạo khi vận trình dần khởi sắc, cơ hội liên tiếp xuất hiện.

Khôn lanh vẫn 'dậm chân tại chỗ'? 3 lý do khiến bạn mãi không thăng tiến

Khôn lanh vẫn 'dậm chân tại chỗ'? 3 lý do khiến bạn mãi không thăng tiến

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Không phải cứ thông minh và lanh lợi là sẽ thăng tiến. Trên thực tế, nhiều người rất giỏi nhưng vẫn “dậm chân tại chỗ” vì mắc những sai lầm tưởng nhỏ nhưng lại âm thầm cản trở sự nghiệp mà chính họ không nhận ra.

Nghỉ hưu lên ở cùng con trai: Một câu nói của cháu nội khiến cụ ông lập tức rời đi

Nghỉ hưu lên ở cùng con trai: Một câu nói của cháu nội khiến cụ ông lập tức rời đi

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Ông chợt hiểu rằng, trong giai đoạn nghỉ hưu, nếu còn đủ sức khỏe, việc phụ thuộc quá nhiều vào con cái có thể trở thành gánh nặng vô hình.

Lương hưu cao đến mấy mà thiếu 2 điều này, tuổi già vẫn sống khổ

Lương hưu cao đến mấy mà thiếu 2 điều này, tuổi già vẫn sống khổ

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần có tiền là có thể yên tâm vui hưởng tuổi già. Thế nhưng thực tế lại cho thấy, có những người nhận lương hưu hàng chục triệu vẫn sống trong cô độc và muộn phiền; trong khi có người chỉ đủ ăn tiêu lại luôn rạng rỡ, an nhiên.

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Tại sao nhiều người thà ở nhà giữ cháu chứ không đi du lịch?

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Tại sao nhiều người thà ở nhà giữ cháu chứ không đi du lịch?

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Trước khi nghỉ hưu, nhiều người vẽ ra viễn cảnh về những chuyến đi xa để bù đắp cho một đời vất vả. Thế nhưng khi thời gian đã thong thả, thực tế lại thường là chuỗi ngày quẩn quanh trong góc bếp hay chăm bẵm cháu con.

Nhà có 2 con giáp này: Giữ tiền chắc tay, giữ gia đạo luôn bình yên

Nhà có 2 con giáp này: Giữ tiền chắc tay, giữ gia đạo luôn bình yên

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Trong góc nhìn phong thủy kết hợp với tư duy tài chính hiện đại, có những con giáp không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn đặc biệt thận trọng trong việc giữ tiền.

30 năm không hỏi han, ngày cha mất đến đòi thừa kế: Tòa chia tài sản theo cách ít ai ngờ

30 năm không hỏi han, ngày cha mất đến đòi thừa kế: Tòa chia tài sản theo cách ít ai ngờ

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện tranh chấp thừa kế không chỉ gây chú ý vì con số 7 tỷ đồng, mà còn khiến nhiều người phải suy nghĩ về ranh giới giữa "quyền" và "nghĩa vụ" trong gia đình.

Về già mới thấm: Dù nghèo đến đâu, cha mẹ cũng đừng xin con 2 điều này

Về già mới thấm: Dù nghèo đến đâu, cha mẹ cũng đừng xin con 2 điều này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng nuôi con là để dựa vào con lúc tuổi già. Nhưng khi bước qua tuổi 60, không ít người mới nhận ra: càng trông chờ, càng dễ tổn thương.

Càng lớn tuổi càng 'lên hương': 3 tính cách này giúp nhiều người hậu vận giàu lên thấy rõ

Càng lớn tuổi càng 'lên hương': 3 tính cách này giúp nhiều người hậu vận giàu lên thấy rõ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ai khởi đầu tốt cũng thành công, nhưng những người sở hữu một số nét tính cách nhất định lại thường “bật lên” mạnh mẽ theo thời gian. Càng trưởng thành, sự khác biệt này càng rõ rệt và quyết định hậu vận của mỗi người.

Xem nhiều

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.

Nhà có 2 con giáp này: Giữ tiền chắc tay, giữ gia đạo luôn bình yên

Nhà có 2 con giáp này: Giữ tiền chắc tay, giữ gia đạo luôn bình yên

Gia đình
Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

Chuyện vợ chồng
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Tại sao nhiều người thà ở nhà giữ cháu chứ không đi du lịch?

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Tại sao nhiều người thà ở nhà giữ cháu chứ không đi du lịch?

Gia đình
30 năm không hỏi han, ngày cha mất đến đòi thừa kế: Tòa chia tài sản theo cách ít ai ngờ

30 năm không hỏi han, ngày cha mất đến đòi thừa kế: Tòa chia tài sản theo cách ít ai ngờ

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top