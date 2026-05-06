Tuổi 70 mới thấm: Chia hết tài sản cho con hay giữ khư khư, ai khổ hơn?

Bước sang tuổi thất thập, đi qua gần hết đời người với đủ thăng trầm, người ta mới cay đắng nhận ra một sự thật: Ở tuổi xế chiều, tiền bạc là chỗ dựa, nhưng cũng là sợi dây ràng buộc; con cái là niềm an ủi, nhưng cũng chính là phép thử nghiệt ngã nhất. Đứng trước ngưỡng cửa già yếu, nhiều người vẫn loay hoay với bài toán tài sản: Nên chia sớm để đổi lấy sự hiếu thuận, hay giữ khăng khăng để làm lá chắn cho bản thân? Hóa ra, cả hai lựa chọn cực đoan này đều dẫn đến những cái kết đầy xót xa.

Ảnh minh họa

2 lựa chọn phân chia tài sản và cái kết đắng

1. Sai lầm khi chia tài sản quá sớm: Bi kịch "người đi, tiền mất"

Từ tâm lý thương con, nhiều bậc cha mẹ vừa chớm tuổi già đã vội vã sang tên nhà cửa, chia hết tiền tiết kiệm cho con cái với hy vọng đổi lấy sự chăm sóc lúc xế chiều. Thế nhưng, lòng người vốn dĩ khó lường, nhất là trước sức hút của vật chất. Khi quyền lợi đã nằm gọn trong tay, sự hiếu thuận đôi khi cũng lung lay theo "giá trị sử dụng" của cha mẹ.

Câu chuyện về những người mẹ góa bụa, dồn hết vốn liếng cả đời cho con rồi nhận lại sự ghẻ lạnh, đùn đẩy trách nhiệm khi ốm đau không phải là hiếm. Khi không còn tài sản làm chỗ dựa, tiếng nói của người già trong gia đình cũng mất đi trọng lượng.

Bi kịch "người đi, tiền mất", phải nằm trên giường bệnh nhìn con cái tị nạnh nhau từng đồng viện phí chính là cái kết đắng ngắt cho lòng tin đặt sai chỗ.

2. Giữ tiền quá chặt: Cái giá của sự cô độc đến tận cuối đời

Trái ngược với những người "dốc hết túi", lại có những người coi tiền bạc là lẽ sống duy nhất. Họ phòng thủ đến mức cực đoan, dù con cái gặp khó khăn cũng nhất quyết không giúp một xu, thậm chí với chính bản thân mình cũng không dám ăn, không dám mặc. Họ tin rằng giữ được tiền là giữ được cái gốc của sự an toàn, nhưng lại vô tình chặt đứt sợi dây tình cảm với những người thân yêu nhất.

Một cuộc sống dư dả về vật chất nhưng lại nghèo nàn về tình người cũng là một dạng bi kịch. Khi cha mẹ quá khắt khe và ích kỷ, con cái dần dần cũng nản lòng mà xa lánh.

Kết quả là những năm tháng cuối đời, họ phải sống trong cảnh "giàu sang mà cô quạnh", hằng ngày lủi thủi một mình giữa những khối tài sản vô hồn. Ra đi trong sự cô độc, thiếu vắng hơi ấm của tình thân chính là cái giá quá đắt cho sự bảo thủ và lòng hoài nghi quá lớn.

Nghệ thuật sống tuổi 70: Biết giữ cho mình, biết dành cho con

Sự thấu suốt ở tuổi 70 cho chúng ta thấy rằng, hạnh phúc tuổi già không nằm ở việc chọn "chia hết" hay "giữ tất". Người thông tuệ sẽ biết cách sống "có chừng có mực" và luôn giữ lại cho mình một khoảng lùi. Đó là việc giữ vững quyền kiểm soát với những tài sản cốt yếu nhất để bảo đảm quyền tự quyết, đồng thời vẫn sẵn lòng hỗ trợ con cái một cách hợp lý để nuôi dưỡng tình thân.

Tiền bạc là sự tự tin, nhưng tình cảm mới là hơi ấm. Việc giữ lại một phần tài sản để dự phòng đau ốm không chỉ là tự cứu mình, mà còn là giảm bớt gánh nặng cho con cái. Đồng thời, biết cách dùng tài sản để động viên, khích lệ sự hiếu thuận của con cháu một cách khéo léo sẽ giúp tuổi già vừa giữ được sự tôn nghiêm, vừa có được sự chăm sóc chân thành.

Chia tài sản và giữ lại "đường lui" để sống đời thanh thản

Sau cùng, chúng ta cần hiểu rằng tiền bạc hay con cái đều không phải là tất cả sự bảo đảm cho hạnh phúc. Lối thoát duy nhất cho một tuổi già an yên chính là sự tỉnh táo và biết giữ cho mình một "đường lui" về tài chính lẫn tình cảm.

Đừng vì quá thương con mà đánh mất vị thế của mình, cũng đừng vì quá yêu tiền mà trở nên lạnh lùng, xa cách. Chỉ khi biết dung hòa giữa quyền lợi và tình người, bạn mới có thể đi nốt quãng đời còn lại một cách ung dung, tự tại và tràn đầy phẩm giá.

Bạn sẽ chọn cách nào khi về già: Chia tài sản sớm cho con? Giữ lại toàn bộ cho bản thân? Hay cân bằng giữa hai lựa chọn?

