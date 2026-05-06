Chồng mất rồi vẫn ly hôn: Góc khuất đầy ám ảnh

Hiện tượng "ly hôn với chồng quá cố" ở Nhật Bản đang thu hút sự chú ý khi ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn chấm dứt quan hệ pháp lý với gia đình bên chồng sau khi bạn đời qua đời. Đây không phải là ly hôn theo nghĩa thông thường, mà là một thủ tục pháp lý đặc biệt phản ánh sự thay đổi trong nhận thức về hôn nhân và gia đình.

Ly hôn sau khi chồng mất

Trên thực tế, "ly hôn" trong trường hợp này được gọi chính thức là thủ tục "chấm dứt quan hệ thông gia".

Theo quy định của Bộ Tư pháp Nhật Bản, dù chồng đã qua đời, người vợ vẫn duy trì mối liên hệ pháp lý với gia đình chồng.

Việc nộp đơn ly hôn trong trường hợp này giúp người phụ nữ chấm dứt hoàn toàn ràng buộc với nhà chồng, đặc biệt trong các nghĩa vụ như chăm lo mộ phần, giỗ chạp hay các trách nhiệm gia đình khác.

Nhiều phụ nữ Nhật ly hôn với chồng quá cố vì muốn hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ pháp lý với gia đình chồng. Ảnh minh họa



Vì sao phụ nữ Nhật lựa chọn ly hôn sau khi chồng qua đời?

Theo thống kê từ báo Sankei Shimbun, số đơn ly hôn dạng này đã tăng từ hơn 2.000 lên trên 3.000 trường hợp mỗi năm trong một thập kỷ qua, và phần lớn đến từ phụ nữ.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ áp lực kéo dài trong mối quan hệ với gia đình chồng.

Trong văn hóa truyền thống, con dâu thường phải gánh vác nhiều trách nhiệm, kể cả khi chồng đã mất. Điều này khiến nhiều người cảm thấy bị ràng buộc, mệt mỏi và mất tự do cá nhân.

Một số trường hợp còn phải đối mặt với yêu cầu vô lý từ phía gia đình chồng liên quan đến tài sản, di vật hoặc các nghi lễ thờ cúng, khiến quyết định ly hôn trở thành cách giải thoát.

Ly hôn nhưng không mất quyền lợi tài sản

Điểm đặc biệt của hình thức ly hôn này là không ảnh hưởng đến quyền thừa kế hay các lợi ích tài chính. Người vợ vẫn có quyền nhận tài sản, lương hưu hoặc các quyền lợi hợp pháp khác từ chồng đã mất.

Điều này khiến nhiều phụ nữ cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn ly hôn, bởi họ có thể thoát khỏi áp lực tinh thần mà không phải đánh đổi quyền lợi kinh tế.

Dù mang lại sự nhẹ nhõm, ly hôn trong trường hợp này cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Về mặt tình cảm, việc chấm dứt quan hệ có thể làm rạn nứt nghiêm trọng mối quan hệ giữa người vợ và gia đình chồng.

Trong một số trường hợp, ly hôn còn dẫn đến tranh chấp liên quan đến tài sản hoặc trách nhiệm gia đình. Đặc biệt, khi có con, vấn đề trở nên phức tạp hơn vì con cái vẫn có quan hệ huyết thống với bên nội.

Điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn về quyền thừa kế, quyền thăm nom hoặc các nghĩa vụ liên quan, dù người mẹ đã hoàn tất thủ tục ly hôn về mặt pháp lý.

Ly hôn và sự thay đổi trong quan niệm hôn nhân

Xu hướng ly hôn sau khi chồng qua đời phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của phụ nữ Nhật Bản.

Ngày càng nhiều người đề cao sự tự chủ, sức khỏe tinh thần và quyền quyết định cuộc sống của mình.

Thay vì chấp nhận những ràng buộc mang tính truyền thống, họ sẵn sàng lựa chọn ly hôn để thoát khỏi những mối quan hệ gây áp lực.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy mô hình gia đình truyền thống đang dần thay đổi trong xã hội hiện đại.

Có nên ly hôn trong trường hợp này?

Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị rằng, dù ly hôn có thể mang lại sự giải thoát, quyết định này vẫn cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Bởi nó không chỉ là vấn đề thủ tục, mà còn liên quan đến các mối quan hệ lâu dài và những hệ quả khó lường.

Ly hôn trong trường hợp này không đơn thuần là kết thúc một mối quan hệ, mà còn là lựa chọn giữa tự do cá nhân và những ràng buộc gia đình còn sót lại. Và với mỗi người, đó luôn là một quyết định không hề dễ dàng.

Theo Ettoday