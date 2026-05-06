Chồng mất rồi vẫn ly hôn: Góc khuất đầy ám ảnh
GĐXH - Quyết định ly hôn tưởng chừng nghịch lý này lại phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan niệm hôn nhân hiện đại.
Hiện tượng "ly hôn với chồng quá cố" ở Nhật Bản đang thu hút sự chú ý khi ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn chấm dứt quan hệ pháp lý với gia đình bên chồng sau khi bạn đời qua đời. Đây không phải là ly hôn theo nghĩa thông thường, mà là một thủ tục pháp lý đặc biệt phản ánh sự thay đổi trong nhận thức về hôn nhân và gia đình.
Ly hôn sau khi chồng mất
Trên thực tế, "ly hôn" trong trường hợp này được gọi chính thức là thủ tục "chấm dứt quan hệ thông gia".
Theo quy định của Bộ Tư pháp Nhật Bản, dù chồng đã qua đời, người vợ vẫn duy trì mối liên hệ pháp lý với gia đình chồng.
Việc nộp đơn ly hôn trong trường hợp này giúp người phụ nữ chấm dứt hoàn toàn ràng buộc với nhà chồng, đặc biệt trong các nghĩa vụ như chăm lo mộ phần, giỗ chạp hay các trách nhiệm gia đình khác.
Vì sao phụ nữ Nhật lựa chọn ly hôn sau khi chồng qua đời?
Theo thống kê từ báo Sankei Shimbun, số đơn ly hôn dạng này đã tăng từ hơn 2.000 lên trên 3.000 trường hợp mỗi năm trong một thập kỷ qua, và phần lớn đến từ phụ nữ.
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ áp lực kéo dài trong mối quan hệ với gia đình chồng.
Trong văn hóa truyền thống, con dâu thường phải gánh vác nhiều trách nhiệm, kể cả khi chồng đã mất. Điều này khiến nhiều người cảm thấy bị ràng buộc, mệt mỏi và mất tự do cá nhân.
Một số trường hợp còn phải đối mặt với yêu cầu vô lý từ phía gia đình chồng liên quan đến tài sản, di vật hoặc các nghi lễ thờ cúng, khiến quyết định ly hôn trở thành cách giải thoát.
Ly hôn nhưng không mất quyền lợi tài sản
Điểm đặc biệt của hình thức ly hôn này là không ảnh hưởng đến quyền thừa kế hay các lợi ích tài chính. Người vợ vẫn có quyền nhận tài sản, lương hưu hoặc các quyền lợi hợp pháp khác từ chồng đã mất.
Điều này khiến nhiều phụ nữ cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn ly hôn, bởi họ có thể thoát khỏi áp lực tinh thần mà không phải đánh đổi quyền lợi kinh tế.
Dù mang lại sự nhẹ nhõm, ly hôn trong trường hợp này cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Về mặt tình cảm, việc chấm dứt quan hệ có thể làm rạn nứt nghiêm trọng mối quan hệ giữa người vợ và gia đình chồng.
Trong một số trường hợp, ly hôn còn dẫn đến tranh chấp liên quan đến tài sản hoặc trách nhiệm gia đình. Đặc biệt, khi có con, vấn đề trở nên phức tạp hơn vì con cái vẫn có quan hệ huyết thống với bên nội.
Điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn về quyền thừa kế, quyền thăm nom hoặc các nghĩa vụ liên quan, dù người mẹ đã hoàn tất thủ tục ly hôn về mặt pháp lý.
Ly hôn và sự thay đổi trong quan niệm hôn nhân
Xu hướng ly hôn sau khi chồng qua đời phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của phụ nữ Nhật Bản.
Ngày càng nhiều người đề cao sự tự chủ, sức khỏe tinh thần và quyền quyết định cuộc sống của mình.
Thay vì chấp nhận những ràng buộc mang tính truyền thống, họ sẵn sàng lựa chọn ly hôn để thoát khỏi những mối quan hệ gây áp lực.
Đây cũng là dấu hiệu cho thấy mô hình gia đình truyền thống đang dần thay đổi trong xã hội hiện đại.
Có nên ly hôn trong trường hợp này?
Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị rằng, dù ly hôn có thể mang lại sự giải thoát, quyết định này vẫn cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Bởi nó không chỉ là vấn đề thủ tục, mà còn liên quan đến các mối quan hệ lâu dài và những hệ quả khó lường.
Ly hôn trong trường hợp này không đơn thuần là kết thúc một mối quan hệ, mà còn là lựa chọn giữa tự do cá nhân và những ràng buộc gia đình còn sót lại. Và với mỗi người, đó luôn là một quyết định không hề dễ dàng.
Theo Ettoday
Tưởng phim nhưng có thật: Cô dâu ngoại tình dàn cảnh bắt cóc để trốn theo người yêuGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Đám cưới tưởng chừng trọn vẹn bỗng hóa bi kịch khi cô dâu bất ngờ biến mất. Câu chuyện nhanh chóng bị phanh phui là một vụ ngoại tình.
Tháng 5 mở khóa vận may: 4 cung hoàng đạo đón tin vui dồn dậpGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Tháng 5 mở ra một giai đoạn đầy hứa hẹn đối với một số cung hoàng đạo khi vận trình dần khởi sắc, cơ hội liên tiếp xuất hiện.
Tuổi 70 mới thấm: Chia hết tài sản cho con hay giữ chặt, ai khổ hơn?Gia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Đứng trước ngưỡng cửa già yếu, nhiều người vẫn loay hoay với bài toán tài sản: Nên chia sớm để đổi lấy sự hiếu thuận, hay giữ khăng khăng để làm lá chắn cho bản thân?
Khôn lanh vẫn 'dậm chân tại chỗ'? 3 lý do khiến bạn mãi không thăng tiếnNuôi dạy con - 5 giờ trước
GĐXH - Không phải cứ thông minh và lanh lợi là sẽ thăng tiến. Trên thực tế, nhiều người rất giỏi nhưng vẫn “dậm chân tại chỗ” vì mắc những sai lầm tưởng nhỏ nhưng lại âm thầm cản trở sự nghiệp mà chính họ không nhận ra.
Nghỉ hưu lên ở cùng con trai: Một câu nói của cháu nội khiến cụ ông lập tức rời điGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Ông chợt hiểu rằng, trong giai đoạn nghỉ hưu, nếu còn đủ sức khỏe, việc phụ thuộc quá nhiều vào con cái có thể trở thành gánh nặng vô hình.
Lương hưu cao đến mấy mà thiếu 2 điều này, tuổi già vẫn sống khổGia đình - 7 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần có tiền là có thể yên tâm vui hưởng tuổi già. Thế nhưng thực tế lại cho thấy, có những người nhận lương hưu hàng chục triệu vẫn sống trong cô độc và muộn phiền; trong khi có người chỉ đủ ăn tiêu lại luôn rạng rỡ, an nhiên.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Tại sao nhiều người thà ở nhà giữ cháu chứ không đi du lịch?Gia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Trước khi nghỉ hưu, nhiều người vẽ ra viễn cảnh về những chuyến đi xa để bù đắp cho một đời vất vả. Thế nhưng khi thời gian đã thong thả, thực tế lại thường là chuỗi ngày quẩn quanh trong góc bếp hay chăm bẵm cháu con.
Nhà có 2 con giáp này: Giữ tiền chắc tay, giữ gia đạo luôn bình yênGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Trong góc nhìn phong thủy kết hợp với tư duy tài chính hiện đại, có những con giáp không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn đặc biệt thận trọng trong việc giữ tiền.
30 năm không hỏi han, ngày cha mất đến đòi thừa kế: Tòa chia tài sản theo cách ít ai ngờGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Câu chuyện tranh chấp thừa kế không chỉ gây chú ý vì con số 7 tỷ đồng, mà còn khiến nhiều người phải suy nghĩ về ranh giới giữa "quyền" và "nghĩa vụ" trong gia đình.
Về già mới thấm: Dù nghèo đến đâu, cha mẹ cũng đừng xin con 2 điều nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng nuôi con là để dựa vào con lúc tuổi già. Nhưng khi bước qua tuổi 60, không ít người mới nhận ra: càng trông chờ, càng dễ tổn thương.
Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh taChuyện vợ chồng
GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.