Cô dâu đeo 60 kg vàng trong ngày cưới, khách mời lo lắng hỏi "em có đau vai không?"

Chủ nhật, 07:00 26/10/2025 | Gia đình
Cô dâu ở Trung Quốc gây "choáng váng" mạng xã hội khi xuất hiện trong đám cưới với tổng cộng 60 kg vòng vàng đeo trĩu cổ.

Theo Người đưa tin, vào năm 2021, đoạn video ghi lại cảnh tượng trong một đám cưới ở Thiên Môn, Hồ Bắc (Trung Quốc) được chia sẻ đã gây xôn xao mạng xã hội.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, cô dâu vừa bước xuống từ xe hoa, chuẩn bị tiến vào nhà chồng để tiến hành nghi thức đám cưới. Cô dâu trẻ trung mặc một bộ váy cưới màu trắng vô cùng lộng lẫy, trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm, bên cạnh là chú rể trong bộ vest đen rất bảnh bao.

Cô dâu và chú rể nắm tay nhau rất tình cảm, thỉnh thoảng chú rể lại cúi xuống giúp cô dâu nâng váy cưới. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý hơn cả chính là bộ trang sức bằng vàng trên người cô dâu.

Cô dâu đeo 60 kg vàng trong ngày cưới, khách mời lo lắng hỏi &quot;em có đau vai không?&quot; - Ảnh 1.

Cô dâu này đeo tổng cộng 60 chiếc vòng vàng trên cổ. Ảnh: 163.

Bởi lẽ không chỉ 1-2 chiếc vòng vàng mà cô dâu này đã đeo tổng cộng 60 chiếc vòng vàng trên cổ. Không chỉ vậy, 2 tay cô dâu cũng đeo 2 chiếc vòng vàng ở mỗi bên.

Theo thông tin nhà gái tiết lộ, số vòng vàng này là của hồi môn của nhà gái và cả quà cưới của nhà trai tặng cho cô dâu. Mỗi chiếc vòng vàng nặng khoảng 1kg, vậy tức là cô dâu đeo khoảng 60kg vàng trên người trong ngày cưới.

Từ đoạn clip có thể thấy, số lượng vàng “khủng” khiến cô dâu gặp khó khăn khi đi lại. Cô phải nhờ chú rể và bạn thân dìu mới đi được. Thậm chí, một người đứng gần còn lo lắng hỏi han cô dâu: “Em có bị đau vai không? Nếu đau thì bảo anh nhé, anh sẽ giúp em lấy xuống vài chiếc”. Nghe thấy vậy, cô dâu mỉm cười từ tốn đáp rằng cô ổn và có thể tiếp tục tổ chức đám cưới được.

Cô dâu đeo 60 kg vàng trong ngày cưới, khách mời lo lắng hỏi &quot;em có đau vai không?&quot; - Ảnh 2.

Không chỉ trên cổ, 2 tay cô dâu cũng đeo 2 chiếc vòng vàng ở mỗi bên. Ảnh: 163.

Anh Dương, anh họ của cô dâu cho biết, chú rể làm việc ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, gần đây mới về Thiên Môn để tổ chức đám cưới. Gia đình hai bên “môn đăng hộ đối”, có điều kiện. Không chỉ vậy, cô dâu chú rể cũng có công việc ổn định, thu nhập cao nên cô dâu đeo nhiều vàng như vậy là điều dễ hiểu.

Trước đó, một cô dâu ở Quảng Đông cũng gây xôn xao dư luận. Trong đám cưới, cô dâu hơi loạng choạng khi bước đi dưới áp lực của những chiếc vòng vàng nhưng vẫn nở nụ cười tươi, như không ngại mang "gánh nặng" này lên người.

Theo Vietnamnet, trong quan niệm truyền thống của Trung Quốc, vàng là biểu tượng của vận may, sự giàu có và địa vị. Đặc biệt trong ngày lễ trọng đại như đám cưới, cô dâu càng đeo nhiều vàng thì càng may mắn.

Chú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễChú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễ

Sau khi biết tin con trai gieo mình xuống sông ngay trước đám cưới, mẹ chú rể cũng lao vào dòng nước xiết để tìm con.

