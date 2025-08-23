Mới nhất
Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ

Thứ bảy, 20:41 23/08/2025 | Gia đình
Dù xã hội đã bình đẳng hơn, song vẫn còn những gia đình mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, để rồi gây bi kịch ngay trong ngày trọng đại của con gái.

Đầu tháng 8, tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một lễ cưới lẽ ra tràn ngập niềm vui lại gây xôn xao khi cô dâu bất ngờ quỳ trước mặt mẹ ruột, nghẹn ngào tuyên bố: Sau khi xuất giá sẽ đoạn tuyệt quan hệ, “không còn nợ nần gì nhà mẹ đẻ”.

Theo hình ảnh lan truyền, cô dâu ngoài 20 tuổi, xinh đẹp. Sohu đưa tin, gia đình chú rể khá giả, đồng ý đáp ứng yêu cầu của nhà gái, trao sính lễ 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng), coi đó như một sự khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân của đôi trẻ.

Thế nhưng, mẹ của cô dâu lại là một điển hình của tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Mọi sự ưu ái đều dành cho con trai. Ngay cả khi con gái học giỏi và mong muốn được tiếp tục học lên cao, mẹ cũng gạt đi, cho rằng “con gái học nhiều vô ích, đi làm kiếm tiền sớm còn hơn”.

Đến ngày con gái đi lấy chồng, thay vì chúc phúc cho con, bà lại lấy toàn bộ tiền sính lễ của con gái để… mua nhà cho con trai. Đến hôm cưới, cô dâu mới hay tin số tiền 600.000 NDT đã không còn.

Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ - Ảnh 2.

Con gái khóc, buồn vì khoản tiền sính lễ mẹ đã cho em trai. Ảnh: Sohu

Cú sốc khiến cô bật khóc ngay giữa hôn lễ bởi số tiền ấy lẽ ra sẽ được dùng làm của hồi môn, giúp vợ chồng trẻ an tâm xây dựng tổ ấm. Giờ đây, không chỉ mất trắng, cô còn phải đối diện nguy cơ bị nhà chồng trách móc, họ hàng dị nghị.

Dù cô nhiều lần năn nỉ, giải thích nhưng mẹ cô kiên quyết không trả lại bởi tiền đã đưa cho con trai sử dụng. Quá đau lòng, cô dâu quyết định “dứt áo ra đi”.

Khoảnh khắc cô quỳ gối từ biệt mẹ ruột khiến nhiều người chứng kiến xót xa. Người mẹ cũng rơi nước mắt nhưng sự hối hận muộn màng không thể xoa dịu nỗi tuyệt vọng của con gái.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ trích người mẹ “trọng nam khinh nữ đến mức vô lương tâm”, đặt hạnh phúc con gái lên bàn cân với một căn nhà cho con trai.

Nhiều người bày tỏ thương cảm cho cô dâu, khi cả tuổi trẻ phấn đấu, đến ngày trọng đại vẫn phải chịu nỗi đau do chính mẹ ruột gây ra.

Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ - Ảnh 3.

Cô gái quỳ gối chào mẹ. Ảnh: Sohu

Dư luận cho rằng sính lễ vốn dĩ là lời chúc phúc cho đôi trẻ nhưng hành động của người mẹ đã biến nó thành “mũi dao” đâm vào trái tim con gái. Chỉ vì mua nhà cho con trai, bà đã đánh mất cả niềm tin lẫn hạnh phúc của con gái mình.

“Việc làm này chẳng khác nào bán con gái cho người ta để lấy tiền. Người mẹ như vậy thật sự không công bằng với con gái”, một người bình luận.

Bị "quỵt" 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Bị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.

Bị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người dường như sở hữu "bí kíp" riêng để giữ mãi nét xuân thì, khiến ai gặp cũng phải ngạc nhiên.

Không chồng con, ai cũng nghĩ tôi đáng thương khi nghỉ hưu một mình, nhưng tôi lại thấy may mắn

Không chồng con, ai cũng nghĩ tôi đáng thương khi nghỉ hưu một mình, nhưng tôi lại thấy may mắn

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng, một phụ nữ 59 tuổi, sống một mình, không chồng con thì hẳn là buồn tủi. Nhưng sự thật, cuộc sống nghỉ hưu của tôi lại rất thoải mái, nhẹ nhõm và đầy niềm vui.

Nàng dâu Nam Bộ lần đầu ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ thấy món lạ trên mâm

Nàng dâu Nam Bộ lần đầu ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ thấy món lạ trên mâm

Gia đình - 13 giờ trước

Nàng dâu Nam Bộ lần đầu đi ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ vì thấy trứng vịt lộn trên mâm, lại ngỡ ngàng với món cuốn hành.

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau lớp rèm cửa nhăn nhúm, có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mép vải.

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ

Gia đình - 1 ngày trước

Những năm gần đây xảy ra rất nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến hành vi tự làm hại bản thân của người trẻ. Những đứa trẻ ở thì hiện tại được mô tả như những bông tuyết lấp lánh, đẹp đẽ nhưng thật mỏng manh, dễ vỡ. Thế nhưng đằng sau mỗi câu chuyện đau lòng, lại là một bài học mà những người làm cha mẹ cần phải bước qua, để hiểu hơn về những áp lực vô hình trên vai trẻ.

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 59 tuổi, lẽ ra tôi đã có thể nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng, thực tế cuộc đời tôi lại ngược hẳn: mỗi ngày vẫn tất bật làm đủ nghề để chu cấp cho con gái theo đuổi ước mơ tiến sĩ.

Bất ngờ trước 3 lý do khiến trẻ hay nói dối: Cha mẹ sẽ phải ân hận vì không biết sớm hơn!

Bất ngờ trước 3 lý do khiến trẻ hay nói dối: Cha mẹ sẽ phải ân hận vì không biết sớm hơn!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Khi trẻ biết rằng nói thật sẽ không bị trách mắng, mắc lỗi sẽ được đối xử nhẹ nhàng, lời nói dối tự nhiên sẽ không còn đất sống.

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nổi tiếng với khả năng ăn nói lưu loát, chủ đề dồi dào đến mức nói mãi không hết.

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ là những ngày tháng an nhàn bên con cháu. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ đã khiến tôi đánh mất quá nhiều thứ, để rồi lúc nhìn lại, hối hận không còn kịp nữa.

Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Gia đình - 1 ngày trước

Đọc xong dòng tin nhắn, người đàn ông này đã lặng người và nhận ra một sự thật.

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng

Gia đình

GĐXH - Khi bước sang tuổi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn được an hưởng những tháng ngày yên bình bên con cháu. Thế nhưng, thực tế lại không phải lúc nào cũng như mơ.

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Nuôi dạy con

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Nuôi dạy con
Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Gia đình

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Gia đình
Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công

Gia đình

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công

Gia đình
Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Gia đình

Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Gia đình

