Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ

Đầu tháng 8, tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một lễ cưới lẽ ra tràn ngập niềm vui lại gây xôn xao khi cô dâu bất ngờ quỳ trước mặt mẹ ruột, nghẹn ngào tuyên bố: Sau khi xuất giá sẽ đoạn tuyệt quan hệ, “không còn nợ nần gì nhà mẹ đẻ”.

Theo hình ảnh lan truyền, cô dâu ngoài 20 tuổi, xinh đẹp. Sohu đưa tin, gia đình chú rể khá giả, đồng ý đáp ứng yêu cầu của nhà gái, trao sính lễ 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng), coi đó như một sự khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân của đôi trẻ.

Thế nhưng, mẹ của cô dâu lại là một điển hình của tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Mọi sự ưu ái đều dành cho con trai. Ngay cả khi con gái học giỏi và mong muốn được tiếp tục học lên cao, mẹ cũng gạt đi, cho rằng “con gái học nhiều vô ích, đi làm kiếm tiền sớm còn hơn”.

Đến ngày con gái đi lấy chồng, thay vì chúc phúc cho con, bà lại lấy toàn bộ tiền sính lễ của con gái để… mua nhà cho con trai. Đến hôm cưới, cô dâu mới hay tin số tiền 600.000 NDT đã không còn.

Con gái khóc, buồn vì khoản tiền sính lễ mẹ đã cho em trai. Ảnh: Sohu

Cú sốc khiến cô bật khóc ngay giữa hôn lễ bởi số tiền ấy lẽ ra sẽ được dùng làm của hồi môn, giúp vợ chồng trẻ an tâm xây dựng tổ ấm. Giờ đây, không chỉ mất trắng, cô còn phải đối diện nguy cơ bị nhà chồng trách móc, họ hàng dị nghị.

Dù cô nhiều lần năn nỉ, giải thích nhưng mẹ cô kiên quyết không trả lại bởi tiền đã đưa cho con trai sử dụng. Quá đau lòng, cô dâu quyết định “dứt áo ra đi”.

Khoảnh khắc cô quỳ gối từ biệt mẹ ruột khiến nhiều người chứng kiến xót xa. Người mẹ cũng rơi nước mắt nhưng sự hối hận muộn màng không thể xoa dịu nỗi tuyệt vọng của con gái.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ trích người mẹ “trọng nam khinh nữ đến mức vô lương tâm”, đặt hạnh phúc con gái lên bàn cân với một căn nhà cho con trai.

Nhiều người bày tỏ thương cảm cho cô dâu, khi cả tuổi trẻ phấn đấu, đến ngày trọng đại vẫn phải chịu nỗi đau do chính mẹ ruột gây ra.

Cô gái quỳ gối chào mẹ. Ảnh: Sohu

Dư luận cho rằng sính lễ vốn dĩ là lời chúc phúc cho đôi trẻ nhưng hành động của người mẹ đã biến nó thành “mũi dao” đâm vào trái tim con gái. Chỉ vì mua nhà cho con trai, bà đã đánh mất cả niềm tin lẫn hạnh phúc của con gái mình.

“Việc làm này chẳng khác nào bán con gái cho người ta để lấy tiền. Người mẹ như vậy thật sự không công bằng với con gái”, một người bình luận.