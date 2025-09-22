Mới nhất
Dân số và phát triển

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 5,5 kg

Thứ hai, 14:53 22/09/2025 | Dân số và phát triển
GĐXH - Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã tách thành công khối u khỏi đại tràng và buồng trứng phải nặng 5,5 kg.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u buồng trứng kích thước 20 x 35cm, nặng 5,5 kg cho bệnh nhân L.Y.H. (19 tuổi, trú xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 5,5 kg - Ảnh 1.

Khối u buồng trứng kích thước lớn được lấy ra từ bụng bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Được biết, hơn một năm qua, bụng bệnh nhân H. to dần nhưng không gây đau nên gia đình chủ quan. Đến khoảng một tháng gần đây, bụng H. bất ngờ to nhanh, kèm cảm giác tức nặng, khó chịu nên mới đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 thăm khám.

Qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ tại đây phát hiện khối u lớn ở vùng chậu, nồng độ CA125 tăng cao. Bệnh nhân được chẩn đoán u buồng trứng kích thước lớn, theo dõi ung thư buồng trứng.

Bác sĩ Đinh Hữu Hòa - Trưởng Khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho biết, do khối u phát triển quá lớn, các bác sĩ dự liệu trước mổ có thể dính vào nhiều cơ quan trong ổ bụng như đại tràng, ruột non, thành chậu…, nguy cơ mất máu cao. Sau hội chẩn, ê kíp đã quyết định phẫu thuật bóc tách khối u.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã tách thành công khối u khỏi đại tràng và buồng trứng phải. Khối u có kích thước khoảng 20 x 35 cm, nặng 5,5 kg. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Hòa, u nang buồng trứng thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ. 

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, bụng to nhanh, nặng tức, hoặc chèn ép gây táo bón, bí tiểu… cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 5,5 kg - Ảnh 2.Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe

GĐXH - Được chỉ định phẫu thuật loại bỏ u xơ tử cung, chị được tư vấn can thiệp bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch. Đây là giải pháp điều trị ít xâm lấn, an toàn và bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn.

M.H (th)
Tin liên quan

5 điều chị em cần biết về u xơ tử cung

5 điều chị em cần biết về u xơ tử cung

Người phụ nữ 48 tuổi ở Phú Thọ phát hiện u xơ tử cung nặng hơn 1,5kg từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 48 tuổi ở Phú Thọ phát hiện u xơ tử cung nặng hơn 1,5kg từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 30 tuổi vừa mang thai vừa có khối u xơ tử cung 'khủng' trong bụng

Người phụ nữ 30 tuổi vừa mang thai vừa có khối u xơ tử cung 'khủng' trong bụng

5 dấu hiệu cảnh báo u xơ tử cung - nhận biết sớm để can thiệp hiệu quả

5 dấu hiệu cảnh báo u xơ tử cung - nhận biết sớm để can thiệp hiệu quả

Những dấu hiệu nghi ngờ u xơ tử cung cần đi khám

Những dấu hiệu nghi ngờ u xơ tử cung cần đi khám

Cùng chuyên mục

8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh

8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

Trong số các giải pháp tự nhiên để giảm đau bụng kinh, magie được coi là một khoáng chất đầy tiềm năng, có nhiều nghiên cứu khoa học ủng hộ.

Bí quyết để phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh

Bí quyết để phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời kỳ mãn kinh ảnh hưởng đến phụ nữ trên nhiều phương diện, bao gồm các thay đổi về thể chất, tâm lý và nguy cơ sức khỏe lâu dài.

Để vết mổ sau sinh mau lành và không để lại sẹo

Để vết mổ sau sinh mau lành và không để lại sẹo

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Sự lo lắng về vết mổ, từ việc vệ sinh, ăn uống đến nguy cơ nhiễm trùng đến sẹo xấu là nỗi băn khoăn của rất nhiều bà mẹ và gia đình. Vậy làm thế nào để chăm sóc vết mổ sau sinh?

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngay sau thủ thuật hút thai, máu bất ngờ tuôn ra ồ ạt không ngừng khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH – Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tập trung củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, đồng thời, triển khai và nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm chăm sóc sức khỏe thể chất và nâng cao tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn…

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nghiên cứu mới phát hiện ra một vấn đề sức khỏe thường bị bỏ qua ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, đó là thay đổi giọng nói, thường là kết quả của việc giảm nồng độ estrogen và progesterone.

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đến các xã có mức sinh cao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn đang được thực hiện tại Quảng Trị.

2 bệnh viện chạy đua cứu mẹ con sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch

2 bệnh viện chạy đua cứu mẹ con sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu xử trí chậm, sản phụ sẽ diễn biến thành nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con chỉ sau vài giờ đồng hồ.

4 bài tập dưỡng sinh tốt cho sức khỏe vào mùa thu

4 bài tập dưỡng sinh tốt cho sức khỏe vào mùa thu

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Tập dưỡng sinh vào mùa thu là phương pháp hữu ích để điều hòa khí huyết, tăng cường chức năng hô hấp và giúp tinh thần thư thái, hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe toàn diện.

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chăm sóc sức khỏe ‘vùng kín’ là vấn đề quan trọng đối với tất cả phụ nữ. Chị em nên biết rõ các phương pháp chăm sóc vùng kín đúng cách để ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Dân số và phát triển
6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách

