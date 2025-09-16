Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe

U xơ tử cung gây rong kinh kéo dài

Chị N.T. T (47 tuổi, Củ Chi) phát hiện bị u xơ tử cung cách đây 2 năm, bệnh lý này từng khiến chị thường xuyên đau nặng bụng, rong kinh kéo dài. Chị đã đi khám tại một bệnh viện chuyên khoa phụ sản ở TP. Hồ Chí Minh với chẩn đoán u xơ tử cung.

Thời điểm đó khối u còn nhỏ nên chị chỉ dùng thuốc điều trị. Nhưng theo thời gian, khối u ngày càng lớn dần ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như công việc, chị T. quyết định đến BVĐK Xuyên Á điều trị.

Tại đây, bác sĩ thăm khám và chỉ định chị thực hiện siêu âm, chụp MRI. Kết quả ghi nhận, chị có khối u xơ lớn ở tử cung với kích thước 8cm và bị lạc nội mạc tử cung. Tình trạng này nếu không được điều trị sớm, chị T. sẽ phải đối diện với nguy cơ thiếu máu do rong kinh kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng sống. Vì thế, chị T. được chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u xơ.

Ảnh minh họa.

Điều trị u xơ tử cung bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch

Đối với bệnh lý u xơ tử cung, các bác sĩ cho biết có ba lựa chọn điều trị: Phẫu thuật bóc tách u xơ, phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và can thiệp nút mạch điều trị u xơ. Riêng trường hợp của chị T., chị bị u xơ kèm lạc nội mạc tử cung nên khó có thể thực hiện phẫu thuật bóc tách u xơ, vì thế chỉ còn hai giải pháp lựa chọn là phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và can thiệp nút mạch.

Sau khi được các bác sĩ khoa Sản Phụ Khoa tư vấn cặn kẽ, chị T. bày tỏ mong muốn giữ lại tử cung cũng như làm sao để tránh được một cuộc mổ gây mất thẩm mỹ. Vì thế, chị đã quyết định điều trị u xơ tử cung bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch – một giải pháp điều trị ít xâm lấn, an toàn và bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn.

Vì sao nên chọn can thiệp nút mạch u xơ tử cung?

Ca can thiệp của chị T. được thực hiện bởi ê-kíp các bác sĩ Đơn vị Can Thiệp Mạch (Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh). Thủ thuật diễn ra trong khoảng 1 giờ dưới sự hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), người bệnh hoàn toàn không cần gây mê toàn thân (chỉ gây tê), không có vết mổ lớn, không chảy máu nhiều.

BS.CKI. Trịnh Đình Hiếu – Đơn vị Can Thiệp Mạch chia sẻ: "Trong quá trình can thiệp, chúng tôi đã chọc một lỗ nhỏ ở cổ tay và luồn một ống vi thông vào động mạch tử cung, sau đó bơm chất tắc mạch vào để chặn dòng máu nuôi khối u xơ. Khi không còn máu nuôi, các khối u sẽ teo nhỏ dần theo thời gian và không còn xảy ra các triệu chứng rối loạn."

Sau một ngày can thiệp, chị T. hết triệu chứng đau nặng bụng, hết rong kinh, chị trở lại sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Ưu điểm của phương pháp nút mạch u xơ tử cung

Can thiệp nút mạch tử cung là giải pháp điều trị hiện đại, một bước tiến lớn trong điều trị u xơ tử cung xâm lấn tối thiểu, sở hữu những ưu điểm như:

- Người bệnh tránh gây mê toàn thân, nhờ đó tránh được những rủi ro của gây mê trong quá trình mổ.

- Người bệnh tránh cuộc mổ lớn để lại vết sẹo gây mất thẩm mỹ.

- Không cắt tử cung, nhờ đó bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn cho người bệnh.

- Ít xâm lấn, an toàn và người bệnh hồi phục nhanh sau can thiệp.

- Hiệu quả điều trị tương đương với những phương pháp điều trị thường quy.