Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe

Thứ ba, 16:48 16/09/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Được chỉ định phẫu thuật loại bỏ u xơ tử cung, chị được tư vấn can thiệp bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch. Đây là giải pháp điều trị ít xâm lấn, an toàn và bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn.

Người phụ nữ 48 tuổi ở Phú Thọ phát hiện u xơ tử cung nặng hơn 1,5kg từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ quaNgười phụ nữ 48 tuổi ở Phú Thọ phát hiện u xơ tử cung nặng hơn 1,5kg từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

GĐXH - Trước khi phát hiện khối u xơ tử cung khủng, người phụ nữ này thường xuyên bị đau tức vùng hạ vị, mệt mỏi, rối loạn kinh nguyệt...

U xơ tử cung gây rong kinh kéo dài

Chị N.T. T (47 tuổi, Củ Chi) phát hiện bị u xơ tử cung cách đây 2 năm, bệnh lý này từng khiến chị thường xuyên đau nặng bụng, rong kinh kéo dài. Chị đã đi khám tại một bệnh viện chuyên khoa phụ sản ở TP. Hồ Chí Minh với chẩn đoán u xơ tử cung. 

Thời điểm đó khối u còn nhỏ nên chị chỉ dùng thuốc điều trị. Nhưng theo thời gian, khối u ngày càng lớn dần ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như công việc, chị T. quyết định đến BVĐK Xuyên Á điều trị.

Tại đây, bác sĩ thăm khám và chỉ định chị thực hiện siêu âm, chụp MRI. Kết quả ghi nhận, chị có khối u xơ lớn ở tử cung với kích thước 8cm và bị lạc nội mạc tử cung. Tình trạng này nếu không được điều trị sớm, chị T. sẽ phải đối diện với nguy cơ thiếu máu do rong kinh kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng sống. Vì thế, chị T. được chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u xơ.

Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Điều trị u xơ tử cung bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch

Đối với bệnh lý u xơ tử cung, các bác sĩ cho biết có ba lựa chọn điều trị: Phẫu thuật bóc tách u xơ, phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và can thiệp nút mạch điều trị u xơ. Riêng trường hợp của chị T., chị bị u xơ kèm lạc nội mạc tử cung nên khó có thể thực hiện phẫu thuật bóc tách u xơ, vì thế chỉ còn hai giải pháp lựa chọn là phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và can thiệp nút mạch.

Sau khi được các bác sĩ khoa Sản Phụ Khoa tư vấn cặn kẽ, chị T. bày tỏ mong muốn giữ lại tử cung cũng như làm sao để tránh được một cuộc mổ gây mất thẩm mỹ. Vì thế, chị đã quyết định điều trị u xơ tử cung bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch – một giải pháp điều trị ít xâm lấn, an toàn và bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn.

Vì sao nên chọn can thiệp nút mạch u xơ tử cung?

Ca can thiệp của chị T. được thực hiện bởi ê-kíp các bác sĩ Đơn vị Can Thiệp Mạch (Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh). Thủ thuật diễn ra trong khoảng 1 giờ dưới sự hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), người bệnh hoàn toàn không cần gây mê toàn thân (chỉ gây tê), không có vết mổ lớn, không chảy máu nhiều.

BS.CKI. Trịnh Đình Hiếu – Đơn vị Can Thiệp Mạch chia sẻ: "Trong quá trình can thiệp, chúng tôi đã chọc một lỗ nhỏ ở cổ tay và luồn một ống vi thông vào động mạch tử cung, sau đó bơm chất tắc mạch vào để chặn dòng máu nuôi khối u xơ. Khi không còn máu nuôi, các khối u sẽ teo nhỏ dần theo thời gian và không còn xảy ra các triệu chứng rối loạn."

Sau một ngày can thiệp, chị T. hết triệu chứng đau nặng bụng, hết rong kinh, chị trở lại sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe - Ảnh 3.

Ưu điểm của phương pháp nút mạch u xơ tử cung

Can thiệp nút mạch tử cung là giải pháp điều trị hiện đại, một bước tiến lớn trong điều trị u xơ tử cung xâm lấn tối thiểu, sở hữu những ưu điểm như:

- Người bệnh tránh gây mê toàn thân, nhờ đó tránh được những rủi ro của gây mê trong quá trình mổ.

- Người bệnh tránh cuộc mổ lớn để lại vết sẹo gây mất thẩm mỹ.

- Không cắt tử cung, nhờ đó bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn cho người bệnh.

- Ít xâm lấn, an toàn và người bệnh hồi phục nhanh sau can thiệp.

- Hiệu quả điều trị tương đương với những phương pháp điều trị thường quy.

Người phụ nữ 44 tuổi phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiNgười phụ nữ 44 tuổi phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung gây biến dạng lòng tử cung cho biết đã gặp tình trạng rong kinh, bụng to bất thường, đau vùng hạ vị suốt nhiều năm và bị thiếu máu mạn tính...

Vũ Quang (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người phụ nữ 48 tuổi ở Phú Thọ phát hiện u xơ tử cung nặng hơn 1,5kg từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 48 tuổi ở Phú Thọ phát hiện u xơ tử cung nặng hơn 1,5kg từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 44 tuổi phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 44 tuổi phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 42 tuổi ở Hòa Bình có khối u xơ tử cung 'khủng' như mang thai 3 tháng từ sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 42 tuổi ở Hòa Bình có khối u xơ tử cung 'khủng' như mang thai 3 tháng từ sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 30 tuổi vừa mang thai vừa có khối u xơ tử cung 'khủng' trong bụng

Người phụ nữ 30 tuổi vừa mang thai vừa có khối u xơ tử cung 'khủng' trong bụng

Người phụ nữ 42 tuổi bị u xơ tử cung, thiếu máu nặng vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 42 tuổi bị u xơ tử cung, thiếu máu nặng vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Cùng chuyên mục

Bỏng mắt nguy hiểm thế nào? Hướng dẫn sơ cứu đúng cách để bảo vệ giác mạc

Bỏng mắt nguy hiểm thế nào? Hướng dẫn sơ cứu đúng cách để bảo vệ giác mạc

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Bỏng mắt là cấp cứu nhãn khoa, nếu sơ cứu sai có thể mù lòa. Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu bỏng nhiệt, bỏng hóa chất an toàn, hiệu quả.

Nhồi máu cơ tim cấp: Người đàn ông 57 tuổi được cứu sống trong gang tấc

Nhồi máu cơ tim cấp: Người đàn ông 57 tuổi được cứu sống trong gang tấc

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Trường hợp cấp cứu thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim này một lần nữa cho thấy: sự kịp thời, chính xác và đồng bộ của ekip cấp cứu đóng vai trò quyết định sự sống cho bệnh nhân.

Tại sao ung thư phổi lại 'ghé thăm' những người không hút thuốc?

Tại sao ung thư phổi lại 'ghé thăm' những người không hút thuốc?

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Trong những năm gần đây, các bác sĩ lâm sàng đã phát hiện một hiện tượng đáng ngạc nhiên: Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư phổi chưa từng hút một điếu thuốc nào.

Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu kịp thời người ngừng hô hấp tuần hoàn nhờ những kỹ năng đơn giản

Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu kịp thời người ngừng hô hấp tuần hoàn nhờ những kỹ năng đơn giản

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Ngừng hô hấp tuần hoàn có thể cướp đi mạng sống chỉ sau vài phút. Nhận biết sớm và sơ cứu đúng cách sẽ cứu được tính mạng.

5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua

5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thuốc giảm đau đầu giúp cắt cơn nhanh chóng, nhưng dùng sai cách dễ gây hại. Tuân thủ 5 nguyên tắc sau để bảo vệ sức khỏe an toàn.

Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏe

Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau hiệu quả, nhưng uống khi bụng đói có thể gây hại gan, dạ dày. Vậy dùng thế nào để an toàn?

Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra

Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Đừng bỏ qua những thay đổi bất thường ở mắt như đỏ, vàng hay sưng bọng. Chúng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch.

Nữ giới đang bị rối loạn nội tiết tố trên da sẽ "lồ lộ" 6 vấn đề, chỉ cần 1 chiếc gương để kiểm tra

Nữ giới đang bị rối loạn nội tiết tố trên da sẽ "lồ lộ" 6 vấn đề, chỉ cần 1 chiếc gương để kiểm tra

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Làn da cũng là một tấm gương phản chiếu sức khỏe của phụ nữ. Đặc biệt khi chị em bị rối loạn nội tiết tố, làn da sẽ có những thay đổi sớm nhất và rất dễ nhận ra.

Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ qua

Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Mệt mỏi, vàng da, chán ăn… là những biểu hiện gan đang kêu cứu. Đa số chúng ta thường bỏ qua, để đến khi phát hiện thì tình trạng đã nặng hơn.

7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!

7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

Có một sự thật là mùi cơ thể không chỉ phản ánh tình trạng vệ sinh cá nhân, thói quen ăn uống mà còn có thể cảnh báo bệnh tật. Thậm chí là các bệnh nguy hiểm tính mạng.

Xem nhiều

Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏe

Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp

GĐXH - Paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau hiệu quả, nhưng uống khi bụng đói có thể gây hại gan, dạ dày. Vậy dùng thế nào để an toàn?

5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua

5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp
Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ qua

Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp
Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra

Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra

Bệnh thường gặp
Tại sao ung thư phổi lại 'ghé thăm' những người không hút thuốc?

Tại sao ung thư phổi lại 'ghé thăm' những người không hút thuốc?

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top