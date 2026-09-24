Cô gái 21 tuổi bị rối loạn ăn uống, trầm cảm vì không kiểm soát được cân nặng

Tăng 35 kg trong 8 tháng vì những cơn ăn uống mất kiểm soát

Sau một cú sốc về tình cảm, Diễm bị mất ngủ kéo dài và bắt đầu tìm đến đồ ăn như một cách giải tỏa cảm xúc. Cô thường xuất hiện những cơn thèm ăn dữ dội, có thể ăn một lượng lớn khoai tây chiên, mì tôm, pizza, bánh rán… trong vài giờ.

Những cơn ăn uống mất kiểm soát xuất hiện 2-3 lần mỗi tuần. Sau mỗi lần như vậy, Diễm cảm thấy xấu hổ, tự trách bản thân rồi tìm cách móc họng gây nôn, thậm chí lạm dụng thuốc nhuận tràng nhưng vẫn không thể kiểm soát được cơn thèm ăn.

Trong 8 tháng, cân nặng của Diễm tăng từ 60 lên 95 kg. Cô rơi vào vòng luẩn quẩn ăn uống, tự trách, tự trừng phạt rồi tiếp tục ăn uống mất kiểm soát. Lo lắng trước tình trạng của con gái, gia đình đưa Diễm đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường, cho biết khi đến khám, Diễm bị béo phì độ 2, lượng mỡ nội tạng cao gấp 2,5 lần ngưỡng an toàn, rối loạn kinh nguyệt, men gan tăng, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường type 2. Người bệnh đồng thời có biểu hiện rõ của rối loạn hành vi ăn uống.

Đánh giá tình trạng bệnh khá nghiêm trọng, bác sĩ chỉ định Diễm điều trị nội trú để kiểm soát sức khỏe thể chất, hành vi ăn uống và hỗ trợ tâm lý.

Tiến sĩ bác sĩ Lâm Văn Hoàng khám và tư vấn điều trị cho chị Diễm. Ảnh: BVCC

Điều trị rối loạn ăn uống, kiểm soát cơn thèm ăn

Trong thời gian điều trị nội trú, Diễm được bác sĩ và điều dưỡng theo dõi sát. Người bệnh sử dụng thuốc uống, thuốc tiêm đúng liều, đúng giờ nhằm giảm cảm giác thèm ăn và lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

Chế độ dinh dưỡng được xây dựng riêng với khẩu phần điều chỉnh linh hoạt, tăng chất xơ, hạn chế tinh bột, tập trung vào protein nạc và chất béo lành mạnh. Song song với điều trị thể chất, người bệnh được tham vấn và hỗ trợ tâm lý nhằm hạn chế những giai đoạn suy sụp hoặc xuất hiện cơn ăn uống mất kiểm soát.

"Do đã có những dấu hiệu của rối loạn ăn uống vô độ nên việc điều trị nội trú với hỗ trợ của nhân viên y tế nhằm giúp người bệnh vượt qua được giai đoạn sang chấn tâm lý, thiết lập thói quen mới trong sinh hoạt, ăn uống", bác sĩ Hoàng nói.

Sau khi tâm lý ổn định, Diễm tiếp tục điều trị ngoại trú, duy trì thuốc và chế độ ăn được chuyên viên dinh dưỡng tư vấn. Gia đình đồng hành cùng người bệnh, chuẩn bị những bữa ăn giàu chất xơ như salad rau với trứng luộc, ức gà luộc, salad trái cây, tôm, cá hồi…

Cuối tuần, cả gia đình cùng đi dã ngoại, bơi lội, đạp xe để tăng cường vận động. Ban đầu, các cơn thèm ăn vẫn xuất hiện nhưng lượng thức ăn đưa vào cơ thể đã giảm khoảng một nửa.

Sau 6 tháng kiên trì điều trị, Diễm giảm được 14 kg, kinh nguyệt đều hơn, lượng mỡ nội tạng giảm rõ rệt. Mục tiêu tiếp theo của cô là trở về mức cân nặng ban đầu 60 kg.

Rối loạn ăn uống vô độ không chỉ là chuyện ăn nhiều

Theo bác sĩ Hoàng, rối loạn ăn uống vô độ là một dạng rối loạn ăn uống, trong đó người bệnh có những đợt ăn một lượng lớn thức ăn trong khoảng thời gian ngắn và cảm thấy mất kiểm soát đối với hành vi ăn uống.

Người mắc rối loạn ăn uống vô độ thường trải qua những cơn thèm ăn mạnh, cảm giác không thể dừng lại khi đang ăn. Họ có thể ăn nhanh, ăn ngay cả khi không thực sự đói hoặc khó nhận biết cảm giác no. Sau cơn ăn, người bệnh thường cảm thấy buồn bã, xấu hổ hoặc tự trách bản thân.

Tình trạng này có thể ảnh hưởng cả sức khỏe thể chất và tâm lý. Người bệnh có nguy cơ tăng cân, béo phì, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch; đồng thời có thể gặp tình trạng tự ti, lo âu hoặc trầm cảm.

Ở trường hợp của Diễm, những cơn ăn uống mất kiểm soát kéo dài đi kèm hành vi tự gây nôn và lạm dụng thuốc nhuận tràng cho thấy vấn đề không đơn thuần là thiếu kiểm soát chế độ ăn. Việc tự áp dụng các biện pháp giảm cân cực đoan có thể tạo thêm vòng xoáy giữa ăn uống mất kiểm soát và hành vi tự trừng phạt.

Rối loạn ăn uống cần được điều trị đúng cách

"Đây là bệnh lý cần điều trị chứ không phải là sở thích hay thói quen sống. Tuy nhiên, rối loạn ăn uống hoàn toàn có thể điều trị được nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng cách", bác sĩ Hoàng nói.

Điều trị rối loạn ăn uống cần được cá thể hóa, tùy tình trạng của từng người bệnh. Bên cạnh kiểm soát cân nặng và các bệnh lý chuyển hóa đi kèm, việc đánh giá sức khỏe tâm thần, hỗ trợ tâm lý và xây dựng lại thói quen ăn uống là những phần quan trọng của quá trình điều trị.

Người thường xuyên xuất hiện các cơn ăn uống mất kiểm soát, cảm thấy không thể dừng ăn, ăn một lượng lớn trong thời gian ngắn rồi thường xuyên xấu hổ, tự trách hoặc tìm cách tự trừng phạt nên được thăm khám sớm.

Đặc biệt, các hành vi như tự gây nôn hoặc lạm dụng thuốc nhuận tràng để kiểm soát cân nặng không nên tự thực hiện. Người bệnh cần được bác sĩ đánh giá để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, đồng thời nhận được sự đồng hành của gia đình trong quá trình phục hồi.