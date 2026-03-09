Người đàn ông 60 tuổi phát hiện sớm ung thư phổi hiếm gặp nhờ làm 1 việc mà nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Sau 4 năm theo dõi khối u được phát hiện trong lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư tế bào thần kinh nội tiết ở phổi, một dạng ung thư hiếm gặp.
"Nghi vấn" ung thư sau lần khám sức khỏe định kỳ
Ông Hiếu (60 tuổi) cho biết cách đây 4 năm, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, ông tình cờ phát hiện có khối u ở phổi dù hoàn toàn không có triệu chứng.
Khi đó, ông được nhiều cơ sở y tế chẩn đoán khối u lành tính và khuyên chỉ cần theo dõi định kỳ, chưa cần can thiệp phẫu thuật vì chưa có dấu hiệu nghi ngờ ung thư.
Gần đây, trong lần chụp CT phổi kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, các bác sĩ ghi nhận khối u đã tăng kích thước từ 1,5 cm lên 2,3 cm, làm dấy lên nghi ngờ về nguy cơ ung thư phổi nên chỉ định kiểm tra chuyên sâu.
PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu cho biết khối u của bệnh nhân nằm sâu trong nhu mô phổi, kẹp giữa tĩnh mạch phổi và động mạch chủ ngay tại rốn phổi (phân thùy S6).
Theo bác sĩ, đây là vị trí rất khó tiếp cận. Các kỹ thuật nội soi phế quản hay nội soi lồng ngực thông thường hầu như không thể chạm tới khối u. Ngay cả phương pháp chọc kim sinh thiết cũng tiềm ẩn nguy cơ cao vì có thể làm tổn thương mạch máu lớn, gây chảy máu nghiêm trọng.
Trước tình huống này, các bác sĩ quyết định sử dụng hệ thống robot Da Vinci Xi để thực hiện ca phẫu thuật.
Phát hiện ung thư tế bào thần kinh nội tiết hiếm gặp
Trong quá trình phẫu thuật, êkíp gặp nhiều khó khăn khi cơ địa bệnh nhân đáp ứng kém với thuốc mê, khiến phổi không xẹp hoàn toàn và làm hạn chế tầm nhìn của phẫu thuật viên.
Để xử lý tình huống, bác sĩ vừa điều khiển robot cầm máu và tiếp cận khối u, vừa phối hợp chặt chẽ với êkíp gây mê. Các bác sĩ gây mê thực hiện kỹ thuật cô lập phổi bằng ống nội khí quản hai nòng, đồng thời điều chỉnh máy thở và hút khí tồn đọng trong phế quản nhằm cải thiện tầm nhìn trong lồng ngực.
Sau khoảng hai giờ, êkíp đã tiếp cận được khối u và tiến hành bóc tách để lấy mẫu sinh thiết lạnh ở nhiệt độ âm sâu từ -20 đến -50 độ C.
Khoảng 40 phút sau, kết quả cho thấy đây là u carcinoid phổi, một dạng ung thư tế bào thần kinh nội tiết hiếm gặp.
Sau khi xác định bản chất khối u, bác sĩ tiếp tục điều khiển robot cắt bỏ toàn bộ thùy phổi có u để điều trị triệt căn. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 giờ, lâu hơn so với các ca mổ u phổi bằng robot thông thường do vị trí khối u đặc biệt phức tạp.
Nhờ kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, bệnh nhân hồi phục nhanh và đủ sức khỏe để tiếp tục các liệu trình điều trị bổ trợ như hóa trị hoặc xạ trị sau phẫu thuật.
Làm gì để phòng ngừa ung thư phổi?
Theo thống kê của GLOBOCAN 2022, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 24.426 ca mắc mới ung thư phổi và hơn 22.597 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.
Các chuyên gia cho biết nhiều trường hợp ung thư phổi giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng, nên dễ bị bỏ qua nếu không khám sức khỏe định kỳ.
Bác sĩ khuyến cáo người dân nên tầm soát sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường ở phổi. Đồng thời cần tránh hút thuốc lá và hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm hoặc hóa chất độc hại để bảo vệ hệ hô hấp.
