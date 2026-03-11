Doanh nhân 59 tuổi người Anh phát hiện ung thư hạch, thừa nhận bỏ qua dấu hiệu nổi hạch ở nách

Người bệnh ung thư hạch giai đoạn 4 từng bỏ qua dấu hiệu nổi hạch ở nách

Theo lời kể của bệnh nhân Peter Seth Baker (59 tuổi), doanh nhân người Anh, ông phát hiện một hạch nổi ở vùng nách trái kéo dài trong thời gian dài nhưng cho rằng chỉ là di chứng sau cảm cúm nên không đi kiểm tra sức khỏe.

Chỉ đến khi hạch sưng to, đau và lan ra cánh tay khiến tay yếu dần, ông mới đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội thăm khám. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) phát hiện ba khối u kích thước khoảng 4 x 7 cm tại hố nách trái.

Tổ chức u lympho lớn tại hố nách trái người bệnh trên phim chụp PET/CT. Ảnh: BVCC

Sau khi sinh thiết và thực hiện xét nghiệm hóa mô miễn dịch, bác sĩ xác định ông mắc u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa, một dạng ung thư hạch, dương tính với thụ thể CD20.

BS.CKII Nguyễn Thành Trung, Khoa Ung bướu, cho biết kết quả chụp PET/CT cho thấy bệnh của ông Peter đã tiến triển đến giai đoạn 4, với nhiều hạch di căn và tăng hấp thụ FDG tại vùng trung thất, ổ bụng và ống tiêu hóa.

Bệnh nhân ung thư hạch: Quyết định bất ngờ

“Tôi không về Anh điều trị vì đây là phác đồ tiêu chuẩn hàng đầu cho bệnh u lympho không Hodgkin trên thế giới”, ông Peter chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào các bác sĩ và hệ thống y tế tại Việt Nam.

Theo bác sĩ Trung, khác với nhiều loại ung thư giai đoạn 4 chỉ có thể điều trị kiểm soát bệnh, u lympho không Hodgkin giai đoạn muộn vẫn có cơ hội chữa khỏi nếu đáp ứng tốt với phác đồ điều trị.

Đặc biệt, những bệnh nhân dương tính với thụ thể CD20 có tiên lượng tốt hơn do đáp ứng với liệu pháp miễn dịch nhắm trúng đích Rituximab. Kháng thể đơn dòng này bám vào protein CD20 trên tế bào ung thư, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào bất thường.

Theo kế hoạch, cứ ba tuần một lần, ông Peter nhập viện trong ngày để điều trị. Ở chu kỳ đầu, thuốc Rituximab được truyền qua đường tĩnh mạch, các chu kỳ sau tiêm dưới da. Trong cùng ngày, ba loại thuốc hóa trị được truyền lần lượt nhằm tăng hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ kháng thuốc và tái phát.

Sau khi theo dõi đến cuối ngày, nếu không xuất hiện tác dụng phụ nghiêm trọng, bệnh nhân có thể ra viện. Riêng thuốc Prednisolone được bệnh nhân uống tại nhà trong 5 ngày theo đơn.

Ông Peter cho biết quá trình điều trị không ảnh hưởng nhiều đến công việc. “Tôi vẫn đi làm bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút mỗi buổi trưa”, ông nói, thêm rằng mỗi tháng ông chỉ cần đến viện một ngày.

Sau ba chu kỳ điều trị, tương đương một nửa liệu trình R-CHOP, bệnh nhân hết đau vùng nách, sức và lực ở cánh tay đã cải thiện. Kết quả chụp PET/CT cho thấy các tổn thương hạch ở trung thất, ổ bụng và ống tiêu hóa đã biến mất.

Hạch nách trái cũng thu nhỏ đáng kể, tuy nhiên vẫn còn dấu hiệu ngấm thuốc nên sẽ được tiếp tục theo dõi sau ba chu kỳ điều trị tiếp theo. Nếu khối u tiêu biến hoàn toàn, bệnh nhân có thể khỏi bệnh; trong trường hợp còn tổn thương, bác sĩ sẽ cân nhắc xạ trị bổ trợ.

Ảnh minh họa.

Cảnh giác với các dấu hiệu sớm của ung thư hạch

Theo số liệu Globocan năm 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 3.500 ca mắc mới u lympho không Hodgkin, trong khi tại Anh có hơn 16.000 ca. Tỷ lệ mắc bệnh tại Anh cao hơn khoảng 7 lần so với Việt Nam.

Bác sĩ Trung cho rằng sự khác biệt này có thể liên quan đến tuổi thọ cao hơn, chế độ ăn uống kém lành mạnh với nhiều thực phẩm chế biến sẵn, cùng yếu tố di truyền và môi trường sống ở các nước phương Tây.

Hiện nay, phác đồ R-CHOP vẫn được xem là phương pháp điều trị hiệu quả đầu tay đối với u lympho không Hodgkin dương tính CD20 trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, kháng thể đơn dòng Rituximab đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và được bảo hiểm y tế chi trả, giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận phác đồ điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bác sĩ Trung lưu ý u lympho không Hodgkin thường tiến triển âm thầm. Các triệu chứng ban đầu như nổi hạch, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, sụt cân, mệt mỏi hoặc ra mồ hôi đêm dễ bị nhầm lẫn với những bệnh thông thường.

Vì vậy, khi phát hiện hạch bất thường kéo dài, dù không đau, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết nhằm phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.