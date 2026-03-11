Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Phát hiện tổn thương tiền ung thư cổ tử cung nhờ khám sức khỏe định kỳ

Chị Đ.T.H (33 tuổi, Hà Nội) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Cầu Giấy khám phụ khoa định kỳ. Theo hồ sơ bệnh sử, trong lần kiểm tra cách đây hơn hai năm (7/2023), chị được phát hiện dương tính với HPV 1/12 type nguy cơ cao, đồng thời kết quả tế bào học cho thấy ASCUS – tức tế bào biểu mô vảy cổ tử cung biến đổi ý nghĩa chưa xác định. Bệnh nhân cũng chưa từng tiêm vaccine HPV phòng ung thư cổ tử cung.

Sau khi phát hiện HPV nguy cơ cao, chị H. được chỉ định soi cổ tử cung nhưng chưa ghi nhận bất thường rõ ràng. Theo khuyến cáo của các hướng dẫn chuyên môn trong tầm soát ung thư cổ tử cung, trường hợp HPV nguy cơ cao dương tính kèm tế bào học ASCUS nhưng soi cổ tử cung bình thường sẽ được theo dõi và tái khám định kỳ sau 12 tháng.

Ảnh minh họa.

Ở lần khám gần đây, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân vẫn dương tính với HPV nguy cơ cao (1 trong 12 type), trong khi tế bào học cổ tử cung chưa ghi nhận bất thường. Để đánh giá nguy cơ chính xác hơn, bác sĩ chỉ định thực hiện thêm xét nghiệm CINtec PLUS.

Kết quả xét nghiệm CINtec PLUS dương tính, cho thấy nguy cơ tồn tại tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. Bệnh nhân sau đó được chỉ định soi cổ tử cung và bấm sinh thiết. Kết quả mô bệnh học xác định tổn thương HSIL – tổn thương nội biểu mô vảy mức độ cao, thuộc nhóm tiền ung thư cổ tử cung.

Sau khi có kết quả chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định thực hiện thủ thuật LEEP cổ tử cung – phương pháp khoét chóp cổ tử cung bằng vòng điện nhằm loại bỏ vùng tổn thương bất thường và ngăn ngừa nguy cơ tiến triển thành ung thư cổ tử cung.

Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung: 3 nguyên tắc quan trọng

Theo các chuyên gia, phòng chống ung thư cổ tử cung cần tuân thủ ba nguyên tắc quan trọng.

Ảnh minh họa.

Nguyên tắc sàng lọc

Nguyên tắc đầu tiên là sàng lọc định kỳ nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ hoặc bất thường ngay cả khi chưa có triệu chứng. Các phương pháp thường được sử dụng gồm xét nghiệm HPV để phát hiện virus HPV nguy cơ cao, xét nghiệm tế bào học cổ tử cung (Pap smear) để phát hiện biến đổi bất thường của tế bào và các kỹ thuật quan sát cổ tử cung như VIA hoặc VILI.

Nguyên tắc phân tầng nguy cơ

Khi kết quả sàng lọc cho thấy nghi ngờ hoặc dương tính, bác sĩ sẽ đánh giá mức độ nguy cơ tiến triển của tổn thương thông qua các xét nghiệm chuyên sâu như định typ HPV, xét nghiệm tế bào học và xét nghiệm nhuộm kép p16/Ki-67 (CINtec PLUS).

Việc phân tầng nguy cơ chính xác giúp bác sĩ đưa ra quyết định theo dõi hay can thiệp sớm, tránh bỏ sót tổn thương nguy hiểm hoặc điều trị không cần thiết.

Nguyên tắc chẩn đoán xác định

Những trường hợp nguy cơ cao sẽ được chỉ định thực hiện các phương pháp chuyên sâu như soi cổ tử cung để quan sát trực tiếp vùng nghi ngờ và sinh thiết để phân tích mô bệnh học. Kết quả này giúp xác định chính xác bản chất tổn thương và lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên chủ động tiêm vaccine HPV, đồng thời thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ để phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư, từ đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ai có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung?

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một số yếu tố làm khả năng thay đổi từ tế bào lành tính sang tế bào ung thư, tăng nguy cơ mắc khối u cổ tử cung ở nữ giới gồm:

Ảnh minh họa.

Có nhiều bạn tình: Số lượng bạn tình càng nhiều, nhất là mỗi bạn tình đó lại có nhiều bạn tình khác thì khả năng mắc ung thư do HPV ở nữ giới càng cao.

Quan hệ tình dục sớm: Việc bắt đầu quan hệ tình dục ở độ tuổi càng sớm càng tăng nguy cơ mắc bệnh.

Mang thai quá sớm hoặc mang thai nhiều lần: Việc mang thai và sinh nở khi còn quá trẻ – cơ quan sinh dục chưa phát triển hoàn thiện (trước 17 tuổi) làm tăng nguy cơ gây tổn thương cơ quan sinh sản, đặc biệt là cổ tử cung. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, phụ nữ mang thai nhiều lần (≥ 4 lần) có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác: Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác như chlamydia, giang mai, HIV/AIDS… làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus HPV – nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căn bệnh ung thư cổ tử cung.

Hệ miễn dịch suy yếu: Hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng đối với việc tiêu diệt các tế bào ung thư, do đó nếu hệ miễn dịch suy yếu sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus HPV.

Hút thuốc lá: Trong thuốc lá chứa chất nicotine – một chất làm suy yếu hệ miễn dịch, gây mất cân bằng ở các gen sinh ung thư.