Tháng 9, khi thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển từ hè sang thu, chị Hoàng Huyền ưu tiên những bữa cơm có cả món đậm vị lẫn rau, canh thanh mát. Thực đơn được chị thay đổi thường xuyên giữa thịt, cá, hải sản và rau củ để các thành viên không ngán.

"Có lẽ, điều quý giá nhất mà căn bếp mang lại không chỉ là những món ăn ngon, mà còn là những bài học về sự sẻ chia, trách nhiệm và tình yêu dành cho gia đình.

Hy vọng sau này, dù đi đâu, làm gì, con vẫn luôn nhớ rằng mình từng lớn lên bên những bữa cơm mẹ nấu và những buổi chiều hai mẹ con cùng đứng trong căn bếp nhỏ, vừa nấu ăn vừa kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên đời". Chị chia sẻ.

7 mâm cơm gia đình đầu thu truyền cảm hứng của mẹ đảm ở Hà Nội

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5:

Mâm cơm gia đình 6:

Mâm cơm gia đình 7:

6 mâm cơm gia đình nấu vội khiến cộng đồng xôn xao vì 'quá chất' GĐXH - "Nhà mình gồm hai vợ chồng và hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng".