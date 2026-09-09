Ăn ổi có nên ăn cả vỏ và hạt không, công dụng, lưu ý và những ai nên tránh

Có nên ăn vỏ và hạt ổi không, công dụng từ hạt và vỏ ổi

Thông tin từ cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt và vỏ ổi cũng có những chất dinh dưỡng tương tự như phần ruột. Việc ăn ổi cả vỏ và hạt sẽ giúp mang lại những lợi ích thiết thực như:

Ngăn ngừa bệnh tim mạch: Trong quả ổi có chứa lượng lớn kali và các chất chống oxy hóa, có tác dụng tốt trong việc giảm huyết áp. Vì vậy, ăn ổi cả vỏ và hạt sẽ rất hữu ích để ngăn ngừa và phòng các bệnh lý về tim mạch.

Chữa táo bón: Ăn ổi dễ bị táo bón chỉ đúng trong trường hợp bạn ăn quả non và còn xanh. Ngược lại, nếu ăn cả vỏ và hạt ổi chín thì có thể giải quyết tình trạng táo bón hiệu quả nhờ thành phần nhiều chất xơ, giúp ngăn ngừa axit dạ dày, hỗ trợ quá trình tiêu hoá hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, hạt ổi có tác dụng nhuận tràng và làm sạch đường ruột, vì vậy nên ăn hạt.

Ngăn ngừa ung thư: Vỏ và hạt ổi có công dụng giúp ngăn chặn và loại trừ sự phát triển, hình thành của tế bào ung thư nguy hiểm. Bên cạnh đó, hàm lượng lycopen cao có trong quả ổi cũng giúp cơ thể đối phó với ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Hỗ trợ kiểm soát cholesterol: Ăn ổi có thể giúp làm giảm cholesterol là bởi hạt của nó giàu chất xơ, có tác dụng ngăn chặn sự hấp thu mật, từ đó kiểm soát được sự hấp thu chất béo không bão hòa trong cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt và vỏ ổi cũng có những chất dinh dưỡng tương tự như phần ruột.

Với những lợi ích mà hạt và vỏ ổi mang lại, việc "có nên ăn vỏ ổi hay có nên ăn hạt ổi không?" thì câu trả lời là có. Tuy nhiên cần đảm bảo rửa sạch và ăn với mức độ phù hợp.

Những người không nên ăn ổi

Theo VOV, ổi là một loại trái cây nhiệt đới phổ biến, được yêu thích vì hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là nguồn vitamin C và chất xơ dồi dào. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn ổi một cách thoải mái.

Người thường xuyên bị táo bón

Ổi nổi tiếng là nguồn chất xơ dồi dào, nhưng nếu hệ tiêu hóa hoạt động kém hoặc đang bị táo bón thì điều này lại không có lợi. Hạt và vỏ ổi chứa chủ yếu là chất xơ không hòa tan, nếu không uống đủ nước, chất xơ này sẽ nằm lại trong lòng ruột, khiến khối phân trở nên cứng hơn, làm tình trạng táo bón càng khó cải thiện. Trong trường hợp này, người bệnh nên tạm ngừng ăn ổi hoặc gọt vỏ, bỏ hạt hoàn toàn.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Một số người có cơ địa nhạy cảm, dễ bị hấp thu kém fructose (đường trái cây) và vitamin C. Khi các chất này không được hấp thu hết ở ruột non, chúng di chuyển xuống ruột già và bị vi khuẩn lên men, tạo ra nhiều khí gas. Đây chính là nguyên nhân gây ra các triệu chứng đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu kéo dài sau khi ăn ổi.

Nếu có biểu hiện này, nên chuyển sang các loại trái cây dễ tiêu hóa hơn. Ngoài ra, nên tránh ăn ổi ngay trước khi đi ngủ, vì nằm ngay có thể làm tăng tình trạng đầy hơi. Ăn ổi trong bữa ăn hoặc chia thành nhiều phần nhỏ có thể giúp giảm bớt khó chịu.

Người bị bệnh chàm hoặc da nhạy cảm

Ổi và lá ổi chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có thể gây kích ứng trên da nhạy cảm. Một số chiết xuất từ ổi có lợi cho sức khỏe nói chung, nhưng có thể làm bệnh chàm hoặc bệnh da mãn tính nặng hơn, gây đỏ, ngứa hoặc viêm.

Mùa đông thường kéo theo sự gia tăng cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm virus khác. Ổi là loại quả giàu vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn một cách tự nhiên.

Vì vậy, người bị chàm hoặc da nhạy cảm nên tránh dùng lá ổi. Cần tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước khi dùng ổi dưới dạng bôi ngoài da hoặc ăn uống.

Vì sao chúng ta nên ăn ổi vào mùa đông?

Mùa đông thường kéo theo sự gia tăng cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm virus khác. Ổi là loại quả giàu vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn một cách tự nhiên.

Chỉ một quả ổi cũng cung cấp gấp đôi lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày, giúp tăng cường cơ chế bảo vệ của cơ thể chống lại nhiễm trùng, hỗ trợ chữa lành vết thương và cải thiện sức khỏe của da. Do đó việc thêm ổi trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ cung cấp cho hệ thống miễn dịch của bạn sự hỗ trợ cần thiết để chống lại các bệnh mùa đông.

Mặt khác, những tháng mùa đông có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ do sự thay đổi ánh sáng ban ngày và nhiệt độ lạnh hơn. Ổi chứa hàm lượng magie cao, một loại khoáng chất được biết đến với tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Magie giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ bằng cách thúc đẩy thư giãn cơ bắp và giảm căng thẳng, lo lắng. Vì thế việc thêm ổi vào thói quen buổi tối sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn.

Cách ăn ổi an toàn và hiệu quả

Nguồn tin từ Bệnh viện Thu Cúc, bạn nên ăn cả vỏ và hạt (nếu ổi sạch, không phun thuốc): Vỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn phần thịt, còn hạt cung cấp chất béo lành mạnh và chất xơ không hòa tan. Tuy nhiên, hãy nhai kỹ để tránh kích ứng tiêu hóa.

Chọn ổi chín vừa: Ổi chín mềm, ít chát, dễ tiêu hơn ổi xanh. Người có dạ dày nhạy cảm nên tránh ổi xanh vì hàm lượng tanin cao có thể gây co thắt dạ dày.

Liều lượng hợp lý: Người lớn khỏe mạnh có thể ăn 1–2 quả ổi/ngày. Người tiểu đường nên giới hạn ở ½–1 quả và ăn kèm protein (ví dụ: vài hạt điều) để làm chậm hấp thu đường.

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