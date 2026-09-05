5 món ăn làm tăng đường huyết nhanh hơn đồ ngọt, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

6 giờ trước

GĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc trong hầu hết căn bếp gia đình. Nhiều người có thói quen vừa mua trứng về đã đem rửa sạch từng quả rồi mới cho vào tủ lạnh, với suy nghĩ làm như vậy sẽ loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn bên ngoài vỏ.