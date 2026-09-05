5 món ăn làm tăng đường huyết nhanh hơn đồ ngọt, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày
GĐXH - Theo chuyên gia, không phải cứ thực phẩm có vị ngọt mới khiến đường huyết tăng nhanh. Những món ăn này có thể làm tăng đường huyết nhanh hơn sau bữa ăn mà cần phải chú ý để bảo vệ sức khỏe.
Bí mật món ăn Tăng Thanh Hà làm đãi Băng Di, Kathy Uyên dịp nghỉ lễĂn -
GĐXH - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Tăng Thanh Hà trổ tài làm đặc sản Hội An đãi gia đình cùng nhóm bạn thân thiết gồm diễn viên Kathy Uyên, Băng Di.
Loại rau rẻ tiền, bán đầy chợ Việt nhưng cực tốt cho đường ruộtĂn -
GĐXH - Trong bữa cơm gia đình Việt, mồng tơi thường không được xem là một nguyên liệu đặc biệt. Loại rau này có giá thành rẻ, dễ trồng, dễ chế biến và có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau.
Có cần rửa trứng trước khi nấu? Sai lầm nhiều người vẫn làm có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩnĂn -
GĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc trong hầu hết căn bếp gia đình. Nhiều người có thói quen vừa mua trứng về đã đem rửa sạch từng quả rồi mới cho vào tủ lạnh, với suy nghĩ làm như vậy sẽ loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn bên ngoài vỏ.
Khi đun nấu bật máy hút mùi nên mở hay đóng cửa và thời điểm bắt buộc phải mở cửa để bảo vệ sức khỏeĂn -
GĐXH - Nhiều gia đình có thói quen đóng kín hết cửa khi bật máy hút mùi để tránh mùi bay khắp nhà. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp việc nên đóng hay mở cửa sổ khi bật máy hút mùi, đồng thời chỉ ra thời điểm bắt buộc bạn phải mở cửa để bảo vệ sức khỏe.
Loại cá giá chỉ 10.000 đồng/kg, hàm lượng thủy ngân thấp nhưng giàu omega-3, canxi cực tốt cho sức khỏeĂn -
GĐXH - Không đắt đỏ như cá hồi hay nhiều loại cá biển nhập khẩu, cá này chỉ khoảng 10.000 đồng/kg nhưng cung cấp protein, omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Đây cũng là loại cá được FDA xếp vào nhóm “Best Choice” về mức độ an toàn thủy ngân.
5 mâm cơm gia đình nấu vội, giúp các mẹ khỏi vắt óc nghĩ hôm nay ăn gìĂn -
GĐXH - Có một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến không ít người nội trợ phải suy nghĩ mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"
Điều đặc biệt về món ăn mà Kỳ Duyên đưa Thiên Ân đi thưởng thức khi vi vu Hà NộiĂn -
GĐXH - Trong dịp ra Hà Nội thăm gia đình gần đây, Hoa hậu sinh năm 1996 đưa Hoa hậu Thiên Ân trải nghiệm "tinh hoa ẩm thực" của thủ đô.
Sai lầm khi luộc rau khiến dinh dưỡng bay mất, chất độc giữ lạiĂn -
GĐXH - Luộc rau là phương pháp chế biến đơn giản và phổ biến bậc nhất trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, việc nên đậy hay mở vung khi luộc lại là chủ đề gây nhiều tranh cãi.
Đậu phụ kết hợp nguyên liệu rồi nấu thế này là hoàn hảo: Rẻ, nhanh, ngonĂn -
Món này nấu cực nhanh và rẻ, tốn chưa đến 20 nghìn đồng; chỉ cần đun nhỏ lửa trong vài phút là có thể dọn ra ăn.
Lẩu khổ qua rừng và làn sóng 'ăn lành' giữa phố thịĂn -
Những món ăn ngoại nhập liên tục xuất hiện và tạo nên nhiều trào lưu mới tại TP.HCM. Giữa nhịp chuyển động ấy, một hương vị rất đỗi quen thuộc đang trở lại theo cách khác: lẩu khổ qua rừng, món ăn dân dã với vị đắng đặc trưng nhưng hậu vị thanh ngọt, đang dần được thực khách thành thị chú ý.