5 món ăn làm tăng đường huyết nhanh hơn đồ ngọt, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

Thứ bảy, 16:52 05/09/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
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GĐXH - Theo chuyên gia, không phải cứ thực phẩm có vị ngọt mới khiến đường huyết tăng nhanh. Những món ăn này có thể làm tăng đường huyết nhanh hơn sau bữa ăn mà cần phải chú ý để bảo vệ sức khỏe.

5 món ăn làm tăng đường huyết nhanh hơn đồ ngọt - Ảnh 1.Nhúng gan vào nước này trước khi luộc, gan thơm mềm, không còn mùi tanh khó chịu

GĐXH – Gan là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng sơ chế, luộc không đúng cách dễ bị khô, mùi tanh đặc trưng. Cùng tham khảo cách chế biến gan ngon và an toàn cho sức khỏe từ mẹ đảm Duyên Trần.


5 món ăn làm tăng đường huyết nhanh hơn đồ ngọt - Ảnh 2.

Những món ăn có độ ngọt ít cũng có thể làm tăng đường huyết nhanh nên cần chú ý khi ăn

5 món ăn làm tăng đường huyết nhanh hơn đồ ngọt - Ảnh 3.Nhúng gan vào nước này trước khi luộc, gan thơm mềm, không còn mùi tanh khó chịu

GĐXH – Gan là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng sơ chế, luộc không đúng cách dễ bị khô, mùi tanh đặc trưng. Cùng tham khảo cách chế biến gan ngon và an toàn cho sức khỏe từ mẹ đảm Duyên Trần.

5 món ăn làm tăng đường huyết nhanh hơn đồ ngọt - Ảnh 4.Cách làm tai heo cuộn bắp giò ủ muối đổi vị cho mâm cơm ngày nghỉ lễ 2/9 thêm hấp dẫn

GĐXH - Khám phá cách làm tai heo cuộn bắp giò ủ muối độc đáo cho bữa cơm gia đình ngày lễ 2/9. Món ăn này vừa giòn vừa mềm, chấm cùng nước chấm chua cay thật hấp dẫn.

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