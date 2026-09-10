Thịt rang cháy cạnh tưởng đơn giản, nhưng đầu bếp lâu năm luôn làm thêm một bước này: Miếng thịt thơm nức, đậm vị

Thịt rang cháy cạnh là món ăn quen thuộc trong những bữa cơm gia đình. Thịt ba chỉ thái miếng, cho vào chảo rang đến khi vàng cạnh rồi nêm nước mắm, đường, tiêu là đã có một món mặn đưa cơm. Tuy nhiên, nếu muốn món thịt thơm hơn và phần cạnh xém vàng hấp dẫn hơn, có một bước nhỏ rất đáng thử: rang thịt cùng sả trước khi nêm gia vị.

Không cần cho nhiều sả. Một cây sả đập dập, thái lát mỏng là đủ để phần mỡ tiết ra từ thịt quyện với mùi thơm của sả, tạo nên hương vị đặc trưng mà cách rang thông thường không có.

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Nguyên liệu

400g thịt ba chỉ.

1 cây sả.

2 củ hành tím.

1 quả ớt tùy khẩu vị.

1 thìa canh nước mắm.

1/2 thìa cà phê đường.

1 thìa cà phê dầu hào.

Một chút tiêu xay.

Cách làm

Thịt ba chỉ rửa sạch, để ráo rồi thái thành những miếng vừa ăn. Sả đập dập, thái lát mỏng. Hành tím bóc vỏ, thái lát.

Cho thịt vào chảo khô, bật lửa vừa và rang từ từ. Không cần thêm dầu vì phần mỡ trong thịt sẽ tự tiết ra. Đảo đều cho đến khi miếng thịt săn lại, phần mỡ bắt đầu trong và các cạnh chuyển sang màu vàng.

Lúc này mới cho sả và hành tím vào. Đây chính là bước tạo nên sự khác biệt của món ăn. Tiếp tục đảo trên lửa vừa để sả được rang cùng phần mỡ nóng, đến khi sả vàng nhẹ và thịt bắt đầu xém cạnh.

Không nên để thịt cháy đen. Chỉ cần các cạnh có màu vàng nâu, hơi giòn trong khi phần bên trong vẫn mềm là được.

Khi thịt đã đạt độ xém mong muốn, thêm nước mắm, đường và dầu hào. Tăng lửa, đảo nhanh tay để gia vị bám đều vào từng miếng thịt. Nếu thích vị cay, có thể thêm vài lát ớt.

Cuối cùng rắc tiêu, đảo thêm một lần rồi tắt bếp.

Thịt sau khi rang có màu vàng nâu óng, cạnh hơi cháy xém, phần sả vàng thơm bám quanh miếng thịt. Vị mặn ngọt vừa phải quyện với mùi thơm của sả, ăn cùng cơm nóng rất bắt vị.

Muốn thịt cháy cạnh ngon, đừng vội cho gia vị

Điểm quan trọng nhất của món này là rang thịt trước, nêm sau. Nếu cho nước mắm hoặc các loại sốt ngay từ đầu, thịt dễ tiết nước và chuyển sang kiểu rim mềm thay vì có được lớp cạnh vàng xém.

Thịt cũng nên được rang ở lửa vừa trong giai đoạn đầu để mỡ từ từ tiết ra. Khi thịt đã săn, có thể tăng lửa một chút để tạo màu và mùi thơm.

Sả cũng không nên cho quá sớm. Nếu cho ngay từ đầu, sả dễ bị cháy trong khi thịt chưa kịp vàng. Đợi thịt bắt đầu tiết mỡ rồi mới cho sả vào sẽ giúp nguyên liệu này được rang vàng trong chính phần mỡ thơm của thịt.

Món ăn này không cần quá nhiều gia vị. Chỉ một chút nước mắm, đường, tiêu và sả là đủ làm nổi bật vị béo thơm của thịt ba chỉ.

Đôi khi để một món ăn quen thuộc ngon hơn không cần thay đổi cả công thức. Chỉ một bước nhỏ, làm đúng thời điểm, cũng đủ khiến món thịt rang cháy cạnh trở nên thơm và hấp dẫn hơn trên mâm cơm gia đình.