Streamer từng ăn 70 quả trứng một lúc qua đời ở tuổi 24 và lời 'dặn dò' cuối cùng

Ngày 4/9, gia đình Ganfan Yingying, một influencer chuyên sản xuất nội dung ăn uống tại Trung Quốc, thông báo cô đã qua đời hôm 17/8 ở tuổi 24.

Yingying, tên thật Chen Ziyi, đến từ Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, là blogger chuyên nội dung mukbang với hơn một triệu người theo dõi. Theo thông tin được chia sẻ trên Ngôi sao dẫn nguồn tin từ Toutiao, cô đã đăng khoảng 169 video trong thời gian hoạt động.

Điều khiến câu chuyện nhận được sự chú ý đặc biệt là chỉ vài ngày trước khi qua đời, Yingying vẫn xuất hiện trong một video và chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình.

Từng phải nhập viện vì kali trong máu xuống 2,3 mmol/L

Phụ Nữ Mới dẫn nguồn tin từ Sina cho hay trong video cuối cùng đăng ngày 14/8, chỉ ba ngày trước thời điểm cô qua đời, Yingying nhắn nhủ người theo dõi rằng kiếm tiền quan trọng nhưng sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu. Trong video, nữ influencer cho biết cô vừa phải nhập viện vì hạ kali máu.

Theo lời kể của Yingying, nồng độ kali trong máu có thời điểm chỉ còn 2,3 mmol/L, thấp hơn đáng kể so với khoảng tham chiếu thông thường khoảng 3,5-5,1 mmol/L. MedlinePlus cho biết kali là chất điện giải thiết yếu đối với hoạt động của cơ, thần kinh và tim; khi nồng độ kali giảm quá thấp, người bệnh có thể xuất hiện rối loạn nhịp tim và trong trường hợp nặng có thể dẫn tới ngừng tim.

Đáng chú ý, đây được cho là không phải lần đầu Yingying phải điều trị vì tình trạng hạ kali.

Cáo phó được gia đình đăng tải (Ảnh: Baidu)





Trong video cuối, cô cũng thừa nhận công việc mukbang có thể liên quan đến những vấn đề sức khỏe mà mình gặp phải. Theo lời kể của nữ influencer, cô từng phải ăn liên tục trong các buổi livestream bán hàng và có thời gian duy trì thói quen gây nôn sau khi ăn.

Đây là yếu tố đặc biệt đáng lưu ý. Nôn ói kéo dài có thể khiến cơ thể mất kali, bên cạnh nhiều rối loạn điện giải khác. MedlinePlus liệt kê nôn ói và tiêu chảy kéo dài trong số những nguyên nhân thường gặp của hạ kali máu.

Yingying là nữ streamer kiêm vlogger ẩm thực quen thuộc với cộng đồng yêu thích nội dung mukbang tại Trung Quốc (Ảnh: Baidu)

Có buổi livestream cô phải ăn tới 60-70 quả trứng

Mukbang vốn là hình thức nội dung xoay quanh việc ăn uống trước máy quay. Khi kết hợp với livestream bán hàng, người sáng tạo nội dung đôi khi phải trực tiếp ăn hoặc thử sản phẩm trong thời gian dài để tạo tương tác với khán giả.

Theo lời kể của Yingying, trong một buổi livestream bán trứng bắc thảo, cô có thể phải ăn tới 60-70 quả trứng. Với những sản phẩm khác, cô cũng phải liên tục ăn trước ống kính.

Những con số này cho thấy vấn đề không đơn giản nằm ở một bữa ăn nhiều hơn bình thường. Nếu một người thường xuyên phải ăn với lượng lớn, kéo dài và lặp lại để phục vụ công việc, cơ thể có thể phải chịu một gánh nặng đáng kể.

Đặc biệt, nếu hành vi ăn quá mức đi kèm với việc tự gây nôn, sử dụng thuốc nhuận tràng hoặc những biện pháp khác nhằm loại bỏ thức ăn sau khi ăn, nguy cơ rối loạn điện giải càng đáng quan tâm.

Đây cũng là điểm khiến câu chuyện của cô nhận được nhiều sự chú ý. Đằng sau những video thu hút hàng triệu lượt xem là một cơ thể được cho là đã liên tục phát đi những dấu hiệu cảnh báo.

Thông điệp này đặc biệt đáng suy ngẫm trong bối cảnh các nội dung ăn uống ngày càng phổ biến trên mạng xã hội. Những bữa ăn khổng lồ, tốc độ ăn nhanh hay khả năng ăn liên tục có thể tạo ra lượt xem và tương tác, nhưng không đồng nghĩa đó là một thói quen tốt cho sức khỏe.

Một video chỉ kéo dài vài phút có thể khiến người xem quên rằng phía sau màn hình là một con người phải trải qua nhiều giờ chuẩn bị, ăn uống và đôi khi chịu áp lực duy trì hình ảnh để giữ tương tác.

Câu chuyện của Yingying vì thế không nên được nhìn đơn thuần như một câu chuyện về “ăn 70 quả trứng”. Điều đáng chú ý hơn là những dấu hiệu sức khỏe mà cô từng công khai, đặc biệt tình trạng hạ kali tái diễn và hành vi gây nôn kéo dài.

Ở tuổi 24, cô đã không còn cơ hội để nói thêm về những gì cơ thể mình phải chịu đựng.

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