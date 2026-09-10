Bỏ túi ngay mẹo này để giữ bánh mì giòn ngon như mới ra lò, đồng thời điểm qua danh sách các thực phẩm "kỵ" tủ lạnh

Cách bảo quản bánh mì luôn tươi ngon như mới

Sau khi nướng bánh hoặc mua bánh về, hãy để bánh mì cho nguội ngoài không khí một thời gian trước khi cất chúng vào những dụng cụ bảo quản.

Cách bảo quản bánh mì không đúng sẽ khiến cho bánh mì không được "thở" và làm cho chúng bị ôi thiu nhanh chóng. Tốt nhất là nên để từ 30 phút đến 1 giờ ngoài không khí rồi sau đó nghĩ đến việc bảo quản qua đêm.

Bánh mì mới mua thông thường sẽ giữ được độ giòn ngon trong 8 - 9 tiếng nên trong khoảng thời gian này có thể dùng túi giấy hoặc giấy báo bọc chúng lại. Vì trong giấy có cơ chế thấm hút mạnh nên chỉ cần bọc chúng lại và bảo quản ở nhiệt độ phòng, thoáng mát như trên bàn, trên bếp...

Ngoài ra, bạn nên gói bánh mì trong giấy bạc. Theo Báo Giáo dục và Thời đại, cách bảo quản bánh mì này mục đích là khiến chúng không bị thiu nhanh chóng. Nếu bạn không có hộp đựng bánh mì, bạn có thể bọc bánh mì trong giấy bạc và đựng vào hộp để qua đêm.

Hộp bánh mì cung cấp lượng thông gió hoàn hảo để bánh mì của bạn duy trì độ ẩm cũng như lớp vỏ giòn của nó. Hãy đảm bảo rằng bạn trữ số lượng bánh mì vừa phải trong một hộp đựng. Đổ quá đầy hộp sẽ làm tăng độ ẩm, có thể khiến bánh mì của bị nhão.

Sau khi nướng bánh hoặc mua bánh về, hãy để bánh mì cho nguội ngoài không khí một thời gian trước khi cất chúng vào những dụng cụ bảo quản.

Mặt khác, giấy nhôm cũng là một trong những cách giữ độ ẩm tự nhiên của bánh mì khiến cho bánh mì không bị khô. Nếu bánh mì mua ở cửa hàng được gói bằng giấy thường, hãy thay nó bằng giấy nhựa hoặc giấy nhôm để bảo quản. Bánh mì sẽ vẫn giữ được độ giòn như mới mua và không hề bị khô.

Bánh mì để được bao lâu?

Thông tin trên VOV, thông thường, bánh mì để ở nhiệt độ phòng có thể sử dụng trong khoảng 3-7 ngày, tùy thuộc vào loại bánh, thành phần và cách bảo quản.

Các loại bánh mì công nghiệp thường có thêm chất bảo quản như canxi propionate, natri benzoate, kali sorbate hoặc axit sorbic, giúp kéo dài thời hạn sử dụng. Ngược lại, bánh mì tự làm tại nhà không chứa chất bảo quản chỉ nên dùng trong 3-4 ngày.

Các loại bánh không gluten thường dễ mốc hơn do độ ẩm cao và ít chất bảo quản, vì vậy thường được bán dưới dạng đông lạnh. Ngược lại, các loại bánh khô hoặc bánh quy giòn có thể để được lâu hơn nhờ hàm lượng ẩm thấp.

Những loại bánh có nhiều trứng, sữa hoặc dầu mỡ lại nhanh hỏng do quá trình oxy hóa và ôi thiu diễn ra nhanh hơn.

Loại thực phẩm tuyệt đối không nên để tủ lạnh

VTV cho biết, không phải loại thực phẩm nào cũng nên để trong tủ lạnh bởi chúng có thể bị thay đổi kết cấu, mùi vị bị hỏng. Ví như cà chua, tỏi, chuối, hành, khoai tây, trong đó có cả bánh mì...

Bánh mì: Bảo quản bánh mì trong tủ lạnh có thể khiến bánh mì bị khô và nhanh hỏng hơn. Tốt hơn hết là giữ nó ở nhiệt độ phòng trong túi kín hoặc hộp bánh mì.

Làm lạnh khiến vỏ chuối biến thành màu nâu, mặc dù quả bên trong vẫn có thể ăn được. Nếu bạn muốn chuối không bị dập, hãy giữ chúng ở nhiệt độ phòng.

Khoai tây: Làm lạnh có thể chuyển hóa tinh bột trong khoai tây thành đường, ảnh hưởng đến hương vị và kết cấu của khoai tây. Thay vào đó, hãy cất chúng ở nơi tối và mát.

Cà chua: Nhiệt độ lạnh có thể khiến cà chua mất hương vị và bị nhũn. Vì thế, bạn nên bảo quản ở nhiệt độ phòng và sử dụng chúng trong vòng vài ngày.

Tỏi: Tỏi có thể mọc mầm và bị nhão nếu để trong tủ lạnh bảo quản. Do đó môi trường khô ráo, thoáng mát ở bên ngoài sẽ phù hợp hơn để giữ lại mùi hương của tỏi.

Chuối: Làm lạnh khiến vỏ chuối biến thành màu nâu, mặc dù quả bên trong vẫn có thể ăn được. Nếu bạn muốn chuối không bị dập, hãy giữ chúng ở nhiệt độ phòng.

Hành tây: Tương tự như tỏi, hành tây có thể bị mốc và nhũn khi để trong tủ lạnh. Do đó bạn nên bảo quản chúng ở nơi khô ráo, thoáng mát với hệ thống thông gió tốt.

Ngoài ra, bạn cũng đừng bao giờ để cà phê trong tủ lạnh bởi nó có thể lấy đi hương vị của những loại thực phẩm khác, đồng thời cũng mất đi mùi vị đặc trưng. Bạn nên bảo quản cà phê ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, cũng giống như cà phê, các loại rau thơm như húng quế, ngò thơm có tính chất hấp thụ các mùi xung quanh khiến chúng không còn mùi vị như lúc ban đầu. Bên cạnh đó, những loại rau này cũng dễ héo và khô khi để trong tủ lạnh.

Vì vậy, để có thể giữ cho húng quế được độ tươi xanh, bạn có thể bảo quản trong một bát nước sạch giống như bạn cắm hoa vậy. Nếu bắt buộc phải để trong tủ lạnh thì bạn nên bọc chúng thật kín trong một hộp nhựa hoặc bọc vào một tờ báo.

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