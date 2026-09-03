Nhúng gan vào nước này trước khi luộc, gan thơm mềm, không còn mùi tanh khó chịu

Cách làm tai heo cuộn bắp giò ủ muối đổi vị cho mâm cơm ngày nghỉ lễ 2/9 thêm hấp dẫn GĐXH - Khám phá cách làm tai heo cuộn bắp giò ủ muối độc đáo cho bữa cơm gia đình ngày lễ 2/9. Món ăn này vừa giòn vừa mềm, chấm cùng nước chấm chua cay thật hấp dẫn.

Vì sao nên ngâm trong nước muối loãng trước khi luộc gan?

Gan là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, vitamin A, vitamin nhóm B, sắt và một số khoáng chất… Sử dụng gan đúng cách, lượng vừa phải sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Gan dễ chế biến, nhưng nếu không biết cách lại dễ bị khô, không hết mùi tanh. Theo hướng dẫn của mẹ đảm Duyên Trần (Hà Nội), gan sau khi mua về thường còn phần máu và dịch trên bề mặt. Nếu cho thẳng vào nồi luộc, mùi đặc trưng của nội tạng có thể rõ hơn.

Với mẹo đơn giản này sẽ giúp cho món gan thơm mềm hơn, đó là mọi người nên pha chậu nước sạch với một lượng nhỏ muối, cho gan vào ngâm khoảng 10-15 phút. Sau đó vớt ra, rửa nhẹ dưới vòi nước rồi để ráo.

Bước này sẽ giúp làm sạch phần máu còn sót trên bề mặt và giảm mùi. Ngoài ra, mọi người có thể cho thêm vài lát gừng đập dập trong quá trình sơ chế hoặc luộc nếu muốn gan thơm hơn.

Điều cần lưu ý để gan mềm

Sau khi sơ chế, bước luộc quyết định lớn đến độ mềm của gan. Cách đơn giản không thả ngay gan vào nồi nước lạnh. Mọi người đun một nồi nước với vài lát gừng và phần đầu hành. Khi nước nóng, cho gan vào luộc.

Không nên để nồi nước sôi quá mạnh trong suốt quá trình nấu. Quan trọng hơn là không luộc gan quá lâu vì đun quá mức dễ mất nước, trở nên khô và cứng.

Theo chị Duyên Trần, thời gian luộc phụ thuộc vào kích thước, độ dày của miếng gan. Gan để nguyên miếng sẽ cần thời gian lâu hơn gan đã cắt nhỏ. Miếng càng dày, nhiệt càng mất nhiều thời gian để truyền vào bên trong.

Sau khi vớt gan ra, có thể để nguội tự nhiên rồi thái lát. Nếu muốn gan có bề mặt đẹp và không bị khô, tránh để miếng gan tiếp xúc với không khí quá lâu sau khi luộc.

Nhiều người thích gan vừa chín tới, bên trong còn màu hồng vì cho rằng như vậy gan mềm hơn. Tuy nhiên, màu sắc không phải là chỉ dấu đáng tin cậy để xác định thực phẩm đã an toàn.

Mùi tanh của gan thường liên quan đến lượng máu còn sót lại và cách bảo quản nguyên liệu. Bởi vậy, trước khi nấu cần lưu ý khi sơ chế, chỉ cần rửa nhẹ nhàng, loại bỏ phần gân và màng không cần thiết. Không nên bóp hoặc vò gan quá mạnh vì có thể làm tổn thương mô gan, dễ bị nát.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, mọi người lưu ý chọn phần gan tươi, bề mặt tương đối mịn và không có mùi bất thường. Nếu gan có mùi hôi rõ rệt, màu sắc bất thường hoặc kết cấu nhão, không nên cố dùng gia vị để át mùi.

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