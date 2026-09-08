4 cách chế biến ức gà độc đáo, ngon miệng, dễ làm, đặc biệt là công thức cuối cùng với hương vị tỏi đậm đà

Nếu bạn Không biết làm gì với ức gà? Hãy tham khảo 4 công thức nấu ăn đơn giản và ngon miệng này. Mỗi công thức đều vô cùng đơn giản, không chỉ ngon miệng và hợp với cơm, mà còn tiết kiệm lại dễ làm. Quan trọng hơn, ngay cả người mới vào bếp cũng có thể làm được, đặc biệt là công thức cuối cùng. Món này thực sự tuyệt vời, với hương vị tỏi đậm đà. Càng ăn, càng thơm. Nếu bạn quan tâm, nhất định phải thử!

1. Ức gà xào

Chuẩn bị nguyên liệu: Cắt 450g ức gà thành những lát mỏng, rồi rửa sạch nhiều lần với nước. Để ráo nước, cho ức gà vào bát, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh bột bắp pha loãng và 1/2 muỗng canh nước tương đen. Trộn đều và ướp trong 15 phút. Cách ướp này sẽ giúp ức gà mềm, thơm ngon và không bị khô.

Cách làm món ức gà xào

Làm nóng dầu trong chảo, cho các lát ức gà đã ướp vào xào đến khi đổi màu. Thêm hành lá thái nhỏ và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Thêm một thìa nước tương và nửa thìa nước tương đen rồi xào cho đến khi gà được phủ đều nước sốt. Sau đó cho các miếng ớt chuông xanh vào xào trên lửa lớn đến khi ớt chuông chín tới. Tắt bếp và dọn ra ăn.

2. Ức gà xào dưa chuột thái hạt lựu

Chuẩn bị nguyên liệu: Cắt 450g ức gà thành những miếng nhỏ hình hạt lựu, rửa sạch với nước, dùng khăn bếp thấm khô nước rồi cho vào bát. Tiếp theo, nêm 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh nước tương, một thìa cà phê bột tiêu và 1 thìa canh bột bắp, trộn đều và ướp trong 10 phút. Rửa sạch một quả dưa chuột và cắt thành những miếng nhỏ có kích thước tương tự như miếng gà.

Cách làm món ức gà xào dưa chuột thái hạt lựu

Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt gà đã ướp thái hạt lựu vào xào đến khi thịt đổi màu. Thêm tỏi băm và ớt băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho dưa chuột thái hạt lựu vào đảo đều để thịt gà và dưa chuột hòa quyện. Thêm một thìa dầu hào, một chút bột tiêu, lượng muối vừa phải và bột nêm gà. Xào trên lửa lớn đến khi dưa chuột chín, sau đó tắt bếp.

3. Salad ức gà

Chuẩn bị nguyên liệu: Cắt 450g ức gà thành những lát mỏng. Cho thêm một lòng trắng trứng gà, một thìa bột bắp, một thìa rượu nấu ăn và một thìa nước tương. Trộn đều và ướp trong 10 phút. Việc thêm trứng và bột bắp vào sẽ giúp ức gà mềm hơn và không bị khô.

Cách làm món salad ức gà

Đầu tiên chúng ta cần pha nước sốt. Chuẩn bị một chiếc bát, thêm tỏi băm, bột ớt, ớt băm nhỏ và hạt vừng trắng rang vào. Sau đó thêm hai thìa canh giấm balsamic, 2 thìa canh nước tương và 1 thìa canh dầu hào. Trộn đều để các nguyên liệu hòa quyện. Đun sôi nước trong nồi. Cho hành lá, gừng thái lát và hạt tiêu vào. Khi nước sôi, cho ức gà vào, nhẹ nhàng tách các miếng gà ra để tránh bị dính. Chần khoảng 1 phút trong nước sôi liu riu. Vớt ra thịt gà ra, cho vào bát. Rưới nước sốt đã chuẩn bị lên gà và trộn đều.

4. Ức gà tỏi và thì là

Chuẩn bị nguyên liệu: Cắt 450g ức gà thành những miếng nhỏ, cho vào bát. Thêm 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, nửa muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh nước tương đen, nửa muỗng canh đường, một chút bột tiêu và một muỗng canh bột bắp. Trộn đều và ướp trong 15 phút. Dùng sống dao đập dập nhẹ một ít tỏi, nhưng không đập nát.

Cách làm món ức gà chiên tỏi và thì là

Làm nóng dầu trong chảo, cho ức gà đã ướp vào chiên đến khi vàng nâu. Thêm tỏi đập dập vào xào thơm. Thêm một thìa gia vị nướng, một thìa bột ớt và một thìa hạt thì là. Xào trên lửa lớn đến khi thơm rồi vớt ra khỏi chảo.