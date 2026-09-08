Những lời mộc mạc của chị Phạm Xuân Nguyệt cùng hình ảnh 6 mâm cơm gia đình mà chị chia sẻ nhận được nhiều lượt yêu thích từ cộng đồng mạng.

"Mỗi mâm cơm thường chỉ gồm 2–3 món mặn, thêm một món canh hoặc món rau. Toàn những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến không quá cầu kỳ. Có những tuần bận rộn, vài món sẽ xuất hiện lặp lại, nhưng mình luôn cố gắng thay đổi cách chế biến hoặc đổi món nhiều nhất có thể để cả nhà không thấy ngán.

Thật ra, điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình.

Mình tin rằng, một bữa cơm nhà không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng tình cảm gia đình. Dù bận đến đâu, nếu có thể, mình vẫn sẽ cố gắng giữ thói quen ấy". Chị Nguyệt chia sẻ.

6 mâm cơm gia đình nấu vội khiến cộng đồng xôn xao vì 'quá chất'

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Gợi ý 7 mâm cơm gia đình giúp mẹ con gắn kết từ căn bếp GĐXH - Những chia sẻ của chị Hoàng Huyền về cách gắn kết gia đình qua nấu ăn trong một hội nhóm các chị em yêu bếp nhận được nhiều sự đồng tình.