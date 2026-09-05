Hà Nội: Lừa bán vé concert Taylor Swift và nhiều chương trình ca nhạc qua mạng để chiếm đoạt tài sản

Ngày 5/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 6/2023, đối tượng Trần Khánh Vy (sinh năm 2003, thường trú tại Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh) đã nhắm vào tâm lý săn vé tham gia các sự kiện ca nhạc lớn của giới trẻ để thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn chính của Vy là đăng tải các bài viết rao bán vé chương trình ca nhạc đình đám quốc tế như The Eras Tour Singapore của ca sĩ Taylor Swift lên các nền tảng mạng xã hội. Bằng cách tạo vỏ bọc uy tín, đưa ra các mức giá và vị trí ghế ngồi hấp dẫn, đối tượng đã thu hút, yêu cầu nạn nhân chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ rồi chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Trần Khánh Vy. Ảnh: CAHN

Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định ngoài các đêm diễn của Taylor Swift, Trần Khánh Vy còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự thông qua việc rao bán vé của rất nhiều chương trình ca nhạc, sự kiện giải trí khác nhau.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 07/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chính thức ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Khánh Vy để tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông báo tìm kiếm các bị hại:

Những ai là nạn nhân từng bị Trần Khánh Vy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán vé các chương trình ca nhạc, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Phạm Đình Lập qua số điện thoại: 0912.641.486.

Người dân cũng có thể đến trực tiếp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tại địa chỉ: số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

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