Hà Nội: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát, phát hiện mua bán người như thế nào?

Kế hoạch đặt mục tiêu bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ cấp thành phố đến cơ sở, gắn với chiến lược tổng thể về bảo đảm an ninh trật tự, an ninh con người, an ninh mạng và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Hà Nội sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống được đẩy mạnh, hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong phòng, chống mua bán người.

Thành phố cũng xác định kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm mua bán người, đặc biệt là các đường dây, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng, hành vi cưỡng bức lao động và các vi phạm pháp luật liên quan.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kịp thời giải cứu, tiếp nhận, xác minh và xác định nạn nhân một cách chính xác, hiệu quả; chú trọng sàng lọc các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có những người trở về từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tăng cường đầu tư nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác phòng, chống mua bán người; đồng thời tranh thủ các nguồn hỗ trợ quốc tế về tài chính, kỹ thuật.

Kế hoạch yêu cầu các cấp, ngành triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật Phòng, chống mua bán người 2024; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu điện tử, truy vết tội phạm và xử lý các vụ án liên quan.

Thành phố cũng khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động, nhất là thanh niên, góp phần tạo sinh kế bền vững cho nạn nhân bị mua bán.

Công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp then chốt, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, trong đó đẩy mạnh truyền thông trên không gian mạng; tổ chức các chiến dịch hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7. Đồng thời, xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở, lồng ghép kiến thức pháp luật, kỹ năng di cư an toàn, kỹ năng số và an toàn trên môi trường mạng vào chương trình giáo dục ngoại khóa.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát, phát hiện và truy vết các hành vi có dấu hiệu mua bán người, đặc biệt trên không gian mạng. Công tác quản lý an toàn thông tin, dữ liệu, mạng viễn thông cũng được siết chặt.

Ngoài ra, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ như kết hôn có yếu tố nước ngoài, nhận con nuôi, du lịch, lưu trú, tư vấn du học, xuất khẩu lao động và các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm; đồng thời thường xuyên rà soát, gỡ bỏ các nội dung vi phạm trên môi trường mạng, đặc biệt là các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo từ nước ngoài qua công nghệ VoIP, OTT.

Cùng với đó, hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, sẽ được nâng cao năng lực trong việc tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe thể chất, tâm lý và hỗ trợ phục hồi cho nạn nhân.

Hà Nội cũng chủ động tham gia, đóng góp tại các cơ chế, diễn đàn quốc tế và khu vực liên quan đến di cư, phòng, chống mua bán người, tội phạm, khoa học công nghệ và an ninh mạng, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập trong lĩnh vực này.