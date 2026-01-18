Bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi tại Ninh Bình
GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.
Ngày 18/1, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Dương (SN 2007, trú tại thôn Yên Phú, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản"; bắt giữ, điều tra, xử lý đối với Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, hiện ở tại phố Lâm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Vi Văn Mạnh (SN 2003, trú tại khu phố Yên Thắng, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".
Trước đó, qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Tuấn có thỏa thuận với chủ tài khoản Facebook "Kẹo Tino" của Đỗ Lệ Thủy (SN 2009, trú tại thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) nếu tìm được nhân viên nữ phục vụ tại các quán Karaoke thì Tuấn sẽ trả công xứng đáng.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, khoảng giữa tháng 12/2025, khi biết cháu V.T.T (SN 2011, trú tại bản Háng Sua, xã Tìa Dình) và cháu T.T.V (SN 2012, trú tại bản Tìa Ghếnh, xã Tìa Dình) thuộc tỉnh Điện Biên có nhu cầu xin làm công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thủy đã lừa dối 2 cháu đến Bắc Ninh để xin việc.
Khi cháu V.T.T và T.T.V đến nhà trọ của Thủy tại thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, Thủy báo cho Nguyễn Hữu Tuấn đã tìm được 2 nữ nhân viên phục vụ quán hát. Nhận được thông tin của Đỗ Lệ Thủy, Nguyễn Hữu Tuấn rủ thêm đối tượng Vi Văn Mạnh đi cùng Tuấn từ tỉnh Thanh Hóa ra Bắc Ninh. Tại đây, các đối tượng ép cháu V.T.T và T.T.V đi làm nhân viên quán hát nhưng 2 cháu không đồng ý. Tuấn đã giao cho Đỗ Lệ Thủy 10 triệu đồng, rồi tiếp tục ép 2 cháu đi cùng Tuấn và Mạnh.
Khi biết Nguyễn Đại Dương (SN 2007, trú tại thôn Yên Phú, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) là nhân viên quán Karaoke DUBAI tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đang có nhu cầu tuyển nhân viên quán hát, Tuấn và Mạnh đã thuê taxi từ Bắc Ninh đến Ninh Bình bán 2 cháu V.T.T và T.T.V cho Nguyễn Đại Dương với số tiền 14 triệu đồng. Số tiền bán 2 cháu, Nguyễn Hữu Tuấn trả cước xe taxi 1,1 triệu đồng, chia cho Vi Văn Mạnh 300 nghìn đồng, còn 12,6 triệu đồng Tuấn sử dụng tiêu xài cá nhân.
Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.
Do cháu V.T.T và T.T.V không đồng ý làm nhân viên quán hát, ngày 14/01/2026, Nguyễn Đại Dương đã sử dụng 2 cháu T và V để khống chế, buộc anh V.A.K, trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên (bố cháu T) phải giao cho mình 17 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Riêng đối tượng Đỗ Lệ Thủy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
