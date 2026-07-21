Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa triệt xóa 2 đường dây mua bán người qua biên giới, bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi", đồng thời giải cứu thành công 3 nạn nhân.

Các đối tượng trong 02 chuyên án bị bắt giữ. ẢNH: Công an cung cấp.

Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục và Hữu Kiệm có 2 đường dây mua bán người hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng tại địa phương cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới, tổ chức đưa phụ nữ sang nước ngoài bán làm vợ, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, các đối tượng sử dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao" để tiếp cận những phụ nữ trẻ không có việc làm ổn định. Chúng hứa hẹn mức thu nhập hấp dẫn, lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân bị đưa qua biên giới, các đối tượng cấu kết với nhóm người nước ngoài bán nạn nhân cho những gia đình có nhu cầu lấy vợ. Đáng chú ý, trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương, liên tục thay đổi nơi cư trú và làm việc tại các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Từ ngày 25/6 đến 13/7, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng gồm: Lương Thị Toàn (SN 1982, trú xã Chiêu Lưu, có 1 tiền án về tội "Mua bán người"), Lô Văn Phong (SN 1976), Xeo Thị Tiến (SN 1982), Chích Thị An (SN 1979) cùng trú xã Chiêu Lưu; Lô Văn Mày (SN 1978, trú xã Cam Phục) và Lương Thị Nhâm (SN 2002, trú xã Hữu Kiệm).

Cơ quan công an lấy lời khai một đối tượng trong chuyên án.

Qua điều tra xác định, ổ nhóm này lừa bán 3 phụ nữ tại các địa phương trên sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng đã giải cứu thành công cả 3 nạn nhân.

Hiện, cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo những ai là bị hại trong các vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để trình báo.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", môi giới lấy chồng nước ngoài hoặc các công việc không có địa chỉ, đơn vị tuyển dụng rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm mua bán người, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.