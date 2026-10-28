Người tiểu đường, axit uric cao nên ăn rau gì? 4 loại rau quen thuộc dễ chế biến

Thực tế, không cần loại bỏ quá nhiều loại rau khỏi thực đơn. Bí xanh, bầu, mướp, cải xanh cùng nhiều loại rau không chứa nhiều tinh bột có thể giúp bữa ăn đa dạng hơn nếu được lựa chọn và chế biến hợp lý.

Bốn loại rau củ dễ mua, dễ chế biến cho người tiểu đường, người có axit uric cao

Bí xanh, bầu và mướp là những nguyên liệu quen thuộc, chứa nhiều nước, có thể nấu canh hoặc hấp, luộc để hạn chế dầu mỡ.

Bí xanh nấu tôm với lượng vừa phải, bầu luộc chấm nước mắm nhạt hay canh mướp nấu nấm đều là những gợi ý dễ áp dụng.

Với người bệnh gút, nên chú ý tổng thể khẩu phần và cách nêm nếm, thay vì kỳ vọng một loại rau có thể trực tiếp làm giảm axit uric.

Các loại rau thuộc họ rau cải xanh cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, phù hợp để luộc, hấp hoặc nấu canh.

Ngoài ra, bông cải xanh, cải bắp, dưa chuột, cà tím và đậu cô ve cũng là những lựa chọn ít tinh bột, có thể đưa vào thực đơn dành cho người tiểu đường. Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ khuyến nghị ưu tiên rau không chứa nhiều tinh bột, đồng thời hạn chế các món rau thêm nhiều đường, chất béo hoặc nước sốt. Luộc, hấp hay xào: Cách nào phù hợp hơn với người tiểu đường, người có axit uric cao? VOV cho hay: Luộc và hấp thường giúp hạn chế lượng dầu mỡ thêm vào món ăn. Khi luộc, nên dùng lượng nước vừa đủ, không nấu quá lâu khiến rau nhũn và mất đi màu sắc tự nhiên. Có thể tận dụng nước luộc để nấu canh nếu phù hợp với khẩu phần và yêu cầu dinh dưỡng của người bệnh. Nếu muốn xào rau, hãy dùng lượng dầu vừa phải, làm nóng chảo rồi đảo nhanh để rau chín tới. Không nên thêm đường để tạo vị, dùng quá nhiều nước sốt đóng chai hoặc kết hợp rau với thịt mỡ, nội tạng và nước hầm đậm đặc. Những yếu tố này có thể khiến món ăn tăng năng lượng, đường hoặc lượng purin từ nguồn động vật. Muốn kiểm soát bệnh, cần chú ý cả mâm cơm

Với người tiểu đường, rau không chứa nhiều tinh bột nên chiếm khoảng một nửa đĩa ăn; phần còn lại được cân đối giữa thực phẩm giàu đạm phù hợp và nguồn tinh bột theo nhu cầu cá nhân. Với người bệnh gút, chế độ ăn cân bằng, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia, đồ uống nhiều đường cùng một số thực phẩm giàu purin từ động vật là những điểm cần chú ý. Thông tin trên Phụ Nữ Mới.

Lưu ý không tự ý ngừng thuốc hoặc thay thế điều trị bằng chế độ ăn. Nếu người bệnh đồng thời mắc bệnh thận, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng rau, kali, nước và các thành phần khác cho phù hợp.

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