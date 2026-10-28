Người tiểu đường, axit uric cao nên ăn rau gì? 4 loại rau quen thuộc dễ chế biến
GĐXH - Chọn rau gì, nấu thế nào để bữa cơm vừa ngon miệng vừa phù hợp với người mắc đái tháo đường hoặc tăng axit uric máu là điều khiến nhiều gia đình băn khoăn.
Thực tế, không cần loại bỏ quá nhiều loại rau khỏi thực đơn. Bí xanh, bầu, mướp, cải xanh cùng nhiều loại rau không chứa nhiều tinh bột có thể giúp bữa ăn đa dạng hơn nếu được lựa chọn và chế biến hợp lý.
Bốn loại rau củ dễ mua, dễ chế biến cho người tiểu đường, người có axit uric cao
Bí xanh, bầu và mướp là những nguyên liệu quen thuộc, chứa nhiều nước, có thể nấu canh hoặc hấp, luộc để hạn chế dầu mỡ.
Với người tiểu đường, rau không chứa nhiều tinh bột nên chiếm khoảng một nửa đĩa ăn; phần còn lại được cân đối giữa thực phẩm giàu đạm phù hợp và nguồn tinh bột theo nhu cầu cá nhân. Với người bệnh gút, chế độ ăn cân bằng, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia, đồ uống nhiều đường cùng một số thực phẩm giàu purin từ động vật là những điểm cần chú ý. Thông tin trên Phụ Nữ Mới.
Lưu ý không tự ý ngừng thuốc hoặc thay thế điều trị bằng chế độ ăn. Nếu người bệnh đồng thời mắc bệnh thận, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng rau, kali, nước và các thành phần khác cho phù hợp.
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