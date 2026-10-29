Cách làm thức uống từ bột sắn dây và mè đen, hỗ trợ người bị vấn đề xương khớp, dễ thực hiện tại nhà

Bột sắn dây và mè đen có thực sự tốt cho thận, xương khớp?

Trong y học cổ truyền, bột sắn dây có vị ngọt, tính mát, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, sinh tân dịch, giải khát. Mè đen hay vừng đen có vị ngọt, tính bình, được quan niệm có công năng bổ can thận, dưỡng huyết và nhuận tràng. Theo cách lý giải của Đông y, can thận có vai trò liên quan đến gân cốt, vì vậy mè đen thường xuất hiện trong các món ăn dưỡng sinh dành cho người trung niên và cao tuổi.

Lương y Đỗ Minh Tuấn, Hội Đông y Hà Nội, từng chia sẻ trên VOV về công dụng của hai nguyên liệu này. Theo đó, sắn dây thường được dùng để thanh nhiệt, sinh tân; mè đen được xem là thực phẩm hỗ trợ dưỡng huyết và chăm sóc gân cốt. Tuy nhiên, đây là cách nhìn theo y học cổ truyền, không đồng nghĩa với việc hỗn hợp này đã được chứng minh có khả năng điều trị bệnh thận hoặc bệnh xương khớp.

Dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, mè đen cung cấp protein, chất béo không bão hòa, chất xơ và một số khoáng chất như canxi, magie, kẽm. Những dưỡng chất này tham gia vào hoạt động bình thường của cơ thể, trong đó có duy trì sức khỏe xương và cơ bắp. Trong khi đó, bột sắn dây chủ yếu cung cấp tinh bột, giúp bổ sung năng lượng.

Vì vậy, thức uống từ bột sắn dây và mè đen có thể là một lựa chọn làm phong phú thực đơn.

Cách làm thức uống bột sắn dây mè đen tại nhà

Nguyên liệu cho 1 khẩu phần:

10–15g bột sắn dây nguyên chất. 5–10g mè đen. 200–250ml nước. Một lượng nhỏ đường hoặc mật ong nếu muốn, nhưng không bắt buộc.

Cách thực hiện:

Trước tiên, cho mè đen vào chảo khô, rang trên lửa nhỏ và đảo đều đến khi hạt dậy mùi thơm. Không rang quá lâu khiến mè cháy, có vị đắng. Để mè nguội rồi giã hoặc xay tương đối mịn để dễ hòa quyện với bột sắn dây.

Tiếp theo, hòa tan bột sắn dây với một phần nước nguội, khuấy đều để tránh vón cục. Đổ phần nước còn lại vào nồi, thêm mè đen đã xay rồi đun trên lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy. Khi hỗn hợp nóng lên, từ từ cho phần bột sắn dây đã hòa tan vào, tiếp tục khuấy đến khi hỗn hợp chuyển sang dạng sánh, trong hơn và chín hoàn toàn. Nếu quá đặc, có thể thêm một ít nước nóng để điều chỉnh độ loãng.

Để nguội bớt rồi dùng khi còn ấm. Có thể thêm một lượng nhỏ đường nếu cần, nhưng không nên cho quá nhiều, đặc biệt với người cần kiểm soát đường huyết. Công thức trên là gợi ý chế biến món ăn, không phải liều dùng điều trị bệnh.

Nên uống vào lúc nào? Ai cần thận trọng?

Phụ nữ và Pháp luật cho hay theo quan niệm y học cổ truyền, người có biểu hiện tỳ vị hư hàn thường được khuyên thận trọng với các món có tính mát. Nếu thường xuyên lạnh bụng, đi ngoài phân lỏng hoặc dễ đầy bụng, nên thử lượng nhỏ, dùng khi còn ấm và ngừng nếu thấy khó chịu. Đây là lưu ý theo cách phân loại của Đông y, không thay thế việc đánh giá nguyên nhân triệu chứng theo y học hiện đại.

Người dị ứng mè cần tránh thức uống này. Người mắc bệnh thận mạn, đang phải hạn chế một số khoáng chất hoặc tuân thủ chế độ ăn riêng nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng thường xuyên. Bột sắn dây cũng là nguồn tinh bột, vì vậy người mắc đái tháo đường cần tính lượng sử dụng trong tổng khẩu phần.

Đặc biệt, người đau lưng, đau khớp kéo dài, sưng nóng khớp, tiểu bất thường hoặc phù không nên tự điều trị bằng thức uống dân gian. Chế độ ăn cân đối, vận động phù hợp, kiểm soát cân nặng và thăm khám khi có triệu chứng vẫn là những yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe thận và hệ cơ xương khớp.

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