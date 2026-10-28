'Phú bà' Ngọc Loan gây ngỡ ngàng với món Pizza Halloween độc đáo, màn tạo hình khiến dân mạng thích thú

Sự thích thú của người xem không chỉ đến từ chiếc pizza bắt mắt mà còn từ hình ảnh Ngọc Loan tự tay chuẩn bị từng công đoạn. Giữa phong cách thường gắn với sự sang trọng, khoảnh khắc người đẹp đeo tạp dề, chăm chút cho món ăn mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống thường ngày.

Thực tế, những món ăn theo chủ đề lễ hội đang là nguồn cảm hứng thú vị với những người yêu bếp. Không nhất thiết phải sử dụng nguyên liệu đắt tiền hay thực hiện công thức quá phức tạp, đôi khi chỉ cần thay đổi cách tạo hình và trình bày, món ăn quen thuộc cũng có thể trở nên mới mẻ.

Với chiếc pizza Halloween của Ngọc Loan, phần tạo hình đầu lâu bằng nấm là ý tưởng đáng tham khảo. Người nội trợ có thể chọn những cây nấm tươi có kích thước phù hợp, dùng dao nhỏ tạo các chi tiết mắt, mũi, miệng rồi đặt lên mặt bánh trước khi nướng. Khi thực hiện, cần thao tác cẩn thận để giữ nguyên hình dáng nấm và bảo đảm vệ sinh thực phẩm.