'Phú bà' Ngọc Loan gây ngỡ ngàng với món Pizza Halloween độc đáo, màn tạo hình khiến dân mạng thích thú

Thứ tư, 07:00 28/10/2026 | Ăn
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GĐXH - "Phú bà" Ngọc Loan vừa khoe thành phẩm pizza Halloween tự làm, khiến cư dân mạng xuýt xoa vì độ khéo tay. Căn bếp sang xịn của cô cũng gây chú ý.

Ngọc Loan tạo hình pizza Halloween độc đáo khiến cư dân mạng thích thú - Ảnh 1.

Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Loan vừa chia sẻ video ghi lại quá trình làm pizza tại nhà cùng dòng trạng thái: “Làm một chiếc Pizza phiên bản Halloween”. Trong video, người đẹp diện trang phục sáng màu, búi tóc gọn gàng và đeo tạp dề khi chuẩn bị nguyên liệu. Phía sau là căn bếp được bài trí sang trọng với tường ốp đá màu be, hệ tủ gỗ và mặt bàn đá tối màu. Ảnh: Sức khỏe Cộng đồng.

Ngọc Loan tạo hình pizza Halloween độc đáo khiến cư dân mạng thích thú - Ảnh 2.

Để làm đế bánh, người đẹp phải trải qua công đoạn ủ bột. Trong lúc đó cô làm nhân bánh pizza với hỗn hợp cà chua. Ảnh: Sức khỏe Cộng đồng.

Ngọc Loan tạo hình pizza Halloween độc đáo khiến cư dân mạng thích thú - Ảnh 3.

Sau khi phi thơm cà chua với hành tây, người đẹp say nhuyễn hỗn hợp. Ảnh: Sức khỏe Cộng đồng.

Ngọc Loan tạo hình pizza Halloween độc đáo khiến cư dân mạng thích thú - Ảnh 4.

Để hỗn hợp sánh mịn và dậy mùi thơm, người đẹp cho thêm chút tiêu. Ảnh: Sức khỏe Cộng đồng.

Ngọc Loan tạo hình pizza Halloween độc đáo khiến cư dân mạng thích thú - Ảnh 5.

Những chiếc nấm nhỏ cô vừa làm nhân bánh, vừa tạo hình thú vị. Ảnh: Sức khỏe Cộng đồng.

Ngọc Loan tạo hình pizza Halloween độc đáo khiến cư dân mạng thích thú - Ảnh 6.

Vì chiếc bánh biến tấu theo chủ đề Halloween, trên phần đế bánh tròn phủ sốt cà chua, cô lần lượt xếp thịt nguội hoặc xúc xích salami, phô mai bào sợi và những cây nấm được tạo hình thành các chiếc đầu lâu nhỏ. Ảnh: Sức khỏe Cộng đồng.

Ngọc Loan tạo hình pizza Halloween độc đáo khiến cư dân mạng thích thú - Ảnh 7.

Chính chi tiết này khiến chiếc pizza trở nên khác biệt. Nhìn thoáng qua, món ăn vẫn có màu sắc hấp dẫn của pizza truyền thống, nhưng khi quan sát kỹ, những chiếc đầu lâu bằng nấm lại tạo nên nét tinh nghịch, có chút ma mị đúng tinh thần Halloween. Ảnh: Sức khỏe Cộng đồng.

Ngọc Loan tạo hình pizza Halloween độc đáo khiến cư dân mạng thích thú - Ảnh 8.

Sau khi hoàn tất các công đoạn và nướng bánh, Ngọc Loan giới thiệu thành phẩm với phần viền bánh nở đều, lớp phô mai vàng óng cùng những hình nấm nổi bật trên bề mặt. Chiếc pizza được đặt trên khay gỗ tròn, bên cạnh là các món đồ trang trí mang sắc cam, đỏ và vàng đặc trưng của mùa thu. Ảnh: Sức khỏe Cộng đồng.

Sự thích thú của người xem không chỉ đến từ chiếc pizza bắt mắt mà còn từ hình ảnh Ngọc Loan tự tay chuẩn bị từng công đoạn. Giữa phong cách thường gắn với sự sang trọng, khoảnh khắc người đẹp đeo tạp dề, chăm chút cho món ăn mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống thường ngày.

Thực tế, những món ăn theo chủ đề lễ hội đang là nguồn cảm hứng thú vị với những người yêu bếp. Không nhất thiết phải sử dụng nguyên liệu đắt tiền hay thực hiện công thức quá phức tạp, đôi khi chỉ cần thay đổi cách tạo hình và trình bày, món ăn quen thuộc cũng có thể trở nên mới mẻ.

Với chiếc pizza Halloween của Ngọc Loan, phần tạo hình đầu lâu bằng nấm là ý tưởng đáng tham khảo. Người nội trợ có thể chọn những cây nấm tươi có kích thước phù hợp, dùng dao nhỏ tạo các chi tiết mắt, mũi, miệng rồi đặt lên mặt bánh trước khi nướng. Khi thực hiện, cần thao tác cẩn thận để giữ nguyên hình dáng nấm và bảo đảm vệ sinh thực phẩm.

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