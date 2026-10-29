Cuối tuần ăn gì? Tham khảo 5 mâm cơm gia đình đẹp mắt của mẹ đảm 9x
GĐXH - Mỗi mâm cơm là một cách kết hợp món ăn khác nhau, từ màu sắc, cách chế biến đến cách bày biện. Loạt mâm cơm của chị Trần Thư mang đến những gợi ý đáng tham khảo cho bữa ăn gia đình dịp cuối tuần.
Sau những ngày bận rộn với công việc và các kế hoạch cá nhân, bữa cơm cuối tuần thường được nhiều gia đình dành sự quan tâm hơn. Đây không chỉ là dịp để các thành viên ngồi lại bên nhau mà còn là khoảng thời gian người nội trợ có thể thử những món mới, thay đổi cách chế biến hoặc chuẩn bị thực đơn phong phú hơn so với ngày thường.
Tuy nhiên, việc lựa chọn món ăn cho cả gia đình đôi khi không dễ dàng. Có người thích các món kho đậm vị, người lại chuộng đồ hấp, luộc; trẻ nhỏ và người lớn tuổi cũng có thể có những sở thích riêng. Nếu thực đơn liên tục lặp lại, bữa cơm dễ tạo cảm giác nhàm chán, trong khi việc nghĩ ra nhiều món mới mỗi ngày lại khiến người nấu mất không ít thời gian.
Một mâm cơm hấp dẫn vì thế không chỉ nằm ở số lượng món ăn mà còn ở cách kết hợp nguyên liệu, hương vị và phương pháp chế biến. Khi biết cân đối món chính với rau xanh, món canh và các món ăn kèm, người nội trợ có thể tạo nên thực đơn đa dạng hơn, đồng thời chủ động điều chỉnh lượng thực phẩm theo nhu cầu của gia đình.
Trong bối cảnh đó, những hình ảnh mâm cơm được chia sẻ trên mạng xã hội có thể trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho người đang tìm kiếm ý tưởng nấu ăn. Các mâm cơm của chị Trần Thư là gợi ý để độc giả tham khảo, lựa chọn những cách phối hợp món ăn phù hợp với khẩu vị và điều kiện chuẩn bị của gia đình mình trong dịp cuối tuần.
Gợi ý lên thực đơn cuối tuần để bữa cơm gia đình thêm phong phú
Trước khi bắt tay vào nấu nướng, người nội trợ có thể xác định món chính cho từng bữa rồi lựa chọn các món ăn kèm dựa trên nguyên liệu sẵn có. Chẳng hạn, nếu món chính là thịt hoặc cá kho, rau luộc và canh rau có thể giúp thực đơn đa dạng hơn; nếu đã có món chiên, các món hấp, luộc hoặc canh thanh nhẹ sẽ tạo thêm sự thay đổi về cách chế biến.
Bên cạnh đó, nên cân nhắc số lượng người ăn, thời gian chuẩn bị và khả năng sử dụng hết thực phẩm. Không phải mâm cơm nào cũng cần nhiều món; điều quan trọng là lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế lãng phí và bảo đảm các thành viên có bữa ăn đa dạng.
Thay vì cố gắng nấu nhiều món cùng lúc, người nội trợ cũng có thể chuẩn bị trước một số nguyên liệu, sơ chế rau củ và sắp xếp thứ tự chế biến. Cách làm này giúp việc nấu ăn chủ động hơn, đặc biệt vào những ngày cuối tuần khi gia đình muốn dành thời gian cho các hoạt động khác.
Dưới đây là 5 mâm cơm của chị Trần Thư để bạn đọc tham khảo, từ đó có thêm ý tưởng lựa chọn món ngon và làm mới thực đơn gia đình.
Mâm cơm cuối tuần 1
- Thịt kho tàu đậm đà với những miếng thịt ba chỉ mềm ngậy, trứng cút bùi béo
- Lươn om chuối đậu nghệ vàng óng, thơm nức mùi mẻ và lá lốt
- Đĩa rau cải luộc xanh mướt kèm bát nước chấm tỏi ớt
- Cơm trắng dẻo thơm trong niêu đất và bát hạt lựu đỏ mọng tráng miệng
Mâm cơm cuối tuần 2
- Thịt bò sốt vang hầm nhừ mềm thơm cùng khoai tây và cà rốt
- Canh bí đỏ nấu sườn non bùi béo, ngọt nước
- Đĩa rau xanh xào tỏi nhanh tay giữ nguyên độ giòn
- Bát hạt lựu tươi ngon và cơm niêu dẻo ngọt
Mâm cơm cuối tuần 3
- Đậu hũ rán giòn rụm rưới mỡ hành thơm phức
- Đĩa thịt viên rim nước mắm săn chắc, đậm vị
- Canh cua nấu rau đay mồng tơi ngọt mát, giải nhiệt
- Tráng miệng bằng chuối tiêu chín ngọt lịm
Mâm cơm cuối tuần 4
- Sườn nướng óng ả, đậm đà góc mâm
- Chả trứng bọc thịt nướng vàng ươm, cắt miếng vuông vức bắt mắt
- Canh rau ngót thịt băm ngọt thanh
- Đĩa quả táo ta xanh giòn rụm tráng miệng
Mâm cơm cuối tuần 5
- Cá rán vàng giòn đều các mặt
- Thịt gà rang gừng thơm lừng, ấm áp
- Canh dưa chua nấu thịt đậm đà kích thích vị giác
- Trái cây tráng miệng với cam tươi mọng nước
Mỗi mâm cơm nhà không chỉ là sự hòa quyện của hương vị mà còn chứa đựng tâm huyết và tình cảm của người nội trợ. Hy vọng với 5 gợi ý mâm cơm phong phú trên đây, bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng tuyệt vời để chăm sóc cho bữa ăn của gia đình mình mỗi ngày. Chúc bạn nấu ăn ngon và có những phút giây quây quần bên người thân thật ấm áp!
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