Loại rau chứa vitamin D, có cách làm món ngon cực hấp dẫn

Thứ tư, 14:02 28/10/2026 | Ăn
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GĐXH - Nấm đùi gà được nhiều gia đình yêu thích nhờ phần thân dày, giòn ngọt, dễ chế biến thành món xào, áp chảo hay nướng. Đáng chú ý, một số nghiên cứu cho thấy loại nấm này có thể chứa lượng vitamin D đáng kể sau khi được xử lý bằng tia cực tím.

Nấm đùi gà và vitamin D: Điều ít người biết

Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hấp thu canxi, duy trì xương và răng chắc khỏe, đồng thời tham gia vào hoạt động bình thường của hệ cơ và miễn dịch. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng cung cấp nhiều loại vitamin này.

Nấm đùi gà - lọai rau duy nhất chứa vitamin D và món ngon hấp dẫn - Ảnh 1.

Theo Văn phòng Thực phẩm bổ sung thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), nấm là một trong số ít nguồn thực phẩm có thể cung cấp vitamin D. Hàm lượng vitamin D trong nấm thay đổi đáng kể tùy loài và điều kiện xử lý; một số sản phẩm nấm được chiếu tia cực tím để làm tăng lượng vitamin D. Thông tin trên VOV cho hay.

Nấm đùi gà - lọai rau duy nhất chứa vitamin D và món ngon hấp dẫn - Ảnh 2.

Đáng chú ý, nghiên cứu đăng trên European Journal of Lipid Science and Technology năm 2024 đã phân tích hàm lượng vitamin D trong nhiều loại nấm sau chiếu tia cực tím. Với nấm đùi gà (Pleurotus eryngii), mẫu được xử lý cho kết quả vitamin D₂ khoảng 540 microgam/100g chất khô và vitamin D₄ khoảng 140 microgam/100g chất khô. Đây là số liệu từ mẫu nấm đã qua xử lý trong điều kiện nghiên cứu, không phải hàm lượng mặc định của nấm tươi thông thường. 

Nấm đùi gà - lọai rau duy nhất chứa vitamin D và món ngon hấp dẫn - Ảnh 3.

Vì vậy, khi mua nấm đùi gà ở chợ hoặc siêu thị, người tiêu dùng không nên mặc định rằng loại nấm nào cũng giàu vitamin D. Nếu muốn bổ sung vitamin này qua thực phẩm, hãy ưu tiên sản phẩm có thông tin dinh dưỡng rõ ràng và kết hợp đa dạng nguồn thực phẩm như cá béo, trứng hoặc thực phẩm được tăng cường vitamin D.

Cách làm nấm đùi gà áp chảo thơm ngon, giòn ngọt

Một cách chế biến đơn giản để đưa nấm đùi gà vào bữa cơm là áp chảo với tỏi. Món ăn không cần nhiều gia vị nhưng vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên và kết cấu giòn mềm đặc trưng. Công thức tham khảo trên Bách Hóa Xanh.

Nấm đùi gà - lọai rau duy nhất chứa vitamin D và món ngon hấp dẫn - Ảnh 4.

Cách chế biến món đùi gà áp chảo

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Nấm đùi gà - lọai rau duy nhất chứa vitamin D và món ngon hấp dẫn - Ảnh 5.Nấm đùi gà rửa sạch sau đó bạn lau khô. Tiếp đến bổ dọc làm thành 2 - 3 miếng, cắt khứa trên từng miếng nấm đùi gà để thấm gia vị hơn. Rau ngò cũng rửa sạch rồi cắt nhỏ ra.
Bước 2: Ướp nguyên liệu
Nấm đùi gà - lọai rau duy nhất chứa vitamin D và món ngon hấp dẫn - Ảnh 6.Tiếp theo bạn trộn đều hỗn hạt nêm, ớt bột, nước tương, dầu hào chay, tương ớt, dầu mè, tỏi và hành băm nhuyễn. 
Nấm đùi gà - lọai rau duy nhất chứa vitamin D và món ngon hấp dẫn - Ảnh 7.

Sau đó phết lên mỗi mặt của nấm đùi gà. Đợi khoảng 5 - 10 phút để ngấm gia vị.

Bước 3: Chế biến
Nấm đùi gà - lọai rau duy nhất chứa vitamin D và món ngon hấp dẫn - Ảnh 8.Sau khi gia vị đã ngấm thì bạn cho chảo lên bếp, bật bếp để chảo nóng rồi phết dầu ăn xung quanh chảo. Sau đó bạn cho nấm đùi gà đã ướp vào chiên áp chảo ở lửa vừa. Thỉnh thoảng trở đều hai mặt để nấm được vàng nhé. Nhớ cẩn thận không bật quá to lửa và bạn cần chú ý để nấm không bị cháy. Nếu bạn muốn làm món nấm đùi gà thành đồ ăn vặt thì sẽ áp chảo lâu hơn, đến khi nào nấm khô thì có thể tắt bếp. Thời gian đợi nấm khô khoảng tầm 20 - 30 phút đấy nhé.

Thành phẩm

Nấm đùi gà - lọai rau duy nhất chứa vitamin D và món ngon hấp dẫn - Ảnh 9.

Mẹo để nấm vàng đẹp là thấm khô trước khi chế biến và không xếp quá nhiều nấm trong chảo. Nếu chảo quá chật, nấm dễ tiết nước, khiến món ăn chuyển sang trạng thái hấp thay vì áp chảo. Có thể dùng món này với cơm nóng, rau luộc và một nguồn đạm phù hợp để bữa ăn cân đối hơn.

Ăn nấm thế nào để bổ sung dinh dưỡng hợp lý?

Nấm đùi gà là nguyên liệu dễ chế biến, có thể góp phần làm phong phú thực đơn. 

Nấm đùi gà - lọai rau duy nhất chứa vitamin D và món ngon hấp dẫn - Ảnh 10.

Tuy nhiên, thay vì trông chờ vào một món ăn duy nhất, hãy kết hợp nhiều thực phẩm trong khẩu phần hằng ngày. Người nghi ngờ thiếu vitamin D hoặc thuộc nhóm có nguy cơ cao nên trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn phù hợp, thay vì tự ý dùng liều cao thực phẩm bổ sung.

Nấm đùi gà vẫn là lựa chọn đáng thử cho những bữa cơm gia đình nhờ vị ngon, độ giòn ngọt và tính linh hoạt khi chế biến. Điều quan trọng là hiểu đúng giá trị dinh dưỡng của nấm, lựa chọn sản phẩm phù hợp và không biến một kết quả nghiên cứu trong điều kiện đặc biệt thành lời khẳng định cho mọi loại nấm trên thị trường.

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