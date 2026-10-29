Loại củ đang vào mùa, tốt cho người cao huyết áp, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Chè sắn nóng, xôi sắn, sắn hấp cốt dừa... gắn liền với tuổi thơ nhiều người. Để rồi mỗi khi đông tới, không ít người muốn tìm hương vị xưa.
Sắn là một nguyên liệu dân dã, quen thuộc với nhiều gia đình Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, sắn còn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, từ những món luộc, hấp đơn giản đến các món bánh, chè hấp dẫn. Với hương vị bùi bùi, dẻo ngọt đặc trưng, các món ăn từ sắn không chỉ gợi nhớ hương vị quê hương mà còn mang đến sự đa dạng và phong phú trong ẩm thực.
Giá trị dinh dưỡng và tác dụng khi ăn sắn
Loại củ này giúp hỗ trợ giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Nhờ hàm lượng chất xơ và flavonoid dồi dào, củ sắn có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là tiểu đường và bệnh tim mạch. Hàm lượng vitamin C cao trong củ sắn giúp tăng cường khả năng tự phục hồi của cơ thể, đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. VTC News đưa tin.
Ngoài ra, với khả năng sinh trưởng tốt, chịu hạn cao, ít sâu bệnh và cho năng suất cao, củ sắn được nhiều quốc gia, đặc biệt ở châu Phi, sử dụng như một nguồn thực phẩm dự trữ nhằm đảm bảo nguồn lương thực khi các loại cây trồng khác khan hiếm.
Hàm lượng kali trong củ sắn hỗ trợ cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó hỗ trợ phòng tránh tình trạng cao huyết áp. Sắn cũng chứa nhiều chất xơ, ăn sắn tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt. Đồng thời, carbohydrate trong sắn cũng cân bằng năng lượng, giảm tích tụ mỡ thừa và hạn chế hấp thụ chất béo.
Tổng hợp các món ngon từ sắn quen thuộc, dễ làm
Tham khảo món ngon từ củ sắn, qua sự giới thiệu của VnExpress.
1. Chè sắn nóng
2. Xôi sắn mỡ hành
3. Sắn hấp cốt dừa
4. Chè sắn mochi
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