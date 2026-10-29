Loại củ đang vào mùa, tốt cho người cao huyết áp, chế biến thành nhiều món ngon

Sắn là một nguyên liệu dân dã, quen thuộc với nhiều gia đình Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, sắn còn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, từ những món luộc, hấp đơn giản đến các món bánh, chè hấp dẫn. Với hương vị bùi bùi, dẻo ngọt đặc trưng, các món ăn từ sắn không chỉ gợi nhớ hương vị quê hương mà còn mang đến sự đa dạng và phong phú trong ẩm thực.

Giá trị dinh dưỡng và tác dụng khi ăn sắn

Loại củ này giúp hỗ trợ giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Nhờ hàm lượng chất xơ và flavonoid dồi dào, củ sắn có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là tiểu đường và bệnh tim mạch. Hàm lượng vitamin C cao trong củ sắn giúp tăng cường khả năng tự phục hồi của cơ thể, đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. VTC News đưa tin.

Ngoài ra, với khả năng sinh trưởng tốt, chịu hạn cao, ít sâu bệnh và cho năng suất cao, củ sắn được nhiều quốc gia, đặc biệt ở châu Phi, sử dụng như một nguồn thực phẩm dự trữ nhằm đảm bảo nguồn lương thực khi các loại cây trồng khác khan hiếm.

Hàm lượng kali trong củ sắn hỗ trợ cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó hỗ trợ phòng tránh tình trạng cao huyết áp. Sắn cũng chứa nhiều chất xơ, ăn sắn tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt. Đồng thời, carbohydrate trong sắn cũng cân bằng năng lượng, giảm tích tụ mỡ thừa và hạn chế hấp thụ chất béo.

Tổng hợp các món ngon từ sắn quen thuộc, dễ làm

Tham khảo món ngon từ củ sắn, qua sự giới thiệu của VnExpress.

1. Chè sắn nóng

Khi gió mùa Đông Bắc tràn về cũng là lúc những hương vị xưa được nhiều người tìm tới, trong đó có món chè sắn. Khác với các loại chè khác cần ăn lạnh, chè sắn ăn nóng mới gói trọn dư vị mộc mạc mà gần gũi. Từng miếng sắn bùi bùi dẻo quánh sóng sánh trong nước chè màu nâu vàng bắt mắt, điểm xuyết chút sần sật của dừa nạo tạo nên hương vị bình dị mà thân quen. Chỉ thế thôi mà nhanh chóng xua tan cái lạnh khi gió mùa về.

2. Xôi sắn mỡ hành

Xôi sắn không cao sang, hiếm khi ''lọt vào'' thực đơn tiệc ở các nhà hàng nhưng lại có cái duyên thầm lưu luyến nếu ai một lần được thưởng thức. Từng miếng sắn trắng ngần, bung ra tơi bở quyện với hạt nếp mẩy tròn, căng mọng, dẻo thơm sao mà hợp đến thế. Rưới chút mỡ hành béo ngậy, thơm lừng thì cứ ngỡ như cô thôn nữ khoác xiêm y lộng lẫy đi trẩy hội gây nhung nhớ. Xôi sắn ăn kèm muối vừng như đẩy đưa hương vị đậm đà hơn. Thế mới thấy sự hài hòa trong ẩm thực ngỡ giản đơn mà lại rất duyên.

3. Sắn hấp cốt dừa

Sắn hấp cùng với ngô nướng, khoai nướng là một nét ẩm thực bình dân của người Hà Nội vào chiều tan tầm mùa đông. Từng miếng sắn nóng hổi, trắng muốt mềm bở, quyện trong nước cốt dừa béo ngậy, lạc rang bùi bùi quyến rũ bao tín đồ ăn vặt Hà thành trong cái lạnh se sắt. Hình ảnh gánh hàng rong nghi ngút tỏa hương thơm ấm nồng từ sắn hấp khiến cho ai đi qua cũng nhớ thương vị xưa mà khó cầm chừng dừng lại để mua một gói nhỏ ăn chơi.

4. Chè sắn mochi

Đây là thức chè mới với sự sáng tạo riêng khi kết hợp thêm bột năng để tạo nét đẹp và dư vị riêng cho món ăn. Nếu như món chè sắn truyền thống dẻo quánh thì chè sắn mochi lại dẻo mềm, quyện trong nước đường gừng sóng sánh ấm nóng vừa lạ lại vừa quen.

Đổi vị bữa tối đầu tuần với món mì Ý tôm sốt cà chua thơm lừng GĐXH - Thay vì những món cơm quen thuộc, một đĩa spaghetti tôm sốt cà chua nóng hổi sẽ giúp bữa tối đầu tuần thêm mới mẻ mà không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị.

Vì sao cơm nguội rang ngon hơn cơm mới? GĐXH - Cơm vừa nấu xong mềm, ẩm và dẻo nên tưởng như phải là nguyên liệu lý tưởng để rang. Thế nhưng trong nhiều gia đình Việt, cơm nguội để qua một thời gian ngắn lại thường được dành riêng cho món cơm rang. Lý do nằm ở sự thay đổi độ ẩm và cấu trúc của hạt cơm sau khi nguội.



