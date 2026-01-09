Có nên chụp nhũ ảnh sau tuổi 75 để tầm soát phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm?
Nghiên cứu từ UCLA (Đại học California) khẳng định việc chụp nhũ ảnh ở phụ nữ trên 80 tuổi giúp phát hiện sớm ung thư vú, giảm 74% nguy cơ tử vong. Dù các tổ chức y tế còn chưa thống nhất nhưng tầm soát sớm vẫn là chìa khóa để điều trị nhẹ nhàng và hiệu quả.
Tại Hoa Kỳ, việc tầm soát ung thư vú cho phụ nữ trên 75 tuổi hiện vẫn là chủ đề gây tranh cãi do thiếu sự thống nhất trong các hướng dẫn y tế chính thức. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây từ Trường Y David Geffen thuộc UCLA đã mở ra cái nhìn lạc quan về lợi ích của việc tiếp tục chụp nhũ ảnh ở nhóm tuổi này.
Các khuyến nghị sàng lọc ung thư vú hiện tại dành cho người từ 75 tuổi trở lên
Các tổ chức y tế lớn tại Hoa Kỳ hiện đang chia làm hai luồng quan điểm đối với phụ nữ trên 74 tuổi:
Nhóm thận trọng: Nhóm đặc nhiệm về dịch vụ phòng ngừa Hoa Kỳ (cập nhật năm 2024) chỉ khuyến cáo tầm soát đến tuổi 74. Với người trên 75 tuổi, cơ quan này cho rằng "thiếu bằng chứng" để đưa ra kết luận chung, do đó việc tầm soát nên dựa trên thảo luận cá nhân giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Nhóm ủng hộ: Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) và Trường Cao đẳng X quang Hoa Kỳ (ACR) khuyến nghị tiếp tục tầm soát miễn là phụ nữ còn khỏe mạnh, dự kiến sống thêm ít nhất 10 năm và không có các bệnh lý kèm theo nghiêm trọng làm giảm tuổi thọ.
Phát hiện đột phá từ nghiên cứu của UCLA
Tiến sĩ Nimmi Kapoor cùng các cộng sự đã thực hiện nghiên cứu quan sát trên 174 phụ nữ từ 80 tuổi trở lên được chẩn đoán ung thư vú tại UCLA (giai đoạn 2013-2020). Kết quả cho thấy:
Tăng cơ hội điều trị nhẹ nhàng: Ung thư được phát hiện sớm thông qua chụp nhũ ảnh thường ở giai đoạn đầu, cho phép giảm cường độ điều trị (có thể chỉ cần dùng thuốc uống) mà vẫn đạt kết quả xuất sắc.
Giảm tỷ lệ tử vong: Những bệnh nhân thực hiện chụp nhũ ảnh có nguy cơ tử vong thấp hơn 74% và nguy cơ tái phát thấp hơn 55%, ngay cả khi đã điều chỉnh các yếu tố về tuổi tác và loại khối u.
Dễ dàng chẩn đoán: Việc phát hiện bất thường ở phụ nữ lớn tuổi thực tế dễ dàng hơn nhờ có dữ liệu hình ảnh nhiều năm trước đó để so sánh.
Đặc điểm loại ung thư ở người cao tuổi
Đa số các trường hợp trong nghiên cứu đều thuộc loại ung thư phổ biến nhất: Dương tính với thụ thể estrogen và âm tính với HER2. Đây là loại khối u có tiên lượng tốt và khả năng đáp ứng điều trị cao nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm.
Những lưu ý cần cân nhắc
Dù kết quả nghiên cứu rất khả quan, các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc tầm soát đại trà ở nhóm tuổi này vẫn cần xem xét các mặt trái tiềm tàng:
- Dương tính giả: Dẫn đến các xét nghiệm bổ sung không cần thiết.
- Gánh nặng tâm lý và tài chính: Gây căng thẳng không đáng có cho người cao tuổi.
Tuổi tác là một yếu tố nguy cơ chính của ung thư vú. Nghiên cứu này khẳng định tầm quan trọng của việc cá nhân hóa lộ trình tầm soát. Đối với những phụ nữ cao tuổi có sức khỏe tốt, chụp nhũ ảnh không chỉ là một xét nghiệm hình ảnh, mà là cơ hội để duy trì chất lượng cuộc sống thông qua việc can thiệp sớm và nhẹ nhàng.
Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nghiên cứu này chỉ bao gồm những phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú, do đó nó không thể hiện được những mặt trái tiềm tàng của việc sàng lọc, chẳng hạn như kết quả dương tính giả, các xét nghiệm bổ sung hoặc căng thẳng về mặt cảm xúc và tài chính. Cần có các nghiên cứu quy mô lớn hơn để xác nhận lợi ích của chụp nhũ ảnh ở nhóm tuổi này.
Dấu hiệu nhận biết chị em đang 'bốc hỏa'Dân số và phát triển - 2 giờ trước
Khi bước vào giai đoạn mãn kinh, người phụ nữ thường phải đối mặt với những rối loạn về nội tiết và tâm sinh lý, đặc biệt là những cơn 'bốc hỏa' rất khó chịu. Có cách nào để chị em biết mình đang 'bốc hỏa' không?
Bé 3 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu đau bụng: Một câu chuyện buồn!Dân số và phát triển - 5 giờ trước
GĐXH - Trong câu chuyện này, không có lỗi của ai cả. Bởi với nhiều gia đình, việc tiếp cận thông tin y tế và khám sàng lọc sau sinh còn nhiều hạn chế.
Yếu tố hình thành nhau cài răng lược - mối nguy hiểm trong thai kỳDân số và phát triển - 6 giờ trước
Nhau cài răng lược là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và em bé nếu không được chẩn đoán, xử trí kịp thời. Vậy yếu tố nguy cơ của biến chứng này là gì?
Ăn gì để 'vùng kín' luôn khỏe mạnh?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Âm đạo có một cơ chế tự bảo vệ tuyệt vời, nhưng đôi khi cũng gặp trục trặc khiến vùng kín có mùi khó chịu. Bên cạnh việc vệ sinh hay dùng thuốc, những món ăn hàng ngày cũng góp phần không nhỏ cho việc giữ cho vùng nhạy cảm này luôn sạch sẽ và khỏe mạnh.
Người đàn ông bất ngờ bị ngưng tim nguy kịchDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim cho người bệnh bị ngưng tim.
4 cách thúc đẩy cảm xúc tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinhDân số và phát triển - 5 ngày trước
Suy giảm ham muốn tình dục là một trong những rào cản lớn nhất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh. Nguyên nhân do đâu và có cách nào lấy lại 'cảm xúc thăng hoa' cho chị em không?
Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư vú cho biết, 2 năm trước phát hiện khối u không gây đau đớn hay khó chịu nên nghĩ là bình thường, không đi thăm khám.
Người phụ nữ sống đến 117 tuổi: Bài học lặng lẽ dành cho những ai đang bước vào tuổi trung niênDân số và phát triển - 1 tuần trước
Sau khi bà mất, các nhà khoa học mới bắt đầu kể một câu chuyện khác - câu chuyện nằm sâu trong từng tế bào của người phụ nữ đã đi qua gần trọn vẹn lịch sử hiện đại của loài người.
Người đàn ông 43 tuổi, Hà Nội mất ham muốn tình dục thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Đi khám vì mất thói quen tình dục, anh H. thường xuyên ăn đêm, khẩu phần giàu tinh bột, sử dụng nhiều nước ngọt có đường và ít khi vận động.
Đây là 6 cách mà thức khuya "tàn phá" nhan sắc, "bào mòn" tuổi thọ của chị em phụ nữDân số và phát triển - 1 tuần trước
Nhiều chị em biết thức khuya rất hại, nhưng hại đến mức nào và hại những thứ gì thì không phải ai cũng hiểu.
Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiDân số và phát triển
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư vú cho biết, 2 năm trước phát hiện khối u không gây đau đớn hay khó chịu nên nghĩ là bình thường, không đi thăm khám.