Có nên đặt trước iPhone Duo ngay ngày đầu? Ai nên cọc sớm, ai nên chờ

Chiếc máy gập đầu tiên của Apple sắp nhận đặt trước, và người đang tính mua phải chọn giữa cọc ngay ngày đầu hay chờ thêm vài tuần. Đặt vội là bỏ khoản tiền lớn cho một dòng máy hoàn toàn mới, còn chờ lâu thì có thể bị hẹn giao muộn.

Tại TopZone, iPhone Duo nhận đặt cọc 30 triệu đồng từ 19h ngày 16/10 đến hết ngày 22/10, máy dự kiến giao từ 23/10. Bản iPhone Duo 256GB có giá 64.990.000 đồng tại thời điểm viết bài. Vì số máy đợt đầu có hạn, ngày giao được hẹn theo thứ tự hoàn tất cọc, nên người cọc sớm được xếp lượt trước. Ưu đãi đi kèm cũng áp dụng theo số suất và có thể thay đổi trong thời gian chương trình.

Mặt ngoài của iPhone Duo khi mở ra. Ảnh: Apple

Người cần màn hình lớn và đã chốt nhu cầu được lợi khi cọc sớm

Nhóm hợp đặt sớm nhất là người dùng điện thoại nhiều để đọc tài liệu, làm việc hay xem phim. Theo Apple, màn hình trong 7,6 inch của iPhone Duo lớn hơn 50% so với màn hình bản Pro Max, đủ để mở hai ứng dụng song song bằng Split View. Người đang mang cả điện thoại lẫn máy tính bảng nhỏ vì thế có thể gộp lại thành một thiết bị.

Nhóm thứ hai là người đã chốt xong ngân sách, dung lượng và chấp nhận các đặc điểm riêng của máy, như chỉ dùng eSIM và mở khoá bằng Touch ID. Với họ, chờ thêm không mang lại thông tin mới mà chỉ đẩy lượt giao lùi lại. Ngược lại, có những người chờ thêm sẽ hợp lý hơn.

Người chưa quen máy gập hoặc cần camera zoom xa có thể chờ thêm

Người chưa dùng máy gập sẽ thấy cách cầm, bỏ túi và thao tác khác hẳn máy thanh. Khi gập, iPhone Duo dày 11,3 mm, nặng 254 gram và dùng màn hình ngoài 5,4 inch. Đây cũng là thế hệ đầu, nên chưa có dữ liệu về độ bền của màn hình trong và bản lề sau thời gian dài. Chờ máy có hàng từ 23/10 để cầm thử hoặc đọc trải nghiệm thực tế là cách hợp lý, dù đổi lại sẽ nhận máy muộn hơn và ưu đãi đặt trước có thể không còn.

iPhone Duo dựng đứng ở tư thế gập một nửa. Ảnh: Apple

Người quen dòng Pro cũng nên biết trước vài khác biệt. Duo mở khoá bằng Touch ID trên nút sườn, không có Face ID và không có khay SIM vật lý. Hai camera sau 48MP cho zoom chất lượng quang học 2x, phạm vi thu phóng quang học 4x. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max có camera Telephoto 48MP 4x, cho chất lượng quang học đến 8x và vẫn dùng được nano SIM. Người hay chụp xa hoặc đang dùng SIM vật lý nên cân nhắc kỹ hơn.

Người cần đổi máy ngay mà chưa cần màn hình gập có thể xem dòng iPhone 18 đang sẵn hàng, không phải đặt cọc. Mức giá iPhone 18 hiện từ 38.990.000 đồng cho bản Pro 256GB, bản Pro Max 256GB là 41.990.000 đồng, thấp hơn bản Duo cùng dung lượng 23 triệu đồng.

Chuẩn bị sẵn thông tin và khoản cọc để không bị lùi lịch giao

Với người đã quyết đặt sớm, việc đặt cọc làm được trên trang sản phẩm hoặc tại cửa hàng. Người mua lần lượt chọn dung lượng, chọn màu Trời Đêm hoặc Trắng Ánh Sao, điền thông tin nhận hàng, chọn ưu đãi đi kèm rồi hoàn tất cọc. Những lựa chọn này nên chốt từ trước, vì đổi màu hay dung lượng vào phút cuối chỉ làm đơn chậm thêm.

iPhone Duo lắp ốp lưng màu xanh navy. Ảnh: Apple

Phần tiền cũng cần chuẩn bị sẵn, gồm khoản cọc, thẻ còn đủ hạn mức và nơi nhận máy tại nhà hoặc tại cửa hàng. Người định trả chậm nên hỏi rõ khoản cọc được tính vào phần trả trước thế nào. Người định đổi máy cũ nên sao lưu dữ liệu lên iCloud.

Đặt ngày đầu hợp với người đã rõ nhu cầu và chấp nhận những khác biệt của máy gập. Người còn băn khoăn thì chờ thêm vài tuần cũng không thiệt nhiều, ngoài lượt giao muộn hơn.

Với khoản cọc 30 triệu đồng và giá từ gần 65 triệu đồng, cách chi trả là điều nên tính cùng lúc với quyết định đặt sớm hay muộn. Trong giai đoạn đặt trước iPhone Duo, TopZone triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người mua, gồm trả chậm 0% với mức trả trước từ 10% và kỳ hạn đến 18 tháng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng. Người mua cũng có thể nhận ưu đãi khi mua kèm một số phụ kiện Apple và phụ kiện bên thứ ba. Điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên kiểm tra thông tin trên topzone.vn trước khi đặt hàng.

Nguồn: TopZone