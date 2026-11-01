Có nên ủ tóc thường xuyên không? Cách ủ cho tóc bóng mượt và giảm chẻ ngọn

Ủ tóc có tốt không?

Thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, Keratin là một protein có chức năng cấu tạo tóc và móng tay. Nó có thể được bổ sung thông qua ủ tóc ở tiệm hoặc tại nhà với những lợi ích làm tóc bóng mượt và giảm tình trạng tóc chẻ ngọn, khắc phục tình trạng rụng tóc.

Điều trị keratin qua ủ tóc có thể duy trì độ bóng mượt trong 6 tháng đối với người gội đầu chỉ 2 - 3 lần/tuần. Bằng việc chăm sóc tóc lâu dài, liệu pháp keratin có thể mang lại nhiều lợi ích cho mái tóc như:

Tóc dễ vào nếp hơn: Đặc biệt là đối với tóc xoăn hoặc dày. Nếu liên tục tạo kiểu tóc bằng ép tóc, tóc sẽ trở nên khô ráp. Trong khi đó, liệu pháp keratin làm hạn chế thời gian dấn đến tóc khô xuống một nửa. Khi tóc trở nên chắc khỏe hơn, bạn có thể sử dụng máy sấy để sấy tóc mà không gây hư tổn.

Ủ tóc là phương pháp chăm sóc và nuôi dưỡng tóc tốt nhất.

Kích thích mọc tóc: Keratin giúp tăng cường độ chắc khỏe để tóc không bị gãy rụng. Điều này giúp kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Có nên ủ tóc thường xuyên?

Theo các chuyên gia, ủ tóc không nên thực hiện quá 4 lần/tuần. Việc ủ tóc tại các salon chỉ nên áp dụng 1 lần/tuần để đảm bảo sự phát triển và tránh tình trạng quá tải cho tóc. Tần suất này có thể thay đổi khi thực hiện ủ tóc tại nhà. Bên cạnh đó, việc ủ tóc còn phải phụ thuộc vào tình trạng và chất tóc. Cụ thể như sau:

Trường hợp tóc thẳng: Đối với chị em có chất tóc thẳng và chưa sử dụng hóa chất nên ủ tóc 1 lần/tuần. Đây là chất tóc khỏe nên ủ tần suất bình thường để tránh hiện tượng phản tác dụng ngược. Khi đó, tóc sẽ bị dư thừa các dưỡng chất và gây tình trạng bết dính.

Trường hợp tóc xoăn: Chị em có chất tóc xoăn nên ủ tóc khoảng 3 lần/tuần để cung cấp độ ẩm kịp thời và giúp tóc mượt mà hơn.

Trường hợp tóc đã uốn, nhuộm: Đối với tóc này chỉ nên ủ tóc khoảng 2 lần/1 tuần để bảo vệ mái tóc và giữ màu tóc nhuộm tốt hơn.

Trường hợp tóc yếu và hư tổn nặng: Tóc đã bị hư tổn và có tình trạng yếu, gãy rụng nên ủ tóc 3 lần/tuần để hỗ trợ nuôi dưỡng và cải thiện tình trạng tóc nhanh hơn.

Cách ủ tóc đúng

Gội đầu phù hợp với tình trạng tóc

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, đầu tiên bạn làm ướt tóc bằng nước ấm vừa phải, thoa dầu gội chủ yếu lên da đầu và massage nhẹ bằng đầu ngón tay. Không cào hoặc chà xát mạnh vì có thể gây tổn thương da đầu và làm tóc dễ gãy. Xả sạch dầu gội trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Kem ủ nên được thoa chủ yếu lên thân và ngọn tóc, trừ khi nhà sản xuất hướng dẫn sử dụng cho cả da đầu.

Tần suất gội phụ thuộc vào mức độ tiết dầu, hoạt động hằng ngày và tình trạng da đầu. Người có da đầu dầu có thể cần gội thường xuyên hơn người có tóc khô.

Chọn kem ủ phù hợp

Tóc khô, xơ hoặc đã qua uốn, nhuộm thường cần sản phẩm có thành phần dưỡng và làm mềm. Tóc mỏng, dễ bết nên ưu tiên kết cấu nhẹ và tránh dùng quá nhiều sản phẩm.

Kem ủ nên được thoa chủ yếu lên thân và ngọn tóc, trừ khi nhà sản xuất hướng dẫn sử dụng cho cả da đầu.

Ủ tóc đúng thời gian

Phân bố sản phẩm đều trên tóc, có thể dùng lược răng thưa để gỡ rối nhẹ nhàng nếu phù hợp. Để kem ủ trong khoảng thời gian được hướng dẫn trên bao bì, không nên tự ý kéo dài thời gian vì nghĩ rằng ủ càng lâu thì tóc càng hấp thu nhiều dưỡng chất, sau đó, xả sạch sản phẩm. Nếu hướng dẫn yêu cầu dùng dầu xả sau khi ủ, hãy thực hiện theo chỉ dẫn. Không phải mọi loại kem ủ đều cần kết hợp thêm dầu xả.