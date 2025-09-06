Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm
Khi đất nước hòa bình, cô y tá trẻ tìm lại người lính đặc công mất 2 chân, tiếp nối câu chuyện tình yêu bằng đám cưới giản dị và mối tình thủy chung gần nửa thế kỷ.
Lời hẹn ước giữa chiến trường
Những ngày cuối hè, tiết trời miền Trung oi ả khiến những vết thương chiến tranh trên cơ thể cựu binh Huỳnh Đức Nữa (SN 1950, trú tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) lại âm ỉ nhức buốt.
Mỗi lần chồng trằn trọc vì cơn đau, bà Cao Thị Hoa (SN 1947) – người bạn đời gắn bó suốt gần nửa thế kỷ – lại kiên nhẫn ngồi bên, xoa bóp đôi chân cụt, bón cho chồng từng thìa cháo loãng.
Trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé, hình ảnh người lính già chịu đau đớn và người vợ tảo tần lặng lẽ chăm sóc đã trở thành điều quen thuộc. Ai một lần chứng kiến cũng khó ngăn nổi niềm xúc động.
Ít ai biết rằng, sau nụ cười hiền từ của người lính cụt đôi chân và sự tảo tần lặng lẽ của người vợ, một mối tình được thắp lên từ giữa khói lửa bom đạn.
Ông Nữa tham gia du kích từ năm 14 tuổi, rồi được điều về đơn vị đặc công biệt động quận 3 – Đà Nẵng, 3 lần được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Bà Hoa – cô gái quê Duy Xuyên làm y tá ở đơn vị 70C, mặt trận 44 Quảng Đà.
Cuối năm 1973, trong một lần ra Bắc điều trị vết thương, ông Nữa đã gặp bà Hoa. Chung lý tưởng, cùng quê hương, tình cảm giữa hai người đến rất tự nhiên.
“Ngày ấy, chúng tôi chỉ có một lời hẹn giản đơn: Nếu một người ngã xuống, người còn lại sẽ đến phần mộ thắp nhang; nếu còn sống, dẫu Nam – Bắc xa cách, cũng sẽ tìm về bên nhau”, ông Nữa xúc động nhớ lại.
Đêm 10/3/1975, trong trận đánh vào căn cứ Phước Lâm (Tiên Phước, Quảng Nam cũ), ông Nữa không may trúng mìn, phải cưa cụt cả 2 chân. Tin dữ được gửi tới bà Hoa nhưng vì đang phục vụ chiến dịch, bà không thể ra thăm.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà lặn lội tìm khắp các bệnh viện miền Trung. Khi biết ông được chuyển ra Bắc mà không rõ tung tích, bà lại đạp xe gần 50km tìm về Điện Ngọc gặp bố mẹ ông Nữa để hỏi thăm nhưng cũng không có kết quả.
Biết bà Hoa vẫn miệt mài tìm mình nhưng vì mặc cảm thương tật, ông Nữa từng viết thư khuyên người yêu tìm hạnh phúc mới. Nhưng lá thư ấy, thay vì khiến bà buông bỏ, lại càng khắc sâu niềm tin rằng tình yêu này không gì có thể thay đổi.
Gian nan, hạnh phúc và niềm an ủi tuổi già
Cuối năm 1976, sau bao gian nan thử thách, đám cưới giản dị của họ đã diễn ra. Dẫu còn nhiều dị nghị, bà Hoa vẫn một lòng sánh bước bên chồng, rời quân ngũ để gánh vác việc nhà, lo cho chồng yên tâm.
Cuộc sống những năm đầu đầy thiếu thốn. Trên chiếc xe lăn cũ, ông Nữa ngày ngày chở con đi học, phụ vợ lo toan cơm áo. Căn nhà cấp 4 mà chính quyền hỗ trợ năm 1986 đã trở thành chốn lưu giữ tiếng cười, xen nước mắt của gia đình.
Ông bà có 3 người con, 2 gái và 1 trai. Thế nhưng, bi kịch lại ập đến khi người con trai duy nhất nhiễm chất độc hóa học, thường xuyên đau ốm, vợ bỏ đi, để lại 2 con nhỏ. Đôi vợ chồng già phải gồng mình gánh thêm trách nhiệm nuôi dạy cháu.
“Có lúc tưởng chừng không gượng nổi nhưng nhìn hai cháu thơ dại, chúng tôi tự nhủ phải cố gắng. Mình đã đi qua chiến tranh, bom đạn cũng không khuất phục được, thì gian khó đời thường cũng phải vượt qua”, bà Hoa chia sẻ.
Thời gian trôi, những cố gắng ấy được đền đáp. Giờ đây, hai cháu nội đều đã trưởng thành, một cháu đang học đại học, một cháu theo nghề đầu bếp, giúp ông bà thêm động lực để sống vui, sống khỏe.
Không chỉ lo cho gia đình, vợ chồng ông bà còn tận tâm với cộng đồng.
Bà Hoa nhiều năm làm Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khối phố; ông Nữa là Chi hội phó Cựu chiến binh, miệt mài tham gia quy tập hài cốt đồng đội, đi từng ngõ phát giấy mời, thông báo sinh hoạt dù phải tự lái xe ba bánh.
Với bà con lối xóm, họ là tấm gương sáng của tinh thần “thương binh tàn nhưng không phế”.
Hơn nửa thế kỷ đi qua, ông Nữa đã có 54 năm tuổi Đảng, bà Hoa 52 năm tuổi Đảng. Nhiều huân chương, bằng khen cao quý đã được trao tặng cho ông bà, là minh chứng cho một đời hy sinh và cống hiến.
Từ lời hẹn giữa bom đạn cho đến mái ấm tuổi già, tình yêu của họ vẫn nguyên vẹn sau hơn nửa thế kỷ.
Với ông Nữa và bà Hoa, hạnh phúc không chỉ là đi cùng nhau qua giông bão, mà còn là tiếp tục cống hiến, sống như một ngọn lửa nhỏ – ấm áp, kiên cường và sáng lên giữa đời thường.
Vợ cũ cùng con trai bất ngờ về đòi tài sản, người đàn ông phát hiện bí mật cay đắng từ một câu nóiChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Từ một câu nói của con trai, người đàn ông cảm thấy nghi ngờ nên âm thầm làm xét nghiệm ADN, cuối cùng phát hiện sự thật bàng hoàng.
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sauChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?
Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồngChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Không chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp.
Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hữngChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.
Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồngChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.
Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Nếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho ‘người thứ ba’, người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?
Lấy vợ già, chàng trai gen Z cật lực nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Chàng trai 27 tuổi làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình 11 người, trong đó có 3 người con riêng và cô con dâu tương lai của vợ, cùng 4 đứa cháu nội, cháu ngoại của cô.
Cô giáo Nhật về Hà Tĩnh làm dâu, bất ngờ với món nóng hổi trên mâm cỗ cướiChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Lần đầu tiên đi ăn cỗ ở quê chồng tại Hà Tĩnh, cô gái Nhật Bản thốt lên: “Việt Nam thật quá thú vị”.
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôiChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
Sau lớp rèm cửa nhăn nhúm, có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mép vải.
Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùngChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
Vừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại...
Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hữngChuyện vợ chồng
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.