Phim của Lý Hải nhận tin vui ở Mỹ
GĐXH - Lý Hải đã hạnh phúc khoe niềm vui khi 2 phim của anh nhận được giải thưởng ở Mỹ.
Lý Hải trên trang cá nhân đã thông báo niềm vui lớn khi nhận được giải thưởng ở Mỹ. Anh chia sẻ: "Lý Hải rất hạnh phúc và vinh dự khi được nhận hai giải thưởng lớn từ Liên Hoan Phim tại San Francisco SFNCFF. Xin thay mặt ekip đoàn phim "Lật mặt 8 - Vòng tay nắng" cảm ơn quí khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ Lý Hải và phim Lật mặt trong suốt thời gian qua".
Được biết, tối 11/11 (giờ Mỹ, tức sáng 12/11 giờ Việt Nam) Lý Hải đã được vinh danh trên sân khấu lễ trao giải San Francisco International New Concept Film Festival 2025 (SFNCFF) tổ chức ở Mỹ. Nam nghệ sĩ đã thắng giải "Đạo diễn xuất sắc" (Best Film Director). Ngoài ra, phim "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" do Lý Hải chỉ đạo thực hiện được trao giải "Phim truyện Việt Nam hay nhất" (Best Vietnamese Feature Film).
Về Liên hoan phim quốc tế Ý tưởng mới San Francisco 2025, đây được xem là sự kiện điện ảnh thường niên quy tụ hơn 100 tác phẩm từ hơn 30 quốc gia ở châu Mỹ, châu Á và châu Âu tham gia. Sự kiện nhằm tôn vinh các nhà làm phim độc lập cùng tinh thần sáng tạo, đổi mới trong điện ảnh.
"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất, Minh Hà giữ vai trò đồng sản xuất. Bộ phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 30/4/2025, trở thành một trong những tác phẩm Việt ăn khách nhất mùa hè.
Sau đó, phim tiếp tục phát hành tại Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và Nhật Bản, lập kỷ lục là phim Việt đầu tiên được phát hành cùng lúc trên 4 châu lục, mở rộng sức lan tỏa của thương hiệu "Lật mặt" ra thị trường toàn cầu.
Không dừng lại ở phong cách quen thuộc về tình cảm gia đình, Lý Hải tiếp tục cho thấy sự biến hóa đa dạng trong cách kể chuyện và lựa chọn chủ đề, khi "Vòng tay nắng" kết hợp yếu tố âm nhạc, tuổi trẻ và xung đột thế hệ – một hướng đi mới trong series. Phim xoay quanh nhân vật Tâm (Đoàn Thế Vinh) – chàng trai đam mê âm nhạc nhưng bị người cha (Long Đẹp Trai) phản đối. Câu chuyện mang thông điệp dung dị về sự thấu hiểu giữa các thế hệ, tình thân và ước mơ, được thể hiện qua diễn xuất của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Kim Phương, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Tuyết Thu, Ngân Quỳnh cùng nhiều gương mặt trẻ.
Lý Hải sinh năm 1968, tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Từ một ca sĩ nổi tiếng với chuỗi phim ca nhạc Trọn đời bên em, anh chuyển hướng làm đạo diễn, nhà sản xuất và gây dựng nên thương hiệu Lật mặt từ năm 2015. Loạt phim do Lý Hải thực hiện trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt, thu về hơn 1.400 tỷ đồng sau tám phần.
