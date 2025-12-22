Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 15 năm ngày cưới

Cặp vợ chồng hiện có 4 người con. Rio (sinh năm 2011) là anh cả trong gia đình. Cậu bé được gia đình cho theo học nhiều bộ môn như bơi lội, võ thuật, piano… từ nhỏ. Rio từng xuất hiện trong một số phần phim Lật mặt của Lý Hải. Ở tuổi 14, con trai cả của Lý Hải có chiều cao nổi bật và ngoại hình điển trai.