Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 15 năm ngày cưới

Thứ hai, 16:25 22/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Họ chia sẻ bộ ảnh gia đình đầy hạnh phúc cùng 4 người con.

Lý Hải và Minh Hà kỷ niệm 15 năm ngày cưới hạnh phúc bên 4 con - Ảnh 1.Vợ chồng Lý Hải và dàn sao 'Mưa đỏ' gây chú ý thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam

GĐXH - Vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà, dàn sao "Mưa đỏ" và nhiều nghệ sĩ góp mặt ở khai mạc Liên hoan phim Việt Nam, tối 21/11 tại TP.HCM.

Lý Hải và Minh Hà kỷ niệm 15 năm ngày cưới hạnh phúc bên 4 con - Ảnh 2.

22/12 là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà. Trên trang cá nhân, vợ chồng đạo diễn "Trọn đời bên em" chia sẻ bộ ảnh cả gia đình được thực hiện trong studio. Minh Hà hạnh phúc khoe bộ ảnh kèm trạng thái: "Trọn đời bên nhau".

Lý Hải và Minh Hà kỷ niệm 15 năm ngày cưới hạnh phúc bên 4 con - Ảnh 3.

"Tròn 15 năm ngày cưới. Nếu không đếm số năm thì mình cứ ngỡ hai đứa mới yêu nhau ngày hôm qua", Minh Hà bày tỏ.

Lý Hải và Minh Hà kỷ niệm 15 năm ngày cưới hạnh phúc bên 4 con - Ảnh 4.

Trong bộ ảnh kỷ niệm, các thành viên cùng diện suit, thắt cà vạt trang trọng. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc tới gia đình nhỏ. Nhiều người hâm mộ nhận xét Lý Hải và Minh Hà không có quá nhiều thay đổi so với 15 năm trước. Thậm chí, Minh Hà ngày càng đẹp mặn mà hơn.

Lý Hải và Minh Hà kỷ niệm 15 năm ngày cưới hạnh phúc bên 4 con - Ảnh 5.

Cặp vợ chồng hiện có 4 người con. Rio (sinh năm 2011) là anh cả trong gia đình. Cậu bé được gia đình cho theo học nhiều bộ môn như bơi lội, võ thuật, piano… từ nhỏ. Rio từng xuất hiện trong một số phần phim Lật mặt của Lý Hải. Ở tuổi 14, con trai cả của Lý Hải có chiều cao nổi bật và ngoại hình điển trai.

Lý Hải và Minh Hà kỷ niệm 15 năm ngày cưới hạnh phúc bên 4 con - Ảnh 6.

Ngoài ra, ba bé Cherry (12 tuổi), Sunny (11 tuổi) và Mio (9 tuổi) cũng được khen đáng yêu, tự tin.Trong đó, Cherry thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, với gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng giọng nói ngọt ngào. Cô bé từng gây chú ý khi góp mặt trong Lật mặt 7 và 8.

Lý Hải và Minh Hà kỷ niệm 15 năm ngày cưới hạnh phúc bên 4 con - Ảnh 7.

Vào mỗi dịp rảnh rỗi hay kỳ nghỉ lễ, vợ chồng đạo diễn thường đưa các con đi du lịch hoặc về quê để trải nghiệm cuộc sống.

Lý Hải và Minh Hà kỷ niệm 15 năm ngày cưới hạnh phúc bên 4 con - Ảnh 8.

Lý Hải - Minh Hà lâu nay vẫn được nhắc đến là cặp vợ chồng hạnh phúc của giới giải trí. Minh Hà tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật nhưng không làm việc theo đúng chuyên ngành. Từ khi kết hôn, cô chọn đứng phía sau, là hậu phương cho chồng. Khi Lý Hải làm phim, cô cũng đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, sát cánh bên ông xã.

 

