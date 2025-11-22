Mới nhất
Vợ chồng Lý Hải và dàn sao 'Mưa đỏ' gây chú ý thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam

Thứ bảy, 06:59 22/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà, dàn sao "Mưa đỏ" và nhiều nghệ sĩ góp mặt ở khai mạc Liên hoan phim Việt Nam, tối 21/11 tại TP.HCM.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 1.Tin vui cho "Mưa đỏ" và loạt phim Việt trăm tỷ tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV

GĐXH - Trong Tuần Phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, 15 bộ phim điện ảnh, trong đó có phim “Mưa đỏ” sẽ được chiếu miễn phí tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 15-20/11.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 2.

Tối 21/11, tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh chỉ đạo; Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 3.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà góp mặt ở khai mạc Liên hoan phim Việt Nam. Đạo diễn Lý Hải nằm trong ban giám khảo ở hạng mục Phim điện ảnh năm nay. Hồi tháng 4, phim Lật mặt 8 của anh thu về hơn 200 tỷ đồng, vào top tác phẩm Việt ăn khách nhất năm.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 4.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (giữa) cùng dàn diễn viên "Mưa đỏ" - một trong 16 phim tranh giải Bông Sen Vàng. Phim đạt doanh thu kỷ lục - hơn 700 tỷ đồng, góp phần khẳng định sức hút của dòng phim chiến tranh, lịch sử, sau nhiều năm thể loại này bị đánh giá là kén khán giả.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 5.

Diễn viên Phương Nam và vợ. Nam diễn viên hạnh phúc vì vai diễn trong dự án "Mưa đỏ" được yêu thích, giúp anh có thêm nhiều cơ hội làm nghề.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 6.

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 7.

Diễn viên, đạo diễn Thu Trang và ông xã - Tiến Luật diện áo dài đôi họa tiết truyền thống. Thu Trang sắp có phim điện ảnh "Ai thương ai mến" công chiếu dịp đầu năm 2026.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 8.

Diễn viên Vân Trang và Hiền Mai.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 9.

NSƯT Việt Anh đồng hành cùng Quỳnh Nga. Cả hai thường xuất hiện bên nhau với cử chỉ thân mật, tình cảm nhưng họ luôn khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 10.

MC Quyền Linh và Quách Ngọc Tuyên.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 11.

Diễn viên Mai Thu Huyền.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 12.

Nghệ sĩ Bùi Bài Bình vẫn nhiệt huyết với diễn xuất ở tuổi 69, góp mặt trong nhiều phim truyền hình.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 13.

Sự kiện do Cục Điện ảnh cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hai năm một lần. Chương trình nhằm biểu dương các tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo, vinh danh nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật.

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao Mưa đỏ tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh 14.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên năm nay xuất hiện một mình, vắng mặt bà xã - diễn viên Tú Oanh - trên thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam. Năm 2023, phim "Tro tàn rực rỡ" do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn đại thắng với loạt giải quan trọng.

 

An Khánh
