Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội

'Vua nhạc đỏ' Cao Minh: 80% thời gian của tôi là làm nông dânCâu chuyện văn hóa -
NSƯT Cao Minh, giọng ca nhạc đỏ xuất sắc và là diễn viên chính phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" cho biết ông dành phần lớn thời gian cho việc làm nông.
Hoa hậu Hà Kiều Anh sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí. Hà Kiều Anh được biết đến với vẻ đẹp sang trọng, quý phái và là một trong những Hoa hậu Việt Nam có sức ảnh hưởng lâu dài. Cô có cuộc sống gia đình viên mãn, dành nhiều thời gian chăm sóc chồng con và duy trì phong cách thời trang thanh lịch.
NSƯT Cao Minh, giọng ca nhạc đỏ xuất sắc và là diễn viên chính phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" cho biết ông dành phần lớn thời gian cho việc làm nông.
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