Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội

Thứ năm, 08:54 03/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh mới đây khiến khán giả bất ngờ khi khoe con gái có đam mê các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ và bơi lội.

Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội - Ảnh 1.Hà Kiều Anh ở Ý

GĐXH - Hà Kiều Anh kết thúc mùa hè tươi đẹp với bộ ảnh giống "nàng thơ" ở Ý. Điều đáng chú ý là nhan sắc tươi trẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội - Ảnh 1.

Hoa hậu Hà Kiều Anh cảm thán vì con gái Viann đang quá đam mê các môn thể thao, cô còn nhắc nhở: "Làm con gái mà suốt ngày mê bóng đá, bóng rổ, bơi lội… là sao hả Viann". Đi kèm dòng viết là hình ảnh cô bé Viann với trang phục tập bóng đá. Viann trong ảnh vô cùng năng động và khỏe khoắn gây chú ý với khán giả.

Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội - Ảnh 2.

 Viann là con gái út của Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Sinh tháng 10/2015, Viann là con gái duy nhất trong gia đình có ba người con chung của Hà Kiều Anh.

Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội - Ảnh 3.

Từ khi còn nhỏ, Viann đã nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi được mẹ chia sẻ hình ảnh. Cô bé sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt to, nụ cười tươi và nhiều đường nét được nhận xét là thừa hưởng từ mẹ. Khi còn nhỏ, Viann từng được khán giả gọi bằng những biệt danh như "công chúa nhỏ", "tiểu mỹ nhân".

Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội - Ảnh 4.

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Viann còn được Hà Kiều Anh định hướng phát triển cả về thể chất lẫn nghệ thuật. Từ khi lên 6 tuổi, cô bé được mẹ cho học múa ballet, vẽ và bơi lội. Viann cũng từng học cưỡi ngựa và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội - Ảnh 5.

Hà Kiều Anh từng cho biết mong muốn con gái được phát triển toàn diện, không chỉ chú trọng việc học mà còn được tiếp xúc với nghệ thuật và thể thao. Đây cũng là cách người đẹp giúp con có thêm trải nghiệm, khám phá sở thích và xây dựng sự tự tin từ nhỏ.

Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội - Ảnh 6.

Là con gái duy nhất trong gia đình, Viann nhận được sự yêu thương đặc biệt từ bố mẹ và hai anh trai. Hà Kiều Anh từng mô tả con gái là cô bé lém lỉnh, tinh nghịch và được các anh cưng chiều.

Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội - Ảnh 7.

Tuy nhiên, theo chia sẻ trên trang cá nhân của Hoa hậu Hà Kiều Anh, Viann không vì được yêu chiều mà trở nên dựa dẫm. Ngược lại, cô bé được nhận xét là độc lập, có cá tính nhưng vẫn dịu dàng, sâu sắc và biết quan tâm đến người khác.

Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội - Ảnh 8.

Đây cũng là điều Hà Kiều Anh chú trọng trong quá trình nuôi dạy các con. Người đẹp nhiều lần đưa các con đồng hành trong những chuyến công tác, du lịch hoặc hoạt động thiện nguyện để các bé có thêm trải nghiệm thực tế và gần gũi với cha mẹ.

Hoa hậu Hà Kiều Anh sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí. Hà Kiều Anh được biết đến với vẻ đẹp sang trọng, quý phái và là một trong những Hoa hậu Việt Nam có sức ảnh hưởng lâu dài. Cô có cuộc sống gia đình viên mãn, dành nhiều thời gian chăm sóc chồng con và duy trì phong cách thời trang thanh lịch.

Con gái Hà Kiều Anh mê bóng đá, bơi lội - Ảnh 10.Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh thừa hưởng sắc vóc của mẹ

GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh mới đây đã khoe con gái Viann trong bộ bikini xinh xắn. Nhiều khán giả nhận xét cô bé thừa hưởng sắc vóc của mẹ.

 

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