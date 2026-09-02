Phi Thanh Vân sau đổ vỡ: 'Quốc tịch không quyết định tuổi thọ của hôn nhân'

Phi Thanh Vân: "Chồng Tây" và "vợ Ta" là thử thách nhưng không phải nguyên nhân đổ vỡ

Sao Việt kết hôn với chồng Tây luôn khiến nhiều người đặt câu hỏi "hạnh phúc đến bao giờ?" Phi Thanh Vân cũng từng kết hôn với chồng người Pháp nhưng rồi cũng đổ vỡ, chị nghĩ sao về quan điểm này?

- Theo tôi, quốc tịch không quyết định tuổi thọ của một cuộc hôn nhân.

Chồng Tây hay chồng Việt đều là một con người với tính cách, hệ giá trị, cách yêu thương, cách giao tiếp và cách chịu trách nhiệm khác nhau. Một cuộc hôn nhân bền vững không được quyết định bởi hộ chiếu, mà bởi khả năng hai người hiểu nhau, tôn trọng nhau, giao tiếp với nhau và cùng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chúng ta rất dễ tìm một nguyên nhân có vẻ đơn giản: khác văn hóa, khác quốc tịch, khác tuổi tác, khác hoàn cảnh… Nhưng một mối quan hệ thường không đổ vỡ chỉ bởi một nguyên nhân.

Điều đáng suy nghĩ hơn là: Hai người có còn khả năng cùng nhau giải quyết những khác biệt hay không?

Nhìn từ cuộc hôn nhân đầu của chị, vấn đề chồng Tây – vợ Ta không phải nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ?

- Tôi không nghĩ nên quy kết như vậy. Khác biệt văn hóa có thể tạo ra thử thách, nhưng thử thách không đồng nghĩa với nguyên nhân đổ vỡ.

Hai người cùng quê, cùng quốc gia, thậm chí cùng một nền văn hóa vẫn có thể không sống được với nhau. Ngược lại, hai người rất khác nhau vẫn có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc nếu họ có đủ sự tôn trọng, bao dung, kỹ năng giao tiếp và khả năng điều chỉnh vì nhau.

Sau mỗi cuộc hôn nhân, điều tôi quan tâm không còn là: Ai có lỗi? - mà là: mình đã học được gì về chính mình? Bởi nếu chỉ nhìn người khác để tìm lỗi, chúng ta có thể bước vào mối quan hệ mới với nguyên vẹn những vấn đề cũ.

Phi Thanh Vân giữ mối quan hệ hòa bình với chồng cũ.

Thời gian gần đây nhiều sao Việt cũng đổ vỡ "không hòa bình" với chồng Tây. Với kinh nghiệm của bản thân, chị nghĩ sao?

- Tôi rất tiếc khi nhìn thấy những cuộc chia tay biến thành cuộc chiến. Bởi đôi khi hôn nhân kết thúc nhưng lòng tự trọng của con người không nhất thiết phải kết thúc theo. Có thể hai người không còn phù hợp để làm vợ chồng, nhưng vẫn có thể lựa chọn cách kết thúc văn minh.

Đặc biệt khi có con, sự văn minh của cha mẹ càng quan trọng. Đứa trẻ không nên bị đặt vào vị trí phải lựa chọn "ai đúng, ai sai", càng không nên trở thành người đưa tin hoặc công cụ để cha mẹ làm tổn thương nhau.

Tôi luôn tin rằng: Một cuộc hôn nhân thất bại không làm một con người thất bại. Cách chúng ta bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy mới nói lên rất nhiều về sự trưởng thành của chúng ta.

Dù bản thân chị ly hôn trong hòa bình với chồng người Pháp nhưng có khi nào chị đổ lỗi do chồng cũ hay do bản thân không?

- Tôi từng có những tổn thương, những lúc buồn, những điều mình không hiểu và chắc chắn cũng có những thời điểm tôi nhìn vấn đề từ góc độ của bản thân. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng đổ lỗi là một cách rất dễ để bảo vệ cái tôi, nhưng không phải cách tốt nhất để chữa lành.

Trong một mối quan hệ, rất hiếm khi chỉ có một người tạo nên toàn bộ vấn đề. Tôi cũng có những điều chưa tốt, những lựa chọn chưa phù hợp, những thiếu sót của một người phụ nữ trong hôn nhân. Tôi nhận phần trách nhiệm thuộc về mình.

Nhưng nhận trách nhiệm không có nghĩa là nhận hết lỗi. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trách nhiệm giúp chúng ta trưởng thành. Đổ lỗi chỉ khiến chúng ta mắc kẹt.

Có những cuộc hôn nhân tan rã trong không vui, đấu tố nhau thậm chí đưa nhau ra tòa,... từng đổ vỡ với cả chồng Tây và chồng Việt, theo chị nên ứng xử thế nào sau ly hôn?

- Theo tôi, sau ly hôn có 5 điều rất quan trọng: Đừng biến người cũ thành kẻ thù; Đừng biến mình thành nạn nhân vĩnh viễn; Đừng dùng người mới để trả thù người cũ; Nếu có con, hãy đặt quyền lợi và cảm xúc của con lên trên cuộc chiến của người lớn; Học cách xây dựng một cuộc đời độc lập về tinh thần.

Sau ly hôn, điều đáng sợ nhất không phải là ở một mình. Đáng sợ hơn là mình không biết mình là ai khi không còn người kia bên cạnh. Vì vậy, chữa lành không chỉ là tìm một người khác để yêu. Chữa lành là tìm lại chính mình.

"Sau ly hôn, điều đáng sợ nhất không phải ở một mình. Đáng sợ hơn là mình không biết mình là ai khi không còn người kia bên cạnh.Chữa lành không chỉ là tìm một người khác để yêu. Chữa lành là tìm lại chính mình", Phi Thanh Vân tâm sự.

"Hết tình thì có thể còn nghĩa"

Có một câu chuyện rất đặc biệt là khi người chồng cũ người Pháp của chị qua đời, chị vẫn xuất hiện trong tang lễ và hỗ trợ thủ tục từ xa. Điều gì khiến chị làm như vậy?

- Quý vị và các bạn độc giả cũng biết, khi người chồng cũ người Pháp của tôi qua đời, ngay khi nhận được thông tin, tôi đã phối hợp cùng phía Công an Việt Nam để hỗ trợ các thông tin, thủ tục liên quan và kết nối với phía gia đình.

Trong tang lễ của anh, tôi cũng xuất hiện. Một số công việc tôi tiếp tục hỗ trợ từ xa để mọi việc được hoàn tất một cách chu toàn nhất trong khả năng của mình.

Tôi làm điều đó không phải vì chúng tôi còn là vợ chồng. Chúng tôi đã có cuộc sống riêng và những con đường riêng. Tôi làm trước hết vì tình nghĩa của những năm tháng đã từng có với nhau.

Tôi luôn nghĩ, một cuộc hôn nhân có thể kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa tất cả những gì tốt đẹp từng tồn tại trong cuộc đời mình cũng phải bị phủ nhận. Hết tình thì có thể còn nghĩa. Hết duyên thì vẫn có thể còn tình người.

Tôi cũng muốn những người bạn nước ngoài hiểu rằng phụ nữ Việt Nam, khi bước ra khỏi một mối quan hệ, vẫn có thể lựa chọn cách sống chân thiện, văn minh và có tình có nghĩa. Chúng ta không nhất thiết phải nói tốt về nhau sau khi chia tay, nhưng ít nhất chúng ta có thể không làm tổn thương nhau thêm.

Đặc biệt khi một người đã nằm xuống, những tranh giành, đúng sai ngày trước dường như trở nên rất nhỏ bé. Tôi chỉ mong anh ra đi thanh thản. Dù cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi vẫn giữ sự trân trọng đối với những năm tháng chúng tôi từng đi cùng nhau.

Khi chồng Tây qua đời, Phi Thanh Vân có mặt và hỗ trợ lo thủ tục tang lễ. Cô quan điểm: "Tôi luôn nghĩ, một cuộc hôn nhân có thể kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa tất cả những gì tốt đẹp từng tồn tại trong cuộc đời mình cũng phải bị phủ nhận. Hết tình thì có thể còn nghĩa".

Khi người mới bước vào cuộc đời, chị có kể cho họ tất cả về hai cuộc hôn nhân trước? Theo chị, người mới cần biết bao nhiêu về quá khứ của mình là đủ?

- Tôi nghĩ thành thật và phơi bày toàn bộ là hai khái niệm khác nhau. Người bạn đời mới cần biết những điều quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống chung: con cái, trách nhiệm pháp lý, tài chính, những cam kết còn tồn tại và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tương lai của hai người.

Nhưng không phải mọi chi tiết của quá khứ đều cần được kể. Có những câu chuyện đã qua không còn giá trị thông tin đối với hiện tại mà chỉ có khả năng khơi lại tổn thương.

Tôi rất thích một nguyên tắc: Quá khứ cần được thành thật, nhưng cũng cần có ranh giới. Tôn trọng người mới cũng là tôn trọng quyền riêng tư của chính mình.

Không nên đặt người bạn đời vào vai trò người "chữa lành"

Cách đây không lâu chị đã công khai tình cảm với doanh nhân Chí Phú và kế hoạch kết hôn lần thứ ba. Chị nhìn thấy điều gì ở người mới để quyết định đi đến hôn nhân lần nữa?

- Sau những trải nghiệm đã qua, tôi không còn nhìn một người đàn ông chỉ bằng cảm xúc ban đầu. Tôi nhìn vào cách họ ứng xử khi bất đồng, cách họ đối xử với người yếu thế, cách họ giữ lời, cách họ chịu trách nhiệm và cách họ đối diện với khó khăn.

Một người có thể nói những lời rất đẹp khi yêu. Nhưng hôn nhân không được xây dựng bằng những lời đẹp. Hôn nhân được xây dựng bằng những hành vi được lặp lại mỗi ngày.

Tôi cũng không tìm một người hoàn hảo. Tôi tìm một người mà khi hai chúng tôi có vấn đề, cả hai đều có khả năng ngồi xuống và nói: "Chúng ta giải quyết chuyện này như thế nào?" - thay vì: "Ai là người có lỗi?"

Chị có thể hé lộ thêm về "nửa kia" được không? Quá khứ của anh ấy có ảnh hưởng đến quyết định của chị không?

- Tôi nghĩ mỗi người đều có một vùng riêng tư cần được tôn trọng. Tôi có thể chia sẻ những giá trị mà tôi trân trọng ở người bạn đời của mình, nhưng tôi không muốn biến quá khứ của anh ấy thành một câu chuyện để công chúng bàn luận.

Bởi tôi cũng mong muốn người bạn đời của mình được tôn trọng giống như cách tôi mong công chúng tôn trọng những điều riêng tư của tôi. Điều quan trọng không phải là chúng ta đã từng đi qua những gì, mà là chúng ta đang lựa chọn trở thành người như thế nào ở hiện tại.

Phi Thanh Vân tiết lộ tình yêu hiện tại với bạn trai doanh nhân Chí Phú. "Tôi nghĩ mỗi người đều có một vùng riêng tư cần được tôn trọng. Tôi có thể chia sẻ những giá trị mà tôi trân trọng ở người bạn đời của mình, nhưng tôi không muốn biến quá khứ của anh ấy thành một câu chuyện để công chúng bàn luận", nữ diễn viên chia sẻ.

"Nửa kia" hiện tại của chị phản ứng thế nào về quá khứ hai đời chồng của Phi Thanh Vân? Anh ấy có phải người "chữa lành" cho những tổn thương cũ của chị không?

- Tôi không nghĩ một người bạn đời nên được đặt vào vai trò "người chữa lành" cho người kia. Một người có thể yêu thương mình, đồng hành với mình, tạo cảm giác an toàn cho mình. Nhưng cuối cùng, mỗi người vẫn phải chịu trách nhiệm với quá trình chữa lành của chính mình.

Nếu bước vào một mối quan hệ với suy nghĩ: 'Anh phải chữa lành cho em' thì vô tình chúng ta đặt một trách nhiệm rất lớn lên vai người mình yêu.

Tình yêu là nơi hai người cùng chữa lành, chứ không phải một người làm bác sĩ cho người kia. Điều đẹp nhất của một mối quan hệ mới là người kia không bắt mình phải xóa quá khứ. Họ chỉ giúp mình hiểu rằng: "Những gì đã xảy ra không nhất thiết phải quyết định những gì sẽ xảy ra tiếp theo."

Sau hai cuộc hôn nhân, bài học lớn nhất chị mang theo nếu bước vào hôn nhân lần nữa là gì?

- Tôi học được rằng tình yêu thôi chưa đủ để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cần có tình yêu, nhưng cũng cần năng lực yêu. Cần cảm xúc, nhưng cũng cần lý trí. Cần sự lãng mạn, nhưng cũng cần trách nhiệm. Cần tự do, nhưng cũng cần cam kết. Và quan trọng nhất là đắc nhân tâm trong chính gia đình mình.

Chúng ta thường rất giỏi đối xử tử tế với người ngoài nhưng đôi khi lại quên mất cách nói một câu tử tế với người nằm bên cạnh mình. Tôi nghĩ luật nhân quả trong tình cảm rất rõ: Mình gieo cách ứng xử nào, sớm hay muộn mình cũng phải sống với hệ quả của cách ứng xử ấy. Làm tổn thương người khác không khiến mình chiến thắng. Hạ thấp người cũ không khiến người mới yêu mình hơn. Trả thù không khiến quá khứ thay đổi.

Điều chúng ta có thể thay đổi chính là cách mình sống từ ngày hôm nay.

Cảm ơn chia sẻ của Phi Thanh Vân!