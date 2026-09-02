Đồng nghiệp chia buồn cùng diễn viên Đức Thịnh

Cuộc sống của diễn viên Đức Thịnh 'Đội đặc nhiệm nhà C21' sau 5 năm bị ung thư Diễn viên Đức Thịnh - Sơn "sọ" trong phim "Đội đặc nhiệm nhà C21" đã 5 năm chiến đấu với bệnh ung thư, 2 năm điều trị liên tục tại viện K. Anh đón nhận mọi thứ giống như một thử thách, một cơn bão của cuộc đời.

Ngày 2/9, nhạc sĩ/diễn viên Đức Thịnh gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái: "Kiếp này con chưa trọn chữ hiếu - 4:13 - 2.9 (1954 - 2026)". Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, nam đạo diễn xác nhận bố anh - ông Vũ Đình Hoành sinh năm 1954 đã qua đời lúc 4h13' sáng ngày 2/9 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ông hưởng thọ 74.

Theo nam diễn viên, hồi tháng 3, bố anh bị đột quỵ, nằm viện theo dõi một thời gian dài vì tắc mạch máu. Sau đó, trong thời gian nằm viện, ông phát hiện K đại tràng đã di căn toàn bộ. Vì thế sức khỏe của bố anh ngày càng yếu cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng.

Lễ viếng bố đẻ Đức Thịnh sẽ diễn ra vào 7h00 ngày 3/9 và đưa tang 8h cùng ngày. Ông Vũ Đình Hoành được an táng tại nghĩa trang thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, Hưng Yên.

Diễn viên Đức Thịnh (bên trái) xót xa thông báo sự ra đi của bố đẻ - ông Vũ Đình Hoành (bên phải).

Ngay phần bình luận, các diễn viên VTV như: Chí Nhân, Lưu Duy Khánh, Thùy Dương,... cùng nhiều nghệ sĩ Việt: Phùng Tiến Minh, Thanh Thanh Hiền, Trần Vũ Thủy,... để lại lời chia buồn, động viên nam diễn viên và gia đình. Khán giả cũng bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời mong Đức Thịnh cùng người thân có thêm sức mạnh để vượt qua mất mát.

Đức Thịnh (1982) là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình từ sau vai Sơn Sọ trong bộ phim "Đội đặc nhiệm nhà C21" (1998). Sau lần "bén duyên" với nghệ thuật, Đức Thịnh từng có thời gian Nam tiến, tham gia ban nhạc của ca sĩ Jimmii Nguyễn và là tác giả của nhiều sáng tác nổi tiếng như: Sao em mãi khóc, Người không biết yêu, Trăm năm không quên... Sau khi trở về Bắc, anh hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, đạo diễn, sản xuất phim.

Cuối tháng 6/2020, nam diễn viên bất ngờ phát hiện bị ung thư hạch giai đoạn 2. Suốt 6 năm qua, anh vẫn theo dõi điều trị, đồng thời gây quỹ "Tình K" để giúp đỡ những bệnh nhân K có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Đức Thịnh vẫn nhiệt tình với nghệ thuật trong nhiều vai trò: nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn,...